Valor Mortis: abbiamo giocato a Valor Mortis, la Grande Armée in versione zombie

Valor Mortis è un titolo estremamente interessante, che si può spiegare con una frase e una frase sola, cioè è un gioco in visuale di prima persona, quindi con la soggettiva, in cui impersoniamo giusto appunto un soldato della Grande Armée, quindi periodo napoleonico in salsa ucronica, perché siamo in realtà nel 1817, quindi Napoleone non ha perso a Waterloo, è riuscito, attraverso dei potenziamenti magici, che ovviamente hanno delle conseguenze, una specie di potere zombiesco, a rendere i suoi soldati, i militari della Grande Armata imperiale francese, delle sorte di redivivi.

Poi qualcosa, durante quella che potremmo definire una seconda campagna di Russia, perché il gioco si apre in uno scenario nel quale combattiamo i russi, in quello che è potenzialmente il Caucaso, quindi Azerbaigian, potremmo dire, o forse Armenia, comunque i boschi sono più o meno quelli, anche se non viene specificato, qualcosa evidentemente va storto, perché attraverso questo potere misterioso si attua sia il fatto di avere una seconda chance, una seconda chance di vita, e il gioco lascia un po’ sfumata questa cosa, ma soprattutto dei potenziamenti, dei potenziamenti elementari, come ad esempio il potere del fuoco. Ma a quale costo? Al costo di una corruzione, di una piaga che prende appunto i soldati dell’esercito francese e li rende dei mostri, li rende dei mostri che ovviamente non rispettano più quelle che sono le regole militari, che si attaccano fra di loro, che diventano dei cannibali zombie mostruosi, deformati alla Resident Evil.

Questo è il pitch, ed è un pitch che si racconta appunto in una frase, ed è molto interessante perché ci getta in questa ucronia fantasy in cui noi, soldati redivivi, tra l’altro è interessante il fatto che impersoniamo un soldato inglese che si è arruolato volontario nell’Armata imperiale francese perché è un seguace delle idee della Rivoluzione francese, ci troviamo a combattere in un esercito che evidentemente, almeno per quanto riguarda la propaganda, i peana pubblicitari di Napoleone, continua a sostenere questi valori rivoluzionari, anche se poi è un impero, e quindi già da questo punto di vista l’ambientazione ci sembra abbastanza azzeccata.

Skyrim, i Souls e le sciabole napoleoniche

Noi ci risvegliamo, quindi, e ci risvegliamo in un gioco che è interessantissimo perché applica nella prima persona, una prima persona immaginatevi alla Skyrim, alla The Elder Scrolls, quindi con la spada nella mano destra e i poteri magici, per così dire, nella sinistra, con poi fiaschette e quant’altro, però un approccio un pochino non alla Skyrim, non alla The Elder Scrolls, ma più vicino ai Souls, perché infatti c’è chiaramente il parry, la parata, che si fa con il dorsale sinistro, e poi abbiamo la possibilità di effettuare una schivata, che può anche essere una schivata perfetta, che se la facciamo a tempo ci dà una finestra di attacco in più, al rallenty, mentre sulla destra abbiamo gli attacchi, quelli caricati, quelli più forti e quelli meno forti, quindi tutta una gestione del combattimento che è abbastanza articolata.

Questa cosa è interessante perché è un combattimento estremamente dinamico, con il parry, gli attacchi caricati, gli attacchi più forti, meno forti, e soprattutto con una gestione della stamina che ci è sembrata molto interessante, perché non possiamo limitarci a colpire i nemici continuamente, dobbiamo gestire le parate, le schivate, capire quando attaccare e quando invece conviene allontanarsi, e attraverso delle parate perfette possiamo anche stordire gli avversari, quindi stunnarli, e infliggere poi un colpo particolarmente potente, diciamo quasi mortale, che dà comunque tanto brio al combattimento.

Il gioco è anche abbastanza punitivo, anche abbastanza difficilotto, diciamo, perché soprattutto quando ci troviamo davanti a più nemici contemporaneamente bisogna prestare attenzione a quello che facciamo, però non ci è sembrato mai troppo sleale, al netto di alcune situazioni delle quali parleremo dopo, e soprattutto è un gioco nel quale si entra abbastanza rapidamente, perché il combattimento è molto giocoso, è divertente, ci entri dentro e cominci a capire come funzionano le parate, le schivate, gli attacchi caricati e tutta quella gestione della stamina che rende gli scontri più interessanti rispetto a un semplice gioco in prima persona nel quale si continua a menare fendenti.

A questo si aggiunge poi tutta una serie di potenziamenti, perché abbiamo la possibilità di aumentare la stamina, di migliorare le nostre caratteristiche, abbiamo una forgia, o comunque una cote, attraverso la quale possiamo rendere le nostre armi da taglio, le armi bianche, più potenti, quindi fanno più male, e poi abbiamo tutta una dotazione di pistole, fucili, armi da lancio e potenziamenti magici che ricordano un po’ BioShock o The Elder Scrolls, potremmo dire, quindi sono tante cose variegate, c’è una grande complessità e soprattutto c’è una bella interpretazione di un sistema di combattimento che prende delle cose dai Souls, delle cose da Skyrim, delle cose da BioShock, ma che poi riesce a funzionare abbastanza bene per conto proprio.

Ed è questa una delle cose che abbiamo apprezzato maggiormente di Valor Mortis, perché è un gioco divertente a livello di gameplay, e questo è tanto, è tanto, perché poi possiamo discutere di tutte le criticità che vogliamo, delle scelte che non ci convincono, di alcune ingenuità, però quando un gioco è divertente, quando il combattimento funziona e soprattutto quando è sufficientemente variegato da non diventare ripetitivo dopo poco tempo, significa che c’è una base che funziona, e qui questa base secondo noi funziona molto bene.

I campi di battaglia della Grande Armée

Dal punto di vista del colpo d’occhio Valor Mortis è molto bello, perché siamo in questi scenari da battaglia campale ottocentesca, quindi diciamo quelle che sono state alcune delle più grandi battaglie campali della storia dell’umanità, perché erano battaglie nelle quali c’era tanta parte di fanteria, proprio a livello di fanteria, al netto poi delle guerre mondiali novecentesche, ma c’erano veramente effettivi che contavano anche 300.000, 400.000 persone sul campo di battaglia, erano veramente delle armate gigantesche, e quindi abbiamo questi campi di battaglia realizzati molto bene, nei quali quasi si arriva a percepire il fetore, il puzzo dei corpi, dei cadaveri, dei corpi colpiti dalle cannonate, smembrati dalle bombe, dai vari incendi, con una rappresentazione della guerra che è veramente molto sporca, molto brutale, e che ci sembra particolarmente azzeccata per questo tipo di ambientazione.

Ed è interessante anche il fatto che questa componente storica venga poi mescolata con quella fantasy, perché ci sono personaggi misteriosi, ci sono apparizioni, ci sono questi soldati che vengono rappresentati in maniera mostruosa, in maniera zombiesca, con alcuni che hanno dei bubboni che li rendono più forti, più scattanti, e poi ci sono quelli giganteschi, che sono delle specie di agglomerati di corpi, di carne, di materia organica, che in effetti sembrano un po’ gli zombie di Resident Evil 2, in particolar modo alcune delle trasformazioni di William Birkin, lo scienziato che diventa quel mostro con l’occhio gigantesco sulla spalla, quindi proprio quella maniera di rappresentare la mutazione come una deformazione progressiva del corpo umano.

La cosa che ci ha colpito è che tutto questo funziona abbastanza bene insieme, perché da una parte abbiamo le uniformi napoleoniche, i moschetti, le sciabole, i cannoni, questi enormi campi di battaglia pieni di cadaveri, e dall’altra abbiamo dei soldati che non sono più soldati, che sono diventati delle creature mostruose, che si cibano di carne umana, che si attaccano fra di loro, e quindi questa Grande Armée, che dovrebbe rappresentare la disciplina militare, l’organizzazione, l’esercito imperiale francese, diventa invece qualcosa di completamente fuori controllo.

Ecco, dal punto di vista dell’ambientazione generale Valor Mortis ci è sembrato molto interessante, perché riesce a restituire questa sensazione di trovarsi in una guerra napoleonica che però è andata completamente fuori strada, nella quale la morte non è più necessariamente definitiva e nella quale gli stessi soldati che dovrebbero combattere per l’imperatore sono diventati una minaccia per i loro compagni d’arme.