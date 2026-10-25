Abbiamo visto Clayface di James Gunn: doveva essere la svolta horror, ma è stata una caduta

Clayface è sicuramente uno di quei villain “alla Batman”, cioè folli e pittoreschi, quasi picareschi. Eppure, nella sua in fondo non fortunatissima vicenda editoriale (con tanti “Clayface” che si sono avvicendati nelle varie testate, ma senza che nessuno abbia mai davvero lasciato il segno), la notizia che “la nuova DC filmica”, targata James Gunn, volesse dedicare un film proprio al “mostro di creta” era intrigante. L’iter di sviluppo e realizzazione del film è stato quantomai difficoltoso, con numerosi stop e ripartenze (a un certo punto si era pure favoleggiato di un film in full-stop-motion!). Sia come sia, eccolo qui, Clayface, diretto da James Watkins, su una sceneggiatura di Mike Flanagan e Hossein Amini, e quindi la domanda è d’obbligo: dopo una campagna di comunicazione e marketing molto puntata sul far comprendere come questo film sarebbe stato la “svolta horror” di casa DC, in sala l’effetto è proprio questo? E, soprattutto, il film merita? A queste domande ci piace rispondere subito, giusto per il gusto di rovinarvi la suspense (si scherza): Clayface in realtà è un film che tocca il genere horror più per citazionismo (soprattutto da The Substance e Darkman) che per una reale volontà di spingere su questa caratteristica e, cosa ancora più grave, è un film davvero modesto, perfino scadente sotto molti punti di vista. Ma andiamo con ordine.

Il film è semplice da raccontare, anche perché i trailer ce lo hanno anticipato in pieno: ovviamente, se non volete avere anticipazioni di alcun tipo, oltre a invitarvi a non guardare i già citati trailer ufficiali, vi consigliamo anche di desistere dalla lettura di questo pezzo, per poi riprenderla post visione del film.