La cucina romana (dei ristoranti romani) ha veramente rotto il caz*o: carbonare ignobili, polpette laide e overtourism culinario

Un tempo i saltimbocca di vitella scoperti dal Pellegrino Artusi nel 1891 in Via di Campo Marzio, 'con una fetta di crudo grasso e magro e mezza foglia di salvia, infarinati dalla parte della carne e messi a sfrigolare in una nuvola di burro', inseriti poi ne 'La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene' erano patrimonio della tradizione popolare, le puntarelle capate dalle cicoriare a culo per aria sulle campagne romane e rivendute al mercato, aglio olio e alici, pure. Le lombatine di vitella co du fronne de 'nsalata, pasta e patate, i fagioli con le cotiche, i broccoletti strascinati, il pollo con i peperoni quando era tempo erano cose normali da trattoria di rione. E così potremmo continuare finché una lacrima ci righi le gote e perché nel petto ce naschi n’fiore. Roma era bonacciona e impertinente, casareccia e provinciale - provinciale lo è anche adesso - e non c’era niente. Oggi ancora non c’è niente, non c’è il pastrami, il fish and chips, i churros, i pastel de nata. La Capitale vanta qualche ristorante messicano tossico, una manciata di indiani, sparuti africani, molte pizzerie mediocri e centinaia di giapponesi. L’offerta vegana si regge su qualche mosca bianca sbandierata pertinacemente. Il romano è di bocca buona, ingolla qualsiasi cosa soprattutto a Roma sud ed è di modeste pretese. L’hinterland considera di livello molto alto la proposta gastronomica romana, anche quando è appena passabile. In confronto Milano è London Town. Celebre fu la volta, tanti anni fa, in cui visitammo in compagnia un locale nei pressi di Piazza Navona. Non Pabillonis, comune nella pianura del Campidano. La certosina analisi del menu produsse la scelta di un vino passito e una cioccolata calda. Fuori rotolavano balle di fieno e il freddo era ancora quello sano di dicembre e non questa assurda callaccia tropicale. L’oste tornò, prese l’ordine e sentenziò ‘il passito l’avemo finito, la maghina daa cioccolata è rotta. Te posso portà na Coca Cola fresca’. La vicenda di una città ferma nelle sue burocrazie, nei suoi norcini alla ‘senti sto presciutto, è ’nzucchero, senti ste olive, so greche’ ci rimandava tutta la genuinità romana nella sua straniante assurdità. Era quella città cantata da Remo Remotti mentre se n’annava da questa Roma dei maritozzi con la panna, senza panna, damme na sigaretta, prestame cento lire. Oggi che Roma è cambiata perdendo la sua veracità, mettendo un muso scontroso di diffidenza e finta giovialità, facendo ristorazione a basso costo rivenduta a peso d’oro, è sorta una gran voglia di superare i classici e rimpiazzandoli con dubbie reinterpretazioni contaminate.