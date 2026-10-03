La versione di Graviano al processo Baiardo. Ma perché Forza Italia si incazza? Ecco cosa ha detto il boss: “Non mi interessa più far rispettare i patti con Berlusconi. Si faccia luce sulla morte di mio padre”

Come si era creato il rapporto tra Berlusconi e suo nonno?

“Non lo so. L’ho appreso dopo”.

Quei soldi furono consegnati in un’unica soluzione?

“Ho appreso tutta questa vicenda nell’82-83. (…) Mio padre morì il 7 gennaio 1982”.

E proprio sulla morte di suo padre inizia a divagare. Dice che quando suo padre morì un pm gli venne a dire che loro sapevano la verità. Ma che “la verità è come una montagna altissima. E per scalarla ci vanno gli scarponi. Noi abbiamo solo delle scarpette”.

Il pm lo riprende, lo riporta sul tracciato della domanda.

“Mio padre non voleva essere coinvolto (nei presunti affari con Berlusconi) e aveva detto a mio nonno di non coinvolgere neanche i suoi figli”.

Ma sui dettagli più precisi, Graviano, consapevole del fatto che le sue parole hanno un peso specifico differente rispetto a quello che avrebbe potuto dire a Caltanissetta, in quanto sotto giuramento e dunque esposto alla cartina torna sole della verità, rimanda alla memoria scritta dei verbali

Lo sa chi è Giuseppe Greco?

“Era una persona anziana”

Faceva parte di Cosa Nostra?

“Non lo so”

Come nessuna novità sui 3 incontri che sarebbero avvenuti con Silvio Berlusconi (dimmi quali) a Milano e di cui in questo processo Graviano parla con certezza, ma affidandosi alla memoria scritta dei verbali e delle intercettazioni per ricostruire i dettagli. Di più, non si ricorda, perché, dice, la sua memoria sta iniziando a svanire. Di nuovo, sulla sua permanenza ad Omegna c’è lo scherzo che Baiardo gli avrebbe fatto presentandogli un ingegnere e un parrucchiere, entrambi omosessuali, che alla sua vigorosa stretta di mano avrebbero risposto con voce effeminata – riprodotta da Graviano in videocollegamento, suscitando la risata dell’intera aula e pure dei pm – “che stretta!”.

Tutto quello che ha già detto a Reggio Calabria nel 2020 si è ripetuta in questo processo senza aggiungere alcuna novità. Inclusa la notizia fatta emergere nel controesame della difesa di Baiardo, ovvero un libro in cantiere che, però, la stampa ancora non aveva appreso, ovvero, quella di un libro in cantiere. “Ne ho parlato con il mio avvocato, nel corso della mia detenzione. Su quello che ho subito, subivo e sto subendo. Ci sarà qualcuno che lo dovrà scrivere per me. Non posso dirvi di cosa, perché altrimenti mi fermate”.

“Guarda che è bravo. Scrive tantissimo, scrive da tutte le parti”. Ha commentato l’avvocato Sanvito al termine dell’udienza.

Che davvero fosse questo il grande ricatto a ridosso delle elezioni di cui ha parlato tutta la stampa, inclusi noi, in questi giorni di trepidante attesa? Oggi i giornali titolano tutti sui presunti 20 miliardi dei Graviano investiti con Silvio Berlusconi, ma non è una notizia. La notizia vera è un’altra. Giuseppe Graviano ha sempre meno leve per negoziare. E forse non ne ha più nemmeno la voglia di continuare a parlare. Siamo forse giunti al capolinea? Quello che si esprime tramite il silenzio?