Elly Schlein asfalta Giuseppe Conte e si ricorda di essere la leader del secondo partito in Italia

La Schlein è stata una pessima leader secondo quasi tutti i crismi politologici del caso, non avendo neanche il carisma giudicato fondamentale da Max Weber. Ma il Partito Democratico le deve dire grazie per non essere sparito definitivamente dopo la batosta elettorale del 2022. Oggi può spingere sulla competizione con verve agonistica perché sa che il Pd ancora muove un quinto dei voti (di chi vota), cosa che il M5S non fa, è un dato di fatto. Ed è giusto, in un quadro politico normale, evitare personalismi e rispettare le regole del gioco politico: pesce grande mangia pesce piccolo, o il pesce piccolo deve trovare il modo di mettersi sulla scia di quello più grande. Anche perché dall’altro lato hanno una leader che negli ultimi anni si è passata tra le zanne le ossa secche e bianche dei leader di opposizione come se niente fosse. Non sottovalutiamo anche il potenziale simbolico di avere due leader donna che si battono per lo scranno da premier (una cosa che, oggettivamente, non dovrebbe né inquietarci né farci gioire, a meno di non essere amanti delle sessiste quote rosa).