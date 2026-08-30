Il boss Giuseppe Graviano scende in politica: l’inusuale decisione di voler parlare (anche) alla “pubblica opinione” di Berlusconi, Dell’Utri e le stragi di mafia

Per primo Mow aveva individuato il tentativo, ora abbastanza evidente, di condizionare le elezioni Politiche del 2027. Infatti in Forza Italia c’è (comprensibile) agitazione. Perché Graviano potrebbe -come ha fatto in passato - tentare di influenzare la narrazione dei fatti coinvolgendo più propriamente la politica perché, dietro il centro - destra, si staglia ancora il nume tutelare di Silvio Berlusconi, tanto che il suo nome figura ancora nel simbolo di Forza Italia. Come riportano Il Foglio e Il Fatto, il segretario Tajani e i vertici azzurri ne hanno discusso con Fabio Roscioli, tesoriere, avvocato di famiglia e uomo di Marina Berlusconi. In questi giorni, tra l’altro, Roscioli è al centro dell’attenzione mediatica anche per il fatto che FI lo candida a Reggio Calabria alle suppletive per andare in Parlamento a settembre (al posto del nuovo sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, FI) e avrà contro il candidato di Vannacci, Domenico Giannetta (capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale) che rischia di farlo perdere. In pratica è la prova del fuoco di Vannacci contro il centrodestra a livello nazionale.