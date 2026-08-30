Vaffancu*o Milano, ti amo: vi raccontiamo l’estate desolata tra Darsena e Navigli lontana dal mare e dalle orde di turisti

E poi pedalando lungo una spettrale via Larga, che non è una strada, ma un manifesto ideologico colato sull’asfalto: un regalo sfacciato della guerra, con la provvidenziale scusa delle macerie per radere al suolo il passato e dare pista alla gioia motorizzata di chi finalmente poteva permettersi di sfrecciare su una Fiat Topolino, lucidata la domenica per fare invidia ai vicini. Da quando è morto il Cavaliere, Milano è diventata un post-mito, una città aperta e sventrata da se stessa, l'unica in Italia a recitare la parte della metropoli europea pur mancando di un centro storico vissuto: Ciò che è sopravvissuto è stato cannibalizzato dai brand e da grappoli di grattaceli qatarini, ovviamente per pochi. E poi sono sbucato in piazza del Duomo, per vedere come stavano i piccioni, al cospetto dei turisti in posa plastica. E mi sono ritrovato nella zona della tanto blaterata Movida, tra Darsena e i Navigli. Un tempo questa terra di popolani, di cortili sbrecciati, dialetto stretto e memoria operaia, un'area rasa al suolo, per una fatale coincidenza geolocalizzata: proprio questa zona era nella rotta dei rientri dei bombardieri Alleati che, in preda a stress e terrore, sganciavano gli avanzi di bombe a caso, in fuga dalla contraerea.