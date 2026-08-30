Valter Lavitola è un genio e ora Welcome to Favelas in tempo 0 si appropria di Daniele Piervincenzi nuovo conduttore di Report: “Welcome to Report potrebbe diventare una realtà"

Dice, sì, ma Lavitola è in galera. E per cosa lo condannerebbero, data la bomba senza prezzemolo? Procurato allarme e pure reo confesso? Sei mesi, e massimo 516 euro di multa. Fra pochissimo Lavitola sarà di nuovo fra noi, ossequiato da tutti, altro che ossequioso. Lo scenario che si è creato, nonostante quello che sembri ai commentatori bava alla bocca, è prettamente democristo (è una abbreviazione, non una bestemmia), perché Massimiliano Zossolo, se non lo avete capito – Giorgia Meloni, invece, sembra averlo capito, e bene – è il vero Vannacci dei Social: mentre quest’ultimo copia “la bestia” di Salvini, Zossolo dà ad entrambi una pista e fa servizi sul campo e senza citofono: anti-maranza, anti-immigrazione, più che di pancia, di pube. E così, con Ranucci rinato e il centrosinistra di nuovo con qualche speranze, e con il centrodestra che si “avvannaccia” lasciando il militare diventare una macchietta, rispetto al magnifico bordellone che si è appena creato, tutto torna in un beato equilibrio. La mossa di Walter Lavitola, adesso ditemi, è stata consapevole o inconsapevole? Rispondo io per voi: e che ne sappiamo? Però è una mossa da grande statista internazionale. Altro che Licio Gelli. Altro che vongole! Lavitola ha sgusciato l’Italia di orni serietà. Ha mostrato all’Italia intera di che pasta scotta è fatto il giornalismo italiano, alimentato a invidie, maldicenze, commenti fuori luogo, libidine, sedili di taxy, scoop tardivi, da destra a sinistra, tutto un emettere feromoni e testosteroni, vedo linguette che guizzano, sudorini, forme sformate, gnomi, streghe, siamo in Italia o in un campo hobbit? (Ma Ranucci, con questo cognome, non lo ricorda anche a voi il rospo, dico anche fisiognomicamente, che bacia le principesse e resta rospo uguale? Per fortuna che Elly è lesbica). E in tutto questo Walter Lavitola ha messo in atto il colpo perfetto. Non per citare lo stracitato Mieli. Ma anche a me, Lavitola, ha fatto buona impressione da subito. Vi ha servito il polpo perfetto. Con dei tentacoli morbidissimi come le sue bombe e la sua prossima condanna.

P.S. Sarebbe una ingiustizia condannarlo per procurato allarme. A me sembra che tutti fossero allarmati finché non ci ha pensato Lavitola. Io, adesso, se devo essere sincero, li vedo tutti più sereni. Esiste il reato di procurata serenità?