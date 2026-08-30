La cosa più brutta e triste del finale di partita tra Ranucci e Rai è l’ex conduttore di Report che sparla dei colleghi Piervincenzi e Presutti: ma l’Ordine dov’è?

1) Ranucci non è il padrone di Report, non può accampare alcun diritto su di esso, lo ha ereditato e non lo ha nemmeno inventato lui.

2) Se davvero Report è quella macchina formidabile per le inchieste che raccontano allora non si regge su un solo uomo, e quindi anche senza Ranucci continuerà a fare inchieste e servizi di pari livello.

3) Ma dov’è l’Ordine? L’ordine dei giornalisti è in ferie? Si è preso qualche giorno di troppo dopo ferragosto?

Perché va bene tutto, va bene non intervenire sulle presunte avances che Ranucci avrebbe fatto a una o due candidate per Report (ricordiamolo, servizio pubblico), va bene non intervenire quando tutti i media hanno riportato quanto scritto da Ranucci stesso a proposito di due scappatelle, una con una fonte e una con una STAGISTA. Ma l’articolo 1 del Codice deontologico dice una cosa chiarissima:



“Giornalisti e editori sono tenuti a […] a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori”.

Ranucci lo ha fatto? Ha promosso lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione tra giornalisti e editori (in questo caso la Rai) e la fiducia tra stampa e lettori, cioè tra Rai/Report e il pubblico? Che messaggio manda bocciando per ripicca due con anni di esperienza nel suo stesso campo, una dei due persino pagata per un decennio dal suo stesso programma. Cosa ci stai dicendo?

Sia chiaro, non stiamo dicendo che dovrebbero multarlo, perché per noi un giornalista dovrebbe essere libero anche di parlare madre di suo fratello, di sua madre, di chi vuole, figurarsi di un collega che gli ruba il lavoro. Ma all’Ordine questo non va bene, come non gli vanno bene tanti elementi che sono emersi in questi mesi.

Sarà che è troppo caldo per intervenire nell’estate più calda del giornalismo nazionalpopolare in salsa complottara degli ultimi anni.