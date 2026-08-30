Di Battista a Cuba. Sul web i complotti: c'entra il suo prossimo show sugli Epstein files? E le armi soniche? Ecco cosa sono e come funzionano

Con il passare delle ore la situazione, o almeno la narrazione, si è fatta meno tesa. Pare che Di Battista non abbia mai perso conoscenza e che accusasse forti emicranie da giorni. In un primo momento avrebbe attribuito le condizioni allo stress causato dagli ingenti carichi di lavoro e dalle continue trasferte effettuate con la sua associazione politica Schierarsi. Quando però, oltre ai mal di testa, sono emersi affaticamento e rallentamento, a quel punto i suoi collaboratori gli hanno suggerito di effettuare un controllo medico. L'esito della visita avrebbe quindi disposto il ricovero d'urgenza di Dibba e il suo trasferimento in un centro specializzato dell'Avana per effettuare ulteriori accertamenti neurologici (parola chiave da ricordare almeno fino al prossimo paragrafo). L'ex grillino avrebbe risposto alle domande del personale sanitario e starebbe meglio di quanto fatto trapelare da diversi media (a leggerli pareva che il nostro fosse più di là che di qua), pur avendo un quadro clinico definito come “delicato”. Palazzo Chigi ha attivato la diplomazia mettendo a disposizione un aereo militare per far rientrare Di Battista in Italia, trasferimento che avverrà appena i medici confermeranno che il volo potrà essere effettuato senza rischi.