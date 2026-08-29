Marina Berlusconi assiste al caos italiano dalla tenuta di Valbonne: come mai il potere dei Berlusconi si è trasferito lì, la storia della villa e tutto quel che dovete sapere sulla sua storia e su come è fatta

Si dice che ogni casa abbia una sorta d’anima, spirito o genio. I napoletani la chiamano Bella ‘mbriana. Quella Bella ‘mbriana che accompagna chi l’abita in ogni momento ci rimane male quando si parla male di lei, tant’è vero che in caso di vendita, abbandono o quant’altro, conviene discuterne fuori. Non bisogna farla soffrire. Ecco, quella Bella ‘mbriana che abita la tenuta di Marina Berlusconi a Valbonne, affacciata sul mare di Cannes, tutto sente e tutto vede in quei 100 km quadrati che sorveglia e per la sua vastità è complesso nasconderle qualcosa. Due ville comunicanti in un parco sterminato, con una piscina che definire olimpionica sarebbe un eufemismo, ma che in pochi hanno avuto il privilegio di conoscere davvero. Ad ogni modo la Bella ‘mbriana di Valbonne, evidentemente, sa cosa si saranno detti Antonio Tajani e Marina Berlusconi qualche giorno fa, quando l’erede obbligato di Silvio a segretario di Forza Italia è volato nel quartier generale profondo di Forza Italia, in cui il Cavaliere era uso rifugiarsi per fare geometria politica del caos politico che lo circondava. Lontano dal Bacco d’Arcore, dallo sbadiglio di Milano e dal panico ruvido di Roma. Forse la solita questione di soldi per il partito, oppure un incontro simbolico, dato che pure Giorgia Meloni si è concessa in una lunga intervista manifesto a Chi (un tempo di Alfonso Signorini, e ora non più). Da qui, Marina Berlusconi in questi giorni osserva da lontano il caos italiano, attutito dalle onde del mare di Cannes, reso inoffensivo. Osserva il partito fondato da suo padre alle prese con il rinnovo del segretario: tutto va secondo i piani. Roberto Occhiuto e Alberto Cirio si contendono quella corrente avversa a quella di Paolo Barelli, l’erede naturale di Tajani che vorrebbe emancipare il partito dal finanziamento della famiglia Berlusconi. Da qui, Marina osserva l’oscuro affaire Lavitola e il lento ritorno del Brasile fra le cronache di questa patetica Italia. Sa bene, poi, la Bella ‘mbriana di villa Valbonne chi fu ad avvelenare i cani di Marina Berlusconi nella sua villa di Châteauneuf-de-Grasse a Valbonne, mentre la procura di Nizza non venne mai a conoscenza della verità. Era il 2010 e mentre Giuseppe Graviano veniva rimosso dall’isolamento diurno durante il suo soggiorno in 41 bis presso il carcere di Opera. Villa Valbonne pareva non esser più quel porto sicuro che per la famiglia del Cavaliere ormai rappresentava e oggi Marina da qui si prepara alle pesanti parole che Graviano renderà di sua spontanea volontà ai Pm di Caltanissetta a proposito di suo padre, chissà con quale vero scopo. La villa di Châteauneuf-de-Grasse rimane comunque un porto sicuro controllato dai vari mezzi societari come la SCI Billy nel 2001 e la SCI Cardigan nel 2010, fondate proprio da Marina Berlusconi. La seconda costituita con 990 euro lei, e appena 10 euro (un panino e una birra) da parte di suo marito Marco Vanadia.