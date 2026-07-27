A Bologna si protesta per tutto tranne che per i biglietti del bus, più costosi di Milano e Parigi. Ma Lepore promette tram gratis a ridosso delle elezioni (e la porchetta no?)

Si parla molto di Bologna per il caso Fakir, si è parlato anche molto di Lepore per lo stesso motivo. Si è protestato anche molto per questo. Nel frattempo Bologna è una città diffusamente puzzolente con i mezzi di trasporto pubblico che seguono le leggi di Murphy (se aspetti un bus, il bus non arriverà).

Dovete sapere che a Bologna il biglietto del bus costa più che a Milano e Parigi, anche il biglietto del bus che non passa mai.

I progressisti green hanno collaudato a Bologna un nuovo mix energetico: la città va avanti a rabbia e frustrazione di chi deve prendere un mezzo pubblico. I sentimenti umani inquinano meno di carbon fossili e sono rinnovabili.

Non paghi del danno, arriva la beffa: il tram. Progetto che ha bloccato la città per anni, disagio che ha portato il sindaco a scusarsi, ora a lavori finiti, cioè vicino alle elezioni comunali. Il tram verrà collaudato per sei mesi, e cioè girerà a vuoto senza passeggeri, poi per qualche altro mese, non è chiaro quanto esattamente, il biglietto sarà gratis. Così la gente sarà incentivata a prendere il tram? Possibile. Così la gente si dimenticherà dei danni che Lepore ha fatto alla città? Improbabilmente, ma tentare non nuoce.