Ma perché la Berlinguer conduce con gli occhiali da sole? Ecco cosa c’è dietro il look da techno diva

Se l’anno scorso sembrava una deviazione sul tema, oggi è una certezza: la conduttrice di È sempre Carta Bianca è tornata in prima serata su Rete 4 versione “after a Berghain”. Ma dietro le lenti scure e l’allure da DJ berlinese, stavolta c’è la seconda puntata di una saga medica. E le luci da studio, che a volte sanno essere eccessivamente generose con chi vi si sottopone e a volte non perdonano. Avete presente quel momento della mattina dopo, quando le tapparelle sembrano un attacco personale e la luce del sole vi fa pentire di ogni scelta fatta nelle ultime dodici ore? Ecco, immaginate quella sensazione moltiplicata per i megawatt dei riflettori di uno studio televisivo di Mediaset. È esattamente la situazione in cui si è ritrovata Bianca Berlinguer, apparsa nell'ultima puntata di È sempre Carta Bianca con un accessorio decisamente insolito per il talk show politico: un paio di occhiali da sole scuri. Che poi, a dire il vero, la politica italiana è talmente grottesca e surreale che all’occhiale fumè di Bianca nel contesto talk show politico, noi non ci avevamo nemmeno fatto caso, non fosse che per la lezione di stile gratis. Ma il look ha subito scatenato il web, diviso tra chi l'ha scambiata per una techno diva pronta per un set di musica elettronica e chi ha pensato a una svolta rock inaspettata per l'ex volto del TG3. Eppure, dietro l'apparente scelta stilistica, c’è altro: “Mi dovrete sopportare così” è la frase che sancisce il secondo tempo del dramma oculistico. A svelare l'arcano è stata la stessa conduttrice, che ha aperto la trasmissione mettendo subito le mani avanti prima ancora di dare la parola ai suoi ospiti: “Vi chiedo scusa fin da ora, come avevo fatto tempo fa. Prima avevo fatto un occhio, ora ho fatto l'intervento nell'altro occhio. Quindi per un periodo - speriamo bene - mi dovrete sopportare con questi occhiali scuri, perché le luci dello studio altrimenti sarebbero troppo forti e non riuscirei a sostenerle”.