Whalefall: nella pancia della balena c'è un tesoro di film

L'interno del capodoglio sembra uscito direttamente da Alien. Più che uno stomaco, è una specie di astronave biomeccanica, fatta di tessuti, fluidi, cavità e superfici organiche che pulsano e si contraggono. Una ricostruzione che si prende parecchie libertà, ma che funziona benissimo, perché riesce a mantenere un minimo di plausibilità biologica senza rinunciare allo spettacolo. E soprattutto perché trasforma il corpo del cetaceo in un ambiente ostile, soffocante, disgustoso, ma anche incredibilmente affascinante. Ottimo anche il lavoro sul sonoro. Il suono titanico del capodoglio è restituito con una potenza impressionante, così come tutti i rumori interni, i fluidi, le contrazioni, le lacerazioni. Si ha continuamente la sensazione di trovarsi dentro qualcosa di vivo, di sentirne quasi la consistenza. Da questo punto di vista il film riesce a essere molto più coinvolgente del romanzo.

Ma la differenza più importante riguarda proprio il corpo del protagonista. Nel libro si avverte spesso una certa plot armor: Jay sembra protetto dalla narrazione, capace di cavarsela anche nelle situazioni più assurde grazie a un'ingegnosità quasi sovrumana. Nel film questa sensazione scompare. Ogni tentativo di sopravvivere ha un prezzo, e quel prezzo viene pagato fisicamente. Molto riuscita la scelta di sottoporlo a una serie crescente di menomazioni e limitazioni fisiche. Con il passare dei minuti Jay si consuma, si lacera, perde progressivamente le proprie capacità. Non è il solito protagonista che attraversa l'inferno uscendone miracolosamente intero. Qui ogni ferita resta, ogni perdita pesa, ogni movimento diventa più difficile.