La poesia è sapersi trovare. Tornano gli incontri d’arte di Flaminia Colella e Flavia Rossi, questa volta sul valore del segreto

È qui che la rassegna sceglie di spostare il discorso, portandolo sul terreno delle arti, della filosofia e della psicanalisi. Ambiti che, ciascuno a suo modo, hanno sempre avuto a che fare con ciò che resta nascosto: il non detto che affiora nella parola dell’analisi, ciò che la poesia custodisce più che rivelare, gli spazi, fisici e mentali, in cui ci si può ancora sottrarre allo sguardo altrui. Come e dove si configura, allora, quel luogo inviolato in cui è ancora possibile coltivare l’interiorità, il pensiero, il proprio essere nel tempo che viviamo?

Ad aprire la riflessione, nella serata inaugurale, saranno tre ospiti dalle provenienze diverse: Giovanni Stanghellini, psichiatra e psicanalista, la poetessa Imperatrice Bruno e Luisa Parisi, architetto ed editor. La clinica, la poesia, la progettazione dello spazio e il lavoro sul libro: tre prospettive che si incrociano per interrogare ciò che sfugge alla visibilità a cui siamo ormai abituati, e per chiedersi se il segreto sia un residuo da difendere o una risorsa da riscoprire.