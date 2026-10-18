Fatherland. «Due anime abitano, ahimè, nel mio petto»

«Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust». Due anime abitano, ahimè, nel mio petto. È uno dei versi più celebri del Faust di Johann Wolfgang von Goethe, e difficilmente se ne potrebbe trovare uno più appropriato per raccontare Fatherland, il nuovo film di Paweł Pawlikowski, un'opera di un'eleganza formale, estetica e fotografica davvero impressionante, un vero e proprio non plus ultra nell'utilizzo di un rigorosissimo bianco e nero che ci trasporta nella Germania del 1949, a soli quattro anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, dalla capitolazione e dal crollo del Terzo Reich.

Pawlikowski mette in scena il viaggio che Thomas Mann, insieme alla figlia Erika, che gli faceva sostanzialmente da assistente e interprete multilingua, compì proprio in quell'anno attraverso le due Germanie, quella occidentale e quella orientale, ancora occupate dalle potenze vincitrici e ormai avviate verso una divisione destinata a segnare la storia europea per i successivi quarant'anni. Mann mancava dalla Germania dal 1933, quando, all'indomani della presa del potere di Adolf Hitler, aveva intrapreso la strada dell'esilio, prima in Europa e poi negli Stati Uniti, di cui sarebbe diventato cittadino nel 1944. Sedici anni dopo tornava dunque nella sua Vaterland, nella sua Heimat, quella terra natale con la quale non aveva mai reciso del tutto il legame affettivo, intellettuale e culturale, e alla quale continuava ad appartenere attraverso la lingua, la letteratura e la propria formazione.