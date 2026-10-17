Je so’ pazzo su Pino Daniele è un film che rende giustizia a un genio senza farne un santino: perché il cantante napoletano era anche un uomo impossibile

Il concerto è ricostruito bene, sia chiaro. Funziona la dimensione dell'evento, funziona la musica e funziona il rapporto tra Pino e quella Napoli che lo aveva visto crescere e dalla quale aveva cercato, in qualche modo, di emanciparsi. Ma ci si arriva un po' troppo di corsa. E forse proprio quel momento avrebbe meritato maggiore respiro, invece di essere preceduto da una serie di scene troppo nervose, quasi si volesse concentrare tutto negli ultimi minuti. È un limite, non un difetto che compromette il risultato. Anche perché Je so' pazzo resta un film solido, maturo, ben interpretato e soprattutto capace di raccontare Pino Daniele senza nasconderne le contraddizioni. Cosa non così frequente quando si parla di artisti entrati nell'immaginario collettivo, soprattutto in Italia, dove il rischio di trasformare chiunque abbia avuto successo in un monumento nazionale è sempre dietro l'angolo. Qui invece Pino è un uomo pieno di talento, ma anche di difetti. Un figlio ferito, un padre spesso assente, un marito complicato, un musicista straordinario che pretende dagli altri quello che pretende da sé stesso. E che forse è riuscito a sopravvivere a un'infanzia difficile proprio grazie alla musica, salvo poi lasciare che quella stessa musica si prendesse buona parte della sua vita. Molto bella, infine, la dedica a chi è stato, è e si sentirà sempre un nero a metà. Una chiusura che arriva senza bisogno di ulteriori spiegazioni e che restituisce qualcosa del senso profondo della musica di Daniele, di quel suo stare sempre in mezzo a mondi diversi, senza appartenere completamente a nessuno. Ecco, forse il merito maggiore di Je so' pazzo è proprio questo: non aver cercato di spiegarci perché Pino Daniele fosse un genio. Quello lo sappiamo già, basta ascoltare i suoi dischi. Ha provato invece a raccontarci chi fosse l'uomo che quei dischi li ha fatti, anche quando non era particolarmente simpatico, generoso o facile da sopportare. E poi c'è una cosa personale che questo film mi ha fatto tornare in mente. Quando ero ragazzino, avrò avuto tredici anni, forse anche meno, a un certo punto mi sono messo ad ascoltare i vinili di mio padre. Tra tutti, Nero a metà è diventato una specie di ossessione. Lo ascoltavo e riascoltavo, anche per via di una scritta che mio padre aveva lasciato a penna sulla busta di carta che conteneva il disco, più di vent'anni prima che io lo prendessi in mano: "Il feeling è sicuro, quello non se va, perché lo butti fuori ogni momento. È tutta la tua vita e sai di essere un nero a metà". Era un pezzo di A testa in giù, che ancora oggi è la mia canzone preferita di Pino Daniele. Non so nemmeno perché quella scritta mi avesse colpito così tanto. Forse perché mi sembrava di trovare qualcosa di mio padre quando aveva più o meno l'età che avrei avuto io qualche anno dopo. O forse perché quella musica, ascoltata così, su un giradischi, con un disco che era già passato per le mani di qualcun altro, sembrava avere qualcosa in più. Fatto sta che Nero a metà non l'ho più lasciato. E mi sono reso conto di una cosa, guardando Je so' pazzo: non ho mai ringraziato mio padre per avermi fatto scoprire quella musica. E nemmeno, indirettamente, Pino Daniele per averla suonata. A lui, ormai, non posso più dirlo. A mio padre invece sì. La prossima volta che lo vedo glielo dico. E magari ci ascoltiamo insieme A testa in giù.