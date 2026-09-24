Con Serpenti abbiamo scoperto che Dostoevskij fa ridere. E Kafka pure

È un agente che ripete di avere studiato psicologia, legge un saggio de Il Mulino su Napoleone, è tormentato da una feroce emicrania a grappolo e riceve telefonate dalla moglie che gli chiede cosa voglia mangiare per cena, salvo poi decidere tutto da sola. Più che interessarsi davvero al delitto, sembra quasi divertirsi a prolungare il dialogo con Marra, come se l'interrogatorio fosse diventato un esercizio di conversazione. È un personaggio scritto con enorme precisione, buffo e irritante allo stesso tempo, attraverso il quale De Paolis comincia già a mettere in scena un mondo in cui la macchina della giustizia sembra interessarsi più ai propri rituali che alla verità dei fatti.

È proprio qui che entra in gioco la scrittura. De Paolis, affiancato dai fratelli D'Innocenzo, costruisce una rete di dialoghi di rara precisione, capaci di trasformare le piccole idiosincrasie quotidiane in autentico motore narrativo. Non ci sono grandi monologhi né colpi di scena continui: il film vive di microespressioni, di esitazioni, di battute fulminanti che sembrano deviare dal punto e che invece finiscono sempre per raccontare qualcosa di decisivo sui personaggi. Borghi è eccellente nel dare corpo a questa scrittura, lavorando più sugli sguardi, sui tempi morti e sulle inflessioni della voce che sulle parole stesse.

Dall'altra parte c'è un Leonardo Lidi praticamente perfetto. Paolo Marra è un uomo che sembra vivere ancora in un mondo ingenuo, quasi infantile, convinto che basti dire la verità perché la realtà si rimetta automaticamente in ordine; ha confessato un omicidio, vuole essere arrestato e scontare la propria pena. Non gli interessa difendersi, non cerca attenuanti e non tenta mai di manipolare chi gli sta davanti: è semplicemente convinto che la colpa, una volta ammessa, coincida con la giustizia. Ed è proprio questa convinzione a essere demolita, scena dopo scena, da tutti coloro che incontra.

Lo stesso meccanismo si ripete infatti con gli altri personaggi che attraversano il film. Prima con l'avvocato d'ufficio interpretato da Pietro Castellitto, poi con la cartomante interpretata da Valeria Golino. Sono figure diversissime tra loro, eppure entrambe finiscono per incrinare le certezze di Marra, costringendolo a guardare il proprio gesto da prospettive sempre nuove. È soprattutto Castellitto a regalare alcuni dei momenti migliori del film. Il suo avvocato ha qualcosa di mefistofelico, ironico e sottilmente manipolatorio. Seduto in un bar sudicio della periferia romana, sembra quasi divertirsi a insinuare nel protagonista il dubbio che la verità dei fatti conti meno della loro interpretazione. È probabilmente il personaggio che più chiaramente mette in discussione il senso stesso della colpa.