Omicidio di Tortona: quella bimba è morta per la cecità ideologica che crede a tutto e non valuta mai

Al di là del silenzio serbato davanti all'autorità giudiziaria, il delitto di via Baluardo segue una precisa sequenza di fatti che chiama in causa la gestione delle tutele pubbliche. Timofeeva risiedeva da circa un anno nella struttura d'accoglienza garantita dal Cisa e dal Comune di Tortona, beneficiando dell'affidamento primario della minore nell'ambito di una complessa separazione dall'ex compagno italiano. Giovedì 22 ottobre, meno di dodici ore prima del fendente fatale, in Tribunale si era svolta un'udienza sul regime di visita del padre. Gli assistenti sociali avevano disposto il riavvicinamento graduale dell'uomo alla figlia, mettendo a verbale di non aver rilevato indicatori di rischio imminente per la sicurezza del nucleo.

Gli inquirenti lavorano adesso sull'ipotesi che la prospettiva di una revisione degli accordi d'affidamento e il rientro della figura paterna abbiano innescato l'azione della donna. Restano da chiarire i tempi esatti dell'aggressione: i primi riscontri cadaverici evidenziano infatti come la bambina potesse essere morta già diverse ore prima rispetto alla chiamata ai soccorsi. I telefoni, la documentazione dei servizi sociali e l'alloggio restano sotto sequestro. Resta sul terreno, parallela agli accertamenti medico-legali, la contraddizione strutturale di un apparato assistenziale che assegna alloggi, risorse e minori applicando criteri rigidi di accoglienza formale senza disporre delle verifiche necessarie sul profilo reale di chi riceve in carico un bambino. Prendendo in considerazione solo due parole non per le persone che rappresentano, ma per i ruoli ideologici che identificano: madre e padre.