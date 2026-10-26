Attenzione: Corona e Fedez hanno fatto pace. C'entra la rissa al The Club: nella prossima puntata di Falsissimo le prove di una truffa ai danni del rapper?

Certi amori non finiscono... Corona e Fedez hanno fatto pace, e c’entrano una presunta rissa fuori da un locale di Milano, un’ex Iena e un complotto sventato. Un “favore” del conduttore di Falsissimo a rapper, dopo che già un altro “favore” gli era costato un’amicizia che Corona definì “fraterna”, l’aver raccontato i fatti suoi a Falsissimo, per Fedez “condotte poste in essere da Fabrizio Corona, in ragione della loro gravità, ricorrenza e ripetitività, sono idonee ad integrare il reato di atti persecutori, avendo ingenerato nella mia persona uno stato di forte ansia e prostrazione fisica e morale, che purtroppo perdura tutt’oggi, in quanto sono terrorizzato dalle falsità che il Corona potrà pubblicare contro di me e la mia famiglia, pur di vendere gli abbonamenti del suo programma” per Corona la chiave per il quarto posto a Sanremo, ma ora pace è fatta. Ma come? Andiamo con ordine.
Tre giorni fa tutti i giornali riportano una notizia: “Fedez denunciato da quattro fan: ‘Abbiamo chiesto un selfie, ci hanno picchiato’”. Sembrerebbe un reboot dell’affaire Iovino: il bad boy di Rozzano colpisce ancora? Secondo le cronache quattro giovani padovani, tra i 19 e i 21 anni, a Milano per salutare un amico in partenza per l’Australia, avrebbero incontrato il rapper alle 5:30 del mattino fuori dal The Club, discoteca milanese, riprendendolo con il cellulare e scatenando la reazione infastidita di Fedez. “‘Non mi guardare così, altrimenti ti metto nel bagagliaio” avrebbe detto il rapper secondo le presunte vittime, sferrando il primo pugno e poi ordinando il presunto pestaggio da parte dei suoi bodyguard. Ma il cantante si difende: “Fedez ha reagito a un’aggressione subita da alcuni ragazzi in evidente stato di alterazione e non ha preso parte ad alcun pestaggio. La contrapposizione è stata tra i giovani e il personale di sicurezza del locale”.
Ma è qui che entra nella storia Fabrizio Corona. Infatti i ragazzi si sarebbero rivolti all’ex re dei paparazzi per rilanciare la notizia, un’occasione ghiotta per sputtanare Fedez. Ma Corona, indagando sulla storia, avrebbe notato qualcosa di strano nella testimonianze e nei referti dei ragazzi, e strano sarebbe stato soprattutto il personaggio con cui i ragazzi lo avrebbero messo in contatto. Si chiama Giampietro Cutrino, in arte Gip, padovano anche lui, star televisiva dei primi anni 2000, VJ di MTV e poi Iena, autore di scherzi e sketch comici poi scomparso nel nulla, e ricomparso giusto qualche tempo fa, rinviato a giudizio per riciclaggio. Una storiaccia che ruota attorno ad una presunta sottrazione di circa 217.000 euro ai danni di un’anziana donna ricoverata in una casa di riposo ad opera del padre, amministratore di sostegno, denaro poi in parte utilizzato dall’ex Iena e dalla madre per acquistare un appartamento a Padova nel novembre del 2021.
Fedez, da picchiatore a truffato? È questa la teoria di Corona, che scoperto il presunto inghippo sarebbe andato a cercare il rapper, trovando la madre e “siglando” la pace di cui vi stiamo parlando. Una storia che troverà spazio, e forse risposte, nella prossima puntata di Falsissimo (che ora si fonderà con Pulp?).