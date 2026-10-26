Attenzione: Corona e Fedez hanno fatto pace. C'entra la rissa al The Club: nella prossima puntata di Falsissimo le prove di una truffa ai danni del rapper?

Ma è qui che entra nella storia Fabrizio Corona. Infatti i ragazzi si sarebbero rivolti all’ex re dei paparazzi per rilanciare la notizia, un’occasione ghiotta per sputtanare Fedez. Ma Corona, indagando sulla storia, avrebbe notato qualcosa di strano nella testimonianze e nei referti dei ragazzi, e strano sarebbe stato soprattutto il personaggio con cui i ragazzi lo avrebbero messo in contatto. Si chiama Giampietro Cutrino, in arte Gip, padovano anche lui, star televisiva dei primi anni 2000, VJ di MTV e poi Iena, autore di scherzi e sketch comici poi scomparso nel nulla, e ricomparso giusto qualche tempo fa, rinviato a giudizio per riciclaggio. Una storiaccia che ruota attorno ad una presunta sottrazione di circa 217.000 euro ai danni di un’anziana donna ricoverata in una casa di riposo ad opera del padre, amministratore di sostegno, denaro poi in parte utilizzato dall’ex Iena e dalla madre per acquistare un appartamento a Padova nel novembre del 2021.

Fedez, da picchiatore a truffato? È questa la teoria di Corona, che scoperto il presunto inghippo sarebbe andato a cercare il rapper, trovando la madre e “siglando” la pace di cui vi stiamo parlando. Una storia che troverà spazio, e forse risposte, nella prossima puntata di Falsissimo (che ora si fonderà con Pulp?).