Ecco come è morta davvero Jessica Dalla Chiara: l’insulina killer, due anni di imperdonabile ritardo e quei 100mila Euro nelle tasche di un marito assassino (che è ancora padre)

Nel frattempo, l’uomo ha incassato l'indennizzo assicurativo. Ha continuato a vivere la sua vita. Poi, quando ha capito che la verità sarebbe emersa anche in seguito a una finta lettera scritta dalla moglie che sembrava giustificarlo per una relazione extraconiugale (l’amante ha collaborato con gli inquirenti), ha tentato il suicidio nel novembre del 2025 rubando fiale di fentanyl e morfina dagli armadietti del reparto. E’ stato licenziato per motivi disciplinari. Ciò che rende questa vicenda intollerabile, però, non è soltanto la freddezza dell'esecuzione, ma il tempo immobile della giustizia e l'assurdità burocratica che ha permesso a un uomo accusato di aver incenerito le prove della morte di sua moglie di continuare a crescere la figlia di Jessica per due interi anni. I genitori della vittima avevano gridato la verità dal primo giorno. Maurizio Dalla Chiara, il padre, aveva urlato i propri sospetti subito dopo quel funerale senza lacrime, presentando un esposto formale insieme alla moglie già il 26 luglio 2024. Avevano urlato contro la rapidità criminale di quella cremazione, contro l'evidenza di un estraneo in casa che aveva ripulito tutto mentre la moglie era ancora fredda sul letto. Nonostante l'azienda ospedaliera avesse segnalato fin dal luglio del 2024 che le crisi ipoglicemiche probabilmente non erano naturali. Nonostante i consulenti di parte avessero depositato perizie inequivocabili. Insomma: la macchina investigativa e giudiziaria si è mossa con una lentezza assurda. Due anni.

Settecentotrenta giorni in cui gli inquirenti hanno accumulato riscontri, analizzato cronologie di internet, verificato i prelievi illeciti di farmaci e ricostruito la premeditazione. Come se non fosse tutto già chiaro. Come se non ci fosse il coraggio di agire senza una “pistola fumante”. Due anni in cui a questo padre, oggi indagato per aver ucciso la madre della bambina, è stato concesso di rimanere padre a tempo pieno, di stringere quella bambina, mentre i nonni materni invocavano invano un provvedimento d'urgenza per l'affidamento che mettesse la piccola in un luogo sicuro. Signori, l'arresto di Nadir Rossi – che lunedì sarà ascoltato dal GIP - restituisce una verità che, anche se in ritardo, sicuramente inchioderà il colpevole alle sue responsabilità, ma arriva comunque fuori da tempo massimo che invece era doveroso.