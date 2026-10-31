Che sta succedendo in Polonia? Le voci sul colpo di Stato, lo scontro sui giudici e la scommessa del premier Tusk: tutto quello che sappiamo

Era un venerdì sera qualunque a Varsavia. Il presidente della Repubblica, Karol Nawrocki, si stava recando in Senegal per un viaggio di Stato, lontano dalle tensioni politiche che da mesi attraversano i meandri del suo Paese. A un certo punto decine e decine di manifestanti si sono radunati davanti alla Corte costituzionale della capitale polacca. La polizia antisommossa è stata dispiegata in fretta e furia per mettere in sicurezza l'edificio. L'obiettivo: contenere la rabbia dei tanti sostenitori del partito conservatore Diritto e Giustizia (PiS) che hanno iniziato a gridare al colpo di Stato. La Polonia è così piombata ufficialmente in una grave crisi politica. Tutto è partito con la richiesta del ministro della Giustizia, Waldemar Zurek, di revocare l'immunità penale al presidente della Corte, Bogdan Swieczkowski, e al vicepresidente, Bartlomiej Sochanski, al fine di avviare procedimenti penali contro di loro. La situazione è precipitata con la decisione di sospendere i due magistrati - nominati entrambi dal PiS, al potere dal 2015 al 2023 - per un mese, sospensione firmata dalla giudice Anna Korwin-Piotrowska, che ha assunto la guida provvisoria della Corte. Il motivo? Swieczkowski e Sochanski avrebbero ostacolato l'insediamento dei giudici eletti dalla nuova maggioranza parlamentare guidata dal premier europeista Donald Tusk di Piattaforma Civica (Po). Il fronte conservatore ha immediatamente contestato la legittimità del provvedimento denunciando un tentativo del governo di mettere le mani sulla magistratura.