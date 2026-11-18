Gli italiani amano l cronaca nera molto più del calcio e, purtroppo pure i podcast. I podcast su come si potano le piante, sulla mafia, sulla politica sui morti ammazzati. Poi amano litigare su qualsiasi cose, riunirsi in curve da stadio. Benvenuti nel caso Denis Bergamini, dove la questione di interesse pubblico non è tanto chi abbia ucciso il calciatore del Cosenza, ma soprattutto chi abbia ragione tra Pablo Trincia e Selvaggia Lucarelli. E’ questa la questione fondamentale
Partiamo da un dettaglio del tutto irrilevante. Isabella Internò, ex fidanzata di Bergamini, è stata condannata anche in appello a 16 anni di reclusione per concorso in omicidio volontario. La Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro ha confermato il 17 novembre la sentenza di primo grado per la morte del calciatore, avvenuta il 18 novembre 1989, esattamente 37 anni fa. Per la giustizia, dunque, almeno fino a questo secondo grado, Bergamini non si è suicidato gettandosi sotto un camion. Sarebbe stato ucciso e successivamente collocato sulla strada per simulare il suicidio. E non è uno youtuber a parlarne, ma proprio la magistratura calabrese, capito? La difesa di Internò ha annunciato ricorso in Cassazione. Ma tranquilli, non temete, perché prima della Cassazione c’è Instagram, l’anticamera di ogni pensiero degno, o meno, di essere pronunciato ad alta voce. E allora daje per Pablo Trincia, prima, con il suo mefistofelico “Cono d’ombra” in cui ha raccontato la storia attenendosi alle carte della procura e alle sentenze dei giudici del processo. Selvaggia Lucarelli, però, con il suo geniale “Tu non puoi capire”, è pro-suicidio, una squadra che ultimamente va per la peggiore, dato che il popolo italiano vuole il sangue, la violenza e a volte, magari per puro caso, la verità. Si schierino dunque gli eserciti di ascoltatori, commentatori seriali, falegnami di idee tagliate con l’accetta e disoccupati cronici. Signore e signori siamo lieti di annunciarvi che è appena iniziata la guerra civile del truce crime in salsa verde Spotify. Da una parte i trinciani, per i quali le carte processuali e le ricostruzioni di Pablo costituiscono un fortino da difendere. Dall’altra i lucarelliani, pronti a ricordare che due sentenze conformi non equivalgono a una verità indiscutibile. In mezzo, un morto, una donna condannata e una famiglia che aspetta giustizia da quasi quattro decenni. Ma vuoi mettere la soddisfazione di avere l’ultima parola sotto un reel?
E pensare che i due protagonisti avevano già litigato per conto proprio. Trincia, interrogato da Giulia Salemi sul podcast della collega, aveva spiegato di non averlo ascoltato, pur conoscendo quelle tesi. Lucarelli aveva risposto con un articolo dal titolo piuttosto diplomatico: “Questa storia che a Pablo Trincia tutti i podcast fanno schifo tranne i suoi”. Poi l’affondo sul suo presunto “delirio di onnipotenza”. Pare na puntata de Uomini e Donne con le perizie medico-legali al posto delle esterne. E la sentenza? Selvaggia, presente in aula accanto alla famiglia Internò, non ha arretrato di un millimetro. Per lei hanno vinto il “processo mediatico” e la “scienza acrobatica, presuntuosa e pericolosa”. La difesa annuncia ricorso. I trinciani, invece, possono festeggiare un altro risultato favorevole alla ricostruzione sostenuta dal loro podcaster preferito. Signore e signori: il truce crime.