Partiamo da un dettaglio del tutto irrilevante. Isabella Internò, ex fidanzata di Bergamini, è stata condannata anche in appello a 16 anni di reclusione per concorso in omicidio volontario. La Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro ha confermato il 17 novembre la sentenza di primo grado per la morte del calciatore, avvenuta il 18 novembre 1989, esattamente 37 anni fa. Per la giustizia, dunque, almeno fino a questo secondo grado, Bergamini non si è suicidato gettandosi sotto un camion. Sarebbe stato ucciso e successivamente collocato sulla strada per simulare il suicidio. E non è uno youtuber a parlarne, ma proprio la magistratura calabrese, capito? La difesa di Internò ha annunciato ricorso in Cassazione. Ma tranquilli, non temete, perché prima della Cassazione c’è Instagram, l’anticamera di ogni pensiero degno, o meno, di essere pronunciato ad alta voce. E allora daje per Pablo Trincia, prima, con il suo mefistofelico “Cono d’ombra” in cui ha raccontato la storia attenendosi alle carte della procura e alle sentenze dei giudici del processo. Selvaggia Lucarelli, però, con il suo geniale “Tu non puoi capire”, è pro-suicidio, una squadra che ultimamente va per la peggiore, dato che il popolo italiano vuole il sangue, la violenza e a volte, magari per puro caso, la verità. Si schierino dunque gli eserciti di ascoltatori, commentatori seriali, falegnami di idee tagliate con l’accetta e disoccupati cronici. Signore e signori siamo lieti di annunciarvi che è appena iniziata la guerra civile del truce crime in salsa verde Spotify. Da una parte i trinciani, per i quali le carte processuali e le ricostruzioni di Pablo costituiscono un fortino da difendere. Dall’altra i lucarelliani, pronti a ricordare che due sentenze conformi non equivalgono a una verità indiscutibile. In mezzo, un morto, una donna condannata e una famiglia che aspetta giustizia da quasi quattro decenni. Ma vuoi mettere la soddisfazione di avere l’ultima parola sotto un reel?