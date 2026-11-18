Il punto è semplice, anche se nel dibattito polarizzato di oggi sembra diventato un tabù: antisionismo e antisemitismo sono due concetti che devono restare ben distinti. Certo, se è vero che tutti gli antisemiti sono antisionisti, non è affatto vero che tutti gli antisionisti siano antisemiti. E per capirlo basterebbe guardare dentro il mondo ebraico stesso, ma si sa che nell’era di TikTok lo studio è sempre indirettamente proporzionale all’opinione. Molti ebrei sono fortemente critici e arrivano persino a rinnegare lo Stato di Israele, come alcune comunità ultraortodosse (pensiamo a movimenti come i Satmar a Brooklyn o ai Neturei Karta tra Gerusalemme e New York). Vengono spesso tacciati di fanatismo o di follia, ma di certo nessuno può accusarli di antisemitismo, visto che sono ebrei loro stessi e quasi tutti figli o nipoti dei sopravvissuti alla Shoah. Pretendere per legge che l’equazione “critica a Israele = odio antiebraico” diventi un dogma significa silenziare secoli di dibattito interno, complesso e vitalissimo, riducendo una cultura fondata sul confronto, quella del celebre detto “due ebrei, tre opinioni”, a una caricatura a senso unico.

C’è poi un altro aspetto, forse il più fastidioso di tutta questa vicenda. Gli ebrei non sono un popolo alieno, atterrato da un altro pianeta e incapace di badare a se stesso. E soprattutto rifiutano categoricamente di essere trattati come vittime perenni da chiudere sotto una teca di vetro. Una legge del genere rischia di ottenere l’effetto opposto a quello sperato, finendo per alimentare quell’immaginario collettivo che considera gli ebrei come un popolo diverso, separato dal resto della società, bisognoso di una corsia preferenziale che finisce per isolarli anziché integrarli.

E allora, tolta la polvere della propaganda, restiamo ai fatti: cosa cambia davvero, oggi, per un ebreo? Quasi nulla, direi.

In Italia esiste già dal 1993 la Legge Mancino, uno strumento chiaro, che punisce penalmente chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale ed etnico e chi compie atti di discriminazione o violenza. A differenza di questo nuovo provvedimento, però, la Mancino si applica a tutti allo stesso modo. Davanti al giudice penale non esistono gerarchie tra minoranze: un’aggressione o un insulto a sfondo religioso vengono puniti con gli stessi identici parametri, che la vittima sia ebrea, musulmana, cristiana o sikh, con la sola, doverosa eccezione dell’aggravante sul negazionismo della Shoah e dei genocidi introdotta nel 2016.

Il nuovo DDL non introduce un nuovo reato, né aumenta di un giorno le pene esistenti, si limita solo a fissare linee guida amministrative, educative e di monitoraggio di questo fenomeno dilagante che è l’antisemitismo.

La verità è che domani mattina, per un ebreo che cammina per strada, entra in una sinagoga o frequenta un’università, non cambierà praticamente niente. È una legge manifesto, un segnale politico che prova a mettere una toppa istituzionale a un’emorragia sociale che esiste da tantissimi anni e che mai nessuno ha voluto davvero combattere. Un caso che finisce per somigliare a quella farsa a cui assistiamo ogni anno in occasione del Giorno della Memoria, dove ci sentiamo ripetere quanto sia schifoso l’antisemitismo dai sindaci di turno, senza però vedere nessuno di loro lottare sul territorio per arginare l’odio cieco che spesso sventola sotto i colori panarabi. L’illusione di poter estirpare un pregiudizio a colpi di decreto è vecchia quanto il mondo, perché non si possono cambiare le idee delle persone con la forza delle leggi, ma solo offrendo loro idee migliori. Le idee, queste sconosciute di cui, per ora, non v’è traccia nemmeno cercandole nell’enigmistica.