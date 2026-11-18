Quello della velocità, del resto, non è un tema nato oggi. Già nell’edizione precedente Alcaraz si era lamentato del cambiamento rispetto al resto della stagione, con un campo così rapido alle Finals. E negli anni scorsi era anche già venuta fuori la polemica da parte di chi si lamentava di un Pala Alpitour che ai cambi di campo spara musica da rave party.

“Ormai c’è una deriva. Fra un po’ serviranno solamente quelli alti due metri, che servono forte, che hanno un mezzo colpo da fondo campo e basta” dice Bertolucci, e Adriano Panatta risponde con la provocazione: “Li andranno a prendere praticamente dalla pallavolo, dalla pallacanestro, li portano sul campo, gli insegnano il servizio, dritto, rovescio… Ma basta un colpo fatto abbastanza bene, poi non serve nient’altro. Sono dei malati di mente che non sanno che cosa vuol dire il tennis. Non hanno cultura del tennis. Non sanno che nel tennis si serve, poi l’altro risponde, poi si comincia a giocare e poi uno fa un attacco o una palla corta e così via”.

I soliti nostalgici, diranno in molti. Ma Panatta e Bertolucci non sono mai banali, e quando aprono bocca farebbero tutti bene ad ascoltarli. Ne va delle Finals, del loro spettacolo, ma anche del futuro stesso di uno sport che si allontana sempre di più dalla sua versione più pura.