Adriano Panatta, per usare una definizione di Ottavio Cappellani, non può non essere un MOWER. Uno che si incazza, che se la prende con tutti, che litiga e che, soprattutto, dice le cose come stanno. E se ne sbatte se in mezzo ci sia la FITP, l’ATP, il Dio del tennis o, soprattutto, il Dio denaro. Ieri, nel podcast La Telefonata in doppio con il suo compagno di sempre Paolo Bertolucci ha sparato a zero contro il desolante e luccicoso spettacolo delle ATP Finals. Una puntata dal titolo esemplificativo “Ma questo è tennis?”. Dov’è il tennis a Torino? “È un dettaglio”, dice, “è tutto spettacolo, discoteca, luci psichedeliche. C’è tutto. Una cosa di una volgarità assoluta, proprio”. Un involucro bello e costoso per un contenuto misero, lo specchio dei tempi, perché per Panatta e Bertolucci quello di Torino è a malapena considerabile tennis. E la colpa, sia ben inteso, non è dei giocatori, né tantomeno dell’assenza di Sinner, ma è squisitamente tecnico: il campo. “Sai qual è il problema grosso?” osserva Bertolucci: “Che secondo me hanno fatto un macello col tappeto, dove l’hanno montato, eccetera. È ghiaccio”. Il campo, in effetti, sarebbe eccessivamente veloce, condizione che favorisce gli scambi brevi, i giocatori potenti e soprattutto i grandi battitori, lasciando in balia della loro potenza i tennisti più “di fino” o di tecnica. E Panatta, ovviamente, non manca per rincarare la dose: “Si gioca a tennis? Ieri ho visto Cobolli, era tennis? Secondo me sono proprio degli scienziati. Vorrei sapere chi è quel mentecatto che decide la velocità. Un nome, tu che stai lì, che conosci tutti. È l’ATP. Chi ca..o è che fa queste cose?”.
Quello della velocità, del resto, non è un tema nato oggi. Già nell’edizione precedente Alcaraz si era lamentato del cambiamento rispetto al resto della stagione, con un campo così rapido alle Finals. E negli anni scorsi era anche già venuta fuori la polemica da parte di chi si lamentava di un Pala Alpitour che ai cambi di campo spara musica da rave party.
“Ormai c’è una deriva. Fra un po’ serviranno solamente quelli alti due metri, che servono forte, che hanno un mezzo colpo da fondo campo e basta” dice Bertolucci, e Adriano Panatta risponde con la provocazione: “Li andranno a prendere praticamente dalla pallavolo, dalla pallacanestro, li portano sul campo, gli insegnano il servizio, dritto, rovescio… Ma basta un colpo fatto abbastanza bene, poi non serve nient’altro. Sono dei malati di mente che non sanno che cosa vuol dire il tennis. Non hanno cultura del tennis. Non sanno che nel tennis si serve, poi l’altro risponde, poi si comincia a giocare e poi uno fa un attacco o una palla corta e così via”.
I soliti nostalgici, diranno in molti. Ma Panatta e Bertolucci non sono mai banali, e quando aprono bocca farebbero tutti bene ad ascoltarli. Ne va delle Finals, del loro spettacolo, ma anche del futuro stesso di uno sport che si allontana sempre di più dalla sua versione più pura.