La stretta sui social per i giovanissimi entra nel vivo, sia dal punto di vista politico che da quello giudiziario. Mentre in Parlamento scade il termine per la presentazione dell’emendamento del centrodestra al decreto sicurezza - che punta a vietare le piattaforme sotto i 13 anni e a vincolare gli account fino ai 16 al controllo dei genitori, sulla scia del ddl bipartisan Mennuni-Madia e dell’Eu Kids Act europeo - al Tribunale delle Imprese di Milano si prepara l’udienza finale della prima class action inibitoria d'Europa contro Meta e TikTok.
Al centro ci sono oltre 3,5 milioni di bambini e ragazzi italiani tra i 7 e i 16 anni che oggi navigano sui social aggirando i divieti con una semplice data di nascita falsa. A promuovere l’azione legale contro i giganti della Silicon Valley è il MOIGE (Movimento Italiano Genitori), che non chiede risarcimenti, ma uno stop strutturale agli algoritmi che creano dipendenza: via lo scroll infinito, l’autoplay e i sistemi progettati per catturare l'attenzione di cervelli ancora in via di sviluppo.
Ne abbiamo parlato con Antonio Affinita, direttore generale del MOIGE, per capire se le nuove regole basteranno a fermare il Far West digitale o se il rischio sia quello di lasciare ancora una volta i ragazzi - e le famiglie - soli davanti allo schermo.
Oggi scade il termine per l'emendamento al decreto sicurezza che vieta i social sotto i 13 anni e lega gli account fino ai 16 al controllo dei genitori. Viene ripreso il ddl bipartisan Mennuni-Madia: è la svolta che aspettavate o arriva tardi?
È un passo importante e lo accogliamo con favore. La norma fissa il divieto assoluto sotto i 13 anni, mentre per noi il divieto assoluto è quello dei 16 anni .Arriva però dopo anni in cui il divieto è rimasto sulla carta. Ora conta l'applicazione: serve una verifica dell'età reale e obblighi chiari per le piattaforme, con sanzioni.
Sulla carta il divieto c'è già, ma basta mentire sull'anno di nascita. L'emendamento punta sull'identità digitale e su soggetti terzi per verificare l'età: tecnicamente funzionerà o i ragazzini troveranno il modo di aggirarlo in cinque minuti?
Nessun sistema è infallibile, ma oggi l'autodichiarazione non è una verifica. Passare a identità digitale e soggetti terzi alza molto l'asticella, perché serve un controllo vero e non una data di nascita inventata. Chi vuole aggirarlo ci proverà, ma un conto è la scappatoia di cinque minuti, un altro è una barriera che richiede uno sforzo. La responsabilità resta delle piattaforme, non dei ragazzi. Il sistema deve tutelare la privacy e non raccogliere dati.
Inserire una norma educativa e digitale dentro un "decreto sicurezza" non rischia di far passare la tutela dei minori solo come un tema di ordine pubblico e repressione, invece che di salute e cultura?
Il veicolo normativo non è l'ideale e il rischio di una lettura repressiva esiste. Il contenuto però è di salute pubblica e di tutela dello sviluppo. Il divieto non basta da solo e va accompagnato da educazione digitale nelle scuole e sostegno alle famiglie. Per questo chiediamo che la norma non resti isolata.
Giorno 19 novembre si terrà la vostra udienza. Cosa chiedete al tribunale italiano e quante possibilità reali ci sono di riuscire a costringere i colossi della Silicon Valley a riscrivere il loro modello di business?
Non chiediamo risarcimenti. Chiediamo ai giudici di ordinare a Meta e TikTok: una verifica reale dell'età, al posto dell'autodichiarazione; il divieto sotto i 16 anni di accesso alla piattaforma; l'eliminazione di scroll infinito, autoplay e raccomandazioni algoritmiche pensate per massimizzare il tempo di permanenza; un'informazione chiara sui rischi per la salute. Per quanto riguarda le chance: è la prima class action inibitoria in Europa, quindi non ci sono precedenti. Le piattaforme hanno già contestato la giurisdizione italiana, sostenendo che la causa spetti all'Irlanda, dove hanno sede legale. Quel nodo preliminare va sciolto per primo. I tempi della decisione non sono noti, ma potrebbe non arrivare prima di Natale. Non promettiamo di riscrivere un modello di business con una sentenza, ma vogliamo ricordare che le regole valgono anche per i giganti del web.
Chiedete anche una sorta di "bugiardino" come per i farmaci per l’uso dei social. Non crede che, esattamente come accade con i pacchetti di sigarette o i foglietti illustrativi, un avviso sui rischi per la corteccia prefrontale verrebbe semplicemente ignorato con un clic?
Da solo, forse in parte. Ma non è pensato come un avviso isolato: è un consenso informato digitale, che spiega i rischi per salute mentale, privacy e sviluppo emotivo. Fa parte di un pacchetto con verifica dell'età e stop ai meccanismi che creano dipendenza. Un avviso senza interventi sul design sarebbe debole. Insieme a questi interventi dà alle famiglie uno strumento concreto di consapevolezza.
3,5 milioni di bambini italiani sono sui social contro le regole. Giusto attaccare gli algoritmi di Zuckerberg e TikTok, ma cosa direbbe ai genitori che comprano lo smartphone ai propri figli per tenerli buoni?
Nessuna colpevolizzazione a questa minoranza: i genitori sono spesso lasciati soli di fronte a piattaforme progettate per catturare l'attenzione. Il messaggio è questo: lo smartphone al ristorante è una scorciatoia che ha un costo. Meglio rimandare il più possibile, e se si dà un dispositivo, limitarne le funzioni, fissare regole chiare e restare presenti. Le stime parlano di oltre 3,5 milioni di bambini tra i 7 e i 16 anni sui social contro le regole. Lo Stato e le aziende devono fare la loro parte, e noi genitori la nostra.
Il centrodestra propone il controllo parentale fino a 16 anni: secondo lei è un limite d’età corretto o andrebbe spostato a 18?
I 16 anni sono una soglia ragionevole e coerente con quanto chiediamo in tribunale, Tra i 16 e i 18 anni servono impostazioni di default protettive e accompagnamento educativo.