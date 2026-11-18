Oggi scade il termine per l'emendamento al decreto sicurezza che vieta i social sotto i 13 anni e lega gli account fino ai 16 al controllo dei genitori. Viene ripreso il ddl bipartisan Mennuni-Madia: è la svolta che aspettavate o arriva tardi?

È un passo importante e lo accogliamo con favore. La norma fissa il divieto assoluto sotto i 13 anni, mentre per noi il divieto assoluto è quello dei 16 anni .Arriva però dopo anni in cui il divieto è rimasto sulla carta. Ora conta l'applicazione: serve una verifica dell'età reale e obblighi chiari per le piattaforme, con sanzioni.

Sulla carta il divieto c'è già, ma basta mentire sull'anno di nascita. L'emendamento punta sull'identità digitale e su soggetti terzi per verificare l'età: tecnicamente funzionerà o i ragazzini troveranno il modo di aggirarlo in cinque minuti?

Nessun sistema è infallibile, ma oggi l'autodichiarazione non è una verifica. Passare a identità digitale e soggetti terzi alza molto l'asticella, perché serve un controllo vero e non una data di nascita inventata. Chi vuole aggirarlo ci proverà, ma un conto è la scappatoia di cinque minuti, un altro è una barriera che richiede uno sforzo. La responsabilità resta delle piattaforme, non dei ragazzi. Il sistema deve tutelare la privacy e non raccogliere dati.

Inserire una norma educativa e digitale dentro un "decreto sicurezza" non rischia di far passare la tutela dei minori solo come un tema di ordine pubblico e repressione, invece che di salute e cultura?

Il veicolo normativo non è l'ideale e il rischio di una lettura repressiva esiste. Il contenuto però è di salute pubblica e di tutela dello sviluppo. Il divieto non basta da solo e va accompagnato da educazione digitale nelle scuole e sostegno alle famiglie. Per questo chiediamo che la norma non resti isolata.