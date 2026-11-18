C’è un magico mondo in cui politica, informazione, potere e potenti di ogni sorta si incontrano, senza distinzioni di colore politico o ideologico. Ve lo abbiamo mostrato con il Circolo Canottieri Aniene, il salotto buono dell’elite romana lungo il Tevere, con Leonardo Maria Del Vecchio e l’intero arco parlamentare che qualche settimana fa si è recato alla presentazione del nuovo QN per baciargli la pantofola, con il Cefalù di Lavitola, che raccoglieva Ranucci e Paolo Mieli, Cappellini e Bocchino, prelati e agenti segreti. E a proposito, ma voi lo sapevate che Alessandro De Angelis, vicedirettore de La Stampa, presenza fissa a La7, “tele anti-Meloni” fra la Gruber e Piazzapulita, che ha in passato persino curato una rubrica per il programma “Servizio pubblico“ di Michele Santoro, in realtà è legato sentimentalmente ad Anna Maria Bernini? Ministra dell’università e della ricerca, ex AN, poi berlusconiana di ferro, nota però più che per le sue decisioni politiche per quando ad Atreju si rivolse agli studenti con un elegantissimo: “Siete solo dei poveri comunisti”.
Fin qua sarebbe una bellissima storia di amori che travalicano le barriere ideologiche e politiche, ma c’è un dettaglio: Alessandro De Angelis, scrive il Domani, dal primo novembre è il nuovo direttore della scuola di giornalismo della LUISS (e il Domani, tra l’altro, commette un piccolo errore nel titolo, parlando di “presidente” della scuola. De Angelis diventa direttore, il presidente è Livia De Giovanni). Ha sostituito Gianni Riotta alla guida della prestigiosa (e costosissima) struttura interna all’università privata romana, in cui era già docente con un corso su Tecnica ed evoluzione del giornalismo. La scuola di giornalismo della LUISS, così come le altre scuole di giornalismo in Italia, è sostanzialmente un master post-laurea che consente ai propri studenti di svolgere un periodo di “praticantato”, equivalente a quello che si può svolgere all’interno delle redazioni, per poi conseguire il tesserino di “giornalisti professionisti”. Una scuola, va da sé, particolarmente d’elite, per il suo costo, oltre ventimila euro, e per le partnership stipulate con alcune delle testate giornalistiche più importanti del nostro Paese e non solo: La Stampa di De Angelis, ma anche Repubblica, Sole 24 Ore, Corriere, Rai, Mediaset e Sky, oltre a testate di rilevanza planetaria come il New York Times, l’Agence France-Presse, Associated Press, Nbc e CNBC.
Ecco, ma è opportuno che un ministro che governa il sistema universitario italiano abbia un compagno che ricopre un incarico di vertice in una delle principali università private del Paese? Un caso che solleva qualche dilemma riguardo il conflitto di interessi. Infatti, sebbene la LUISS sia un ateneo privato, rimane comunque lo Stato, attraverso il MUR, ad autorizzarlo a rilasciare titoli con valore legale. Inoltre, ai sensi della legge 243/1991, lo Stato finanzia con dei contributi statali anche le università non statali, nel 2025 la LUISS ha percepito circa 6,36 milioni, il 7% circa del totale, quarta tra le università non statali.
Carmelo Caruso sul Foglio già nel 2024 parlava della LUISS come “l’università di riferimento” della premier Meloni. L’università che la legherebbe a Confindustria, (che della LUISS de facto è proprietaria, essendo controllante di ALuiss che dell’università è ente promotore) e a sua volta al presidente di Confindustria Emanuele Orsini, eletto anche grazie ai voti delle partecipate di stato. Fazzolari, parlando degli economisti di area FdI ha detto “in Luiss ci sono professori di valore”. Come il ragioniere generale dello Stato Daria Perrotta ad esempio, nominato dal governo nel 2024 che alla LUISS insegna contabilità pubblica. Altro docente della LUISS è Alberto Barachini, attuale sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria. Poi il politologo Giovanni Orsina, storico del berlusconismo, e ancora Cesare Pozzi, economista apprezzato da Fazzolari. E anche, a proposito di Bernini, Marcella Panucci, che della ministra è stata capo di gabinetto dal novembre 2022 al 3 novembre 2024, e ricopre tuttora per lei il ruolo di consigliere.
Passando al CdA dell’università abbiamo Maria Alessandra Gallone, anche lei consigliera della ministra Bernini al MUR e che dal febbraio 2026 è stata nominata dal Governo presidente dell’ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Oltre poi all’uomo onnipresente nei salotti del potere romano, Francesco Gaetano Caltagirone, alleato chiave della premier Meloni.
Insomma, Alessandro De Angelis fa tanto il sinistro da talk show ma poi, nel potere meloniano, ci sguazza e ci fa carriera. E, al di là del possibile conflitto di interessi, la vera domanda è: era opportuno? È garantita la trasparenza, l’autonomia e la separazione tra la sfera privata della ministra e le decisioni istituzionali ed economiche del ,inistero? E poi in quanti sapevano, e hanno fatto finta di non sapere? Il giornalista è il cane da guardia della politica, e uno dei “controllori” è sentimentalmente legato a una “controllata”. Senza contare il CdA della LUISS, ricco di altrettanti “controllati”. Una commistione pericolosa tra stampa e poteri, l’unico padrone è davvero solo il lettore?