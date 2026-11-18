C’è un magico mondo in cui politica, informazione, potere e potenti di ogni sorta si incontrano, senza distinzioni di colore politico o ideologico. Ve lo abbiamo mostrato con il Circolo Canottieri Aniene, il salotto buono dell’elite romana lungo il Tevere, con Leonardo Maria Del Vecchio e l’intero arco parlamentare che qualche settimana fa si è recato alla presentazione del nuovo QN per baciargli la pantofola, con il Cefalù di Lavitola, che raccoglieva Ranucci e Paolo Mieli, Cappellini e Bocchino, prelati e agenti segreti. E a proposito, ma voi lo sapevate che Alessandro De Angelis, vicedirettore de La Stampa, presenza fissa a La7, “tele anti-Meloni” fra la Gruber e Piazzapulita, che ha in passato persino curato una rubrica per il programma “Servizio pubblico“ di Michele Santoro, in realtà è legato sentimentalmente ad Anna Maria Bernini? Ministra dell’università e della ricerca, ex AN, poi berlusconiana di ferro, nota però più che per le sue decisioni politiche per quando ad Atreju si rivolse agli studenti con un elegantissimo: “Siete solo dei poveri comunisti”.

Fin qua sarebbe una bellissima storia di amori che travalicano le barriere ideologiche e politiche, ma c’è un dettaglio: Alessandro De Angelis, scrive il Domani, dal primo novembre è il nuovo direttore della scuola di giornalismo della LUISS (e il Domani, tra l’altro, commette un piccolo errore nel titolo, parlando di “presidente” della scuola. De Angelis diventa direttore, il presidente è Livia De Giovanni). Ha sostituito Gianni Riotta alla guida della prestigiosa (e costosissima) struttura interna all’università privata romana, in cui era già docente con un corso su Tecnica ed evoluzione del giornalismo. La scuola di giornalismo della LUISS, così come le altre scuole di giornalismo in Italia, è sostanzialmente un master post-laurea che consente ai propri studenti di svolgere un periodo di “praticantato”, equivalente a quello che si può svolgere all’interno delle redazioni, per poi conseguire il tesserino di “giornalisti professionisti”. Una scuola, va da sé, particolarmente d’elite, per il suo costo, oltre ventimila euro, e per le partnership stipulate con alcune delle testate giornalistiche più importanti del nostro Paese e non solo: La Stampa di De Angelis, ma anche Repubblica, Sole 24 Ore, Corriere, Rai, Mediaset e Sky, oltre a testate di rilevanza planetaria come il New York Times, l’Agence France-Presse, Associated Press, Nbc e CNBC.