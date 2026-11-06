Ma cosa significa vedere tutto il potere italiano a baciare la pantofola di Leonardo Maria Del Vecchio? Cronache della sfilata del potere (di tutti i colori) alla presentazione del nuovo QN

Ad ogni modo, LMDV ha parlato poco, ha preferito lasciare fare il suo giornale e i suoi “uomini” Agnese Pini e Mario Orfeo. E credo bene, l’avete vista la sua intervista a RTL?! Poi il nuovo QN, lo abbiamo detto, è particolarmente bello e curato, soprattutto nella forma. Ma anche nelle poche frasi LMDV è comunque riuscito a lasciare il segno. “Voglio fornire un’informazione di qualità senza errori grammaticali e lessicali”, e non vorremmo dargli un consiglio, ma allora basterebbe l’intelligenza artificiale. Come se poi il male dell’editoria italiana fossero gli errori grammaticali, e non i conflitti di interessi di cui lui stesso è portatore (e l’evento di ieri ne è stato una rappresentazione plastica). Poi, dice di voler fare “Un giornale coraggioso che parlerà ai nostri figli”. Sul suo QN si scrive che ogni giornale “lo racconta a modo suo, ora come imprenditore, ora come filantropo, perfino come dj”. Si dimentica di playboy. Comunque, anche un po’ meno. QN rimane un giornale. Bello, fatto bene, ma niente di rivoluzionario. Eppure, a vedere la serata di Roma, sembrava la rivoluzione dell’editoria italiana, con il beneplacito di mezza politica. Che, come premessa, non è un bel segnale. Vedremo...