Quarantasette pagine, carta di buona qualità, tono moderato, centrista tendente al centrosinistra. Come prevedibile, il numero di oggi è in gran parte dedicato alle elezioni americane di metà mandato, con corrispondenze da Washington, un’intervista a Paul Kahn, professore di diritto a Yale, e reportage dalla roccaforte caduta del Texas e dalla Florida in bilico. Lo sport si apre e si chiude con un’intervista a tutta pagina a Federica Pellegrini, lontana dalla vasca e alle prese con figli, casa e problemi di tutti i giorni. Discreto spazio è invece dedicato alla cultura, di cui due pagine al filosofo Luciano Floridi e la sua rubrica “Sinopie”. Evocativi anche i nomi delle sezioni: Confini per gli esteri, Potere per gli interni, Riflessioni per gli editoriali, Paese reale per la cronaca, Valore per l’economia, Immaginari per la cultura.

Il risultato è un giornale alto e un po’ snob, quasi radical chic, che beneficia di un’ottima “campagna acquisti”. Sul primo numero c’è Mattia Feltri, che torna con i suoi corsivi in prima pagina dopo l’addio all’HuffPost e lo stop del “Buongiorno” sulla Stampa, e poi Pietrangelo Buttafuoco e il fumettista Gipi, che al posto della solita vignetta scriverà una pagina di fumetto in coda a ogni numero, una sorta di ritorno al passato, quando i fumetti stavano in fondo ai giornali. Tutto sommato, un giornale promosso, che punta ad inserirsi nel mare oggi occupato da Corriere della Sera, Stampa e Repubblica, ma che forse ha ancora un po’ paura di osare. Un giornale in smoking, elegante, scuro, ma che non balla, non urla, non prende posizioni nette, mostra i fatti, pone le domande. Soprattutto un giornale bello, come non se ne vedevano da un po', e se il degrado culturale passa anche per il degrado estetico, di un giornale come il nuovo Qn forse ce n'era proprio bisogno.