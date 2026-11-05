Ferrari Luce è sold out? Sì, ma piace più agli altri che non agli europei. Dalla Cina alla Thailandia, ecco dove nasce il boom del Cavallino

Ferrari Luce doveva essere il modello, con la “m” maiuscola, capace di mettere d'accordo il futuro elettrico di Maranello e la sua clientela più tradizionalista. In Europa non è andata proprio così. Per settimane e settimane, dopo la presentazione, gran parte della critica ha bocciato la mossa del Cavallino. Colpa di un design fuori dagli schemi e della rottura deliberata con alcuni elementi stilistici che avevano sempre accompagnato il marchio per decenni, scelta dettata dall'affidamento del progetto al collettivo LoveFrom di Jony Ive, l'ex designer di Apple. Solo che dalle nostre parti le auto non sono proprio smartphone e la reazione del pubblico non si è fatta attendere. Sui social si sono moltiplicati paragoni poco lusinghieri e contestazioni. Non sono mancati persino interventi di ex dirigenti Ferrari preoccupati per l'identità del marchio. Il mercato ha però dato una risposta ben diversa. L'amministratore delegato Benedetto Vigna ha infatti confermato che la produzione di Ferrari Luce prevista per il 2027 è già interamente assegnata, parlando di una domanda solida e senza particolari criticità sul fronte degli ordini. “Tutto quello che prevediamo di vendere l'anno prossimo è già assegnato”, ha dichiarato Vigna durante la presentazione dei risultati del terzo trimestre senza però scendere nei dettagli.