Serena Mollicone, un nuovo processo renderà giustizia a una ragazza assassinata venticinque anni fa?

Sono passati più di venticinque anni da quel 3 giugno del 2001 quando in un boschetto nella provincia di Frosinone fu ritrovato il cadavere di Serena Mollicone che aveva solo diciotto anni ed era scomparsa da casa due giorni prima.

Quella di Serena è una storia costellata di misteri, depistaggi e colpi di scena che negli anni hanno condotto la stampa e l’opinione pubblica a sospettare di persone che con la sua morte non c’entravano nulla e a creare alibi a chi, secondo le ultime ricostruzioni degli inquirenti, ha cercato in ogni modo di negare le proprie responsabilità. Una vicenda intrisa di dolore e disperazione per un padre che il giorno del funerale di sua figlia si è visto prelevare dai carabinieri e portare in caserma solo per firmare dei documenti, atti che potevano tranquillamente essere svolti anche il giorno seguente perché non richiedevano nessun provvedimento urgente. Ma irrompere in una cerimonia e chiedere al padre della vittima di seguire le forze dell’ordine con il senno di poi è stato sicuramente l’inizio della catena di depistaggi per far ricadere l’attenzione dei media su Guglielmo Mollicone che alla figlia non ha mai torto un capello, l’ha cresciuta da solo senza la madre morta per una grave malattia e ha combattuto per scoprire la verità su chi ha ucciso Serena fino al suo ultimo giorno di vita. Un caso di cronaca divenuto cold case ma che inizialmente sembrava essere stato risolto con l’arresto di un capro espiatorio, il carrozziere Carmine Belli, il classico “colpevole qualunque” al posto del vero colpevole da sbattere in prima pagina per fare bella figura e anche, in questo caso in particolare, per pararsi il fondoschiena e allontanare i sospetti da sé. L’unica colpa di Belli che poi verrà scagionato era stata quella di aver visto Serena litigare con un ragazzo biondo davanti ad un bar e quel ragazzo biondo era Marco Mottola, figlio del maresciallo Franco Mottola allora comandante della caserma dei carabinieri di Arce. Ed è proprio in quella caserma che per i magistrati Serena è stata uccisa in seguito ad una lite con Marco Mottola che l’avrebbe violentemente sbattuta contro una porta poi sequestrata ed esaminata dalla polizia scientifica. Come emerso dall’autopsia la ragazza presentava ferite alla testa perfettamente compatibili con una frattura nella porta e tracce del materiale di cui la porta stessa era composta ma il trauma cranico non fu la causa della morte provocata dall’asfissia dei nastri adesivi con cui le fu tappata la bocca dopo il colpo violento al capo. E secondo l’accusa ad aiutare Marco a nascondere il cadavere e a sbarazzarsene in un secondo tempo sarebbero stati anche il padre Franco e la madre che in un primo momento avrebbero occultato il corpo in caserma per poi scaricarlo con mani e piedi legati e con la testa infilata in una busta di plastica in mezzo alle sterpaglie.