Mideterm: alla fine aveva ragione Bernie Sanders. La sinistra vince quando fa la sinistra (avete visto chi è stato votato?). Chissà quando lo capiremo in Italia

L’onda blu che ha contraddistinto il voto delle Midterm americane è anche un po’ rossa: non il rosso del Partito Repubblicano, chiaramente, ma quello della sinistra tradizionale internazionalmente intesa. Il Partito Democratico ritorna con forza in controllo della Camera dei Rappresentanti e del Senato e in un certo senso si trova a dover dar ragione a chi, già nel 2016, anno del primo trionfo di Donald Trump alla Casa Bianca, ricordava che l’ascesa del movimento MAGA non era un accidente della storia ma la manifestazione del fatto che alle tensioni della società americana bisognasse dare risposte. I figliocci del vecchio leone Bernie Sanders, senatore del Vermont e capopopolo della sinistra democratica, non sono maggioranza nel partito ma hanno una voce tale da poter e dover essere ascoltati.

Vincono molti deputati progressisti legati ai sindacati o a gruppi come i Democratic Socialists of America; vince chi, come il neo-senatore dell’Ohio Abdul El-Sayed, mira a un’agenda progressista aperta e interclassista; vincono i nuovi esponenti della sinistra cristiana come i conquistatori dei seggi di Kansas (Hamilton) e Texas (Talarico). Il primo non eleggeva un Senatore democratico da quasi un secolo, mentre lo Stato della Stella Solitaria si colora di blu in ogni voto: Gina Hinojosa diventa governatrice dopo aver puntato sulla fine delle agevolazioni fiscali sui data center, il cui sviluppo futuro e il rapporto con le comunità locali è stato tema centrale anche nella vittoria in Ohio (patria di JD Vance) di Sherrod Brown, mentre Talarico ha coagulato la celebrazione della vittoria della sua campagna elettorale orientata a un messaggio basato su una versione caritatevole e progressista del messaggio cristiano dichiarando: "La vera lotta in questo Paese non è tra destra e sinistra, ma tra chi è al vertice e chi è al potere". Per Talarico "chi è al vertice si impegna tanto per tenerci arrabbiati e divisi perché la nostra unità rappresenta una minaccia per la loro ricchezza e il loro potere". La corsa sregolata dei giganti del tech, la denuncia dello stato spaventoso delle disuguaglianze, l’inflazione, il peso dei miliardari nelle campagne elettorali, la mancata realizzazione delle promesse di Trump di maggiore prosperità e sviluppo, la spinta del Paese a combattere un trend politico che ha portato dazi e guerre all’estero fonte di rincari e inflazione: i democratici hanno in molti distretti conteso al Grand Old Party i seggi su temi concreti. Il bersaglio era chiaro, e tante volte non serviva nominarlo: Donald Trump. In voti polarizzanti conta solo una regola: non perdere. E i dem hanno visto il loro successo trainato da una sinistra che ha saputo fare…la sinistra. Riconquistando un suo popolo sull’onda lunga della manifestazione di un malcontento generalizzato.