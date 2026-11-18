Le ultime parole note al pubblico del boss di cosa nostra Giuseppe Graviano sono state pronunciate in video collegamento da Uta, nel carcere di Cagliari, presso il Tribunale di Firenze davanti ai pm Lorenzo Gestri e Leopoldo De Gregorio. Il tutto sotto giuramento per il processo Baiardo riguardante quella misteriosa e presunta fotografia ritraente sulle rive del Lago d’Orta un giovane Berlusconi, il boss Graviano, e il generale dell’Arma dei Carabinieri Francesco Delfino. In questa sede, però, il boss di Brancaccio ha più volte divagato sulle domande dei Pm cercando di portare l’attenzione su un altro tema già affrontato in una memoria depositata nel 2020 a Reggio Calabria, nel processo ‘ndrangheta stragista. La morte di suo padre Michele, ucciso il 7 gennaio 1982 a Palermo, durante la seconda guerra di mafia. Su questo delitto, secondo il mafioso non si sarebbe indagato a sufficienza. Da qui i pm, dice lui, dovrebbero partire per individuare chi si cela davvero dietro le stragi del 1992 e 1993. Un punto che è stato sollevato più volte anche dallo stesso legale di Graviano, l'avvocato Antonio Sanvito che a latere dell'udienza Baiardo si domandava perché la Procura di Caltanissetta avesse scelto di riservarsi dall'ascoltare il suo assistito poco dopo la chiusura delle indagini nel processo per calunnia ai danni di Gaetano Grado in corso sempre a Reggio Calabria. “Da quando Graviano è un consulente delle stragi?” aveva però sbottato il pm De Gregorio a Firenze zittendo il boss nel suo tentativo di trascinarlo su questo terreno durante il processo fiorentino. D’altronde poche settimane prima il Gip di Caltanissetta Santi Bologna, alla sua richiesta di rilasciare dichiarazioni spontanee nel procedimento sulle stragi del 1992 in cui è stata chiesta l’archiviazione della posizione di Marcello Dell’Utri, si era riservato di decidere se ascoltarlo con un tempismo interessante anche perché oggi, gli stessi inquirenti nisseni, il procuratore Salvatore De Luca e il sostituto Pasquale Pacifico alle prese con i depistaggi nelle indagini sulla morte di Paolo Borsellino e la scomparsa della sua agenda rossa, indagano in una direzione che per certi versi è anticipata da alcuni contenuti della memoria di Graviano. Va detto che in parte, però, questa memoria è in linea con le lettere anonime che nel 1989 vennero attribuite al misterioso “Corvo di Palermo” e in cui si scriveva che Giovanni Falcone, Giuseppe Ayala e Gianni De Gennaro avrebbero acconsentito al rientro di Salvatore Contorno in Italia dagli Stati Uniti per utilizzarlo come informatore e al tempo stesso consentirgli di realizzare la sua vendetta rimanendo impunito contro i corleonesi di Totò Riina. Dunque si può dire che Graviano abbia in qualche modo anticipato la procura, mentre il Gip si è riservato di decidere se ascoltarlo? Partiamo dall’inizio.
È il 7 gennaio 1982 quando Michele Graviano viene ucciso durante la seconda guerra di mafia. Per quell’omicidio si autoaccusa nel 1999 Gaetano Grado, appartenente alla fazione degli “scappati”, quella di Stefano Bontate, anche lui ucciso dai Corleonesi. Per la morte del padre di Giuseppe Graviano la Cassazione ha reso definitiva nel 2021 la decisione che gli riconosceva diritto al risarcimento da parte di Grado. Eppure già nella sentenza del Maxiprocesso del 1987 emergeva che negli ambienti mafiosi, l’assassinio di Michele Graviano veniva individuato in Salvatore Contorno, uomo di fiducia di Bontate e poi collaboratore di giustizia, oggi al centro delle indagini di Caltanissetta. A indicare questo nome furono, tra gli altri, i racconti del collaboratore Stefano Calzetta a Palermo mentre a nelle sentenze sulle stragi a Firenze ci sono anche le testimonianze di Giovanni Brusca e Salvatore Cucuzza. Quest’ultimo avrebbe addirittura descritto il modo in cui Contorno sarebbe riuscito a sorprendere Michele Graviano. Insomma, Graviano non si è inventato dal nulla il nome di Contorno, seppur non sia mai stata accertata una sua responsabilità nell’omicidio. Anzi, la verità giudiziaria è un'altra e vede Grado come unico assassino del padre di Graviano. Ma il boss rimane convinto che le cose sono andate diversamente. Nella sua memoria, a pagina 3, scrive che sull’omicidio del padre si sarebbe deciso di “chiudere un occhio e non il cerchio”, perché “quelli (non quello) che lo hanno ucciso” avrebbero continuato a fare comodo a “qualcuno”. Graviano sostiene che gli assassini fossero più di uno e che almeno uno non sia mai stato chiamato a rispondere del delitto. Chi? A pagina 4 lo introduce così: “Tornando agli autori dell’omicidio, ed in particolare al grande amico di Grado Gaetano, che lo stesso si è guardato bene dall’accusare, a differenza invece di come hanno fatto altri, tra cui Mandalà Roberto, Brusca, ecc., vorrei introdurre la figura di Salvatore Contorno”. Nel luglio del 2020, infatti, il boss decide di mettere nero su bianco una ricostruzione ben più ampia. La memoria viene indirizzata alla Corte d’assise di Reggio Calabria, dove è imputato nel processo ‘Ndrangheta stragista, quello sugli attentati contro i carabinieri in Calabria tra il 1993 e il 1994, compreso il duplice omicidio dei militari Antonino Fava e Vincenzo Garofalo. Graviano sostiene che per comprendere le stragi bisognerebbe ripartire dall’omicidio del padre, dai rapporti tra i gruppi mafiosi sconfitti dai Corleonesi e da una presunta rete di protezioni istituzionali garantite a Contorno. Lo scrive già nelle prime pagine, sostenendo che “vi sono temi che non possono essere trattati singolarmente”, perché apparentemente privi di collegamento. E quali sarebbero? L’omicidio di Michele Graviano, Contorno, Bontate, Grado, i presunti rapporti con Silvio Berlusconi, l’assassinio di Antonino Agostino, l’Addaura, via D’Amelio, l’agenda rossa e l’arresto dei fratelli Graviano a Milano nel 1994. Un groviglio nel quale il boss cerca di individuare una regia unica, senza però fornire riscontri sufficienti a dimostrarne l’esistenza.
Secondo Graviano, Contorno avrebbe avuto rapporti con gli ambienti investigativi già prima della collaborazione ufficiale del 1984, attraverso il poliziotto Calogero Zucchetto, assassinato nel novembre del 1982. Rapporti che, sempre a suo dire, gli avrebbero permesso di commettere diversi omicidi senza risponderne. Scrive a pagina 4: “Tale gestione ha consentito al killer Contorno di commettere una serie sconfinata di omicidi per i quali è rimasto impunito”. Graviano fa addirittura i nomi di Falcone e Chinnici, attribuendo ad ambienti giudiziari una presunta scelta di proteggere Contorno proprio come nelle lettere anonime del 1989 del “Corvo di Palermo”. Accuse gravissime e mai dimostrate, seppur Zucchetto avesse effettivamente intrattenuto rapporti investigativi con Contorno. C’è però un’imprecisione nella sua memoria. Graviano parla di Falcone e Chinnici come di un pool della Procura di Palermo, ma all’epoca i due magistrati appartenevano all’Ufficio istruzione del Tribunale. Ad ogni modo il giro di cui parla Graviano avrebbe incluso Gaetano Grado, Francesco Spatuzza, Gaetano Mandalà detto “Tanino a vecchia”, Paolo Garofalo, Michele Di Fresco, Enzo Mele, Rosario D’Agostino e Rosario Lombardo. Secondo il boss, questi uomini avrebbero commesso numerosi delitti con una sostanziale garanzia di impunità. E in questo presunto sistema rientrerebbero persino i rapporti criminali che Antonino Grado, fratello di Gaetano, avrebbe intrattenuto con le famiglie calabresi Piromalli e Mammoliti. Qui il riferimento è al processo ‘Ndrangheta stragista, dove la memoria è stata depositata nel 2020 per difendersi dall’ergastolo che gli sarebbe stato inflitto dieci giorni dopo in primo grado. Per Graviano vi sarebbero collegamenti con la criminalità calabrese che andrebbero ricercati anche fra gli esponenti della fazione Bontate-Contorno-Grado. Ma nella stessa memoria ammette di non essere ancora in possesso dei verbali che, secondo lui, dimostrerebbero compiutamente tali rapporti. Dunque, una congettura.
Tra i delitti attribuiti al gruppo Contorno vi sarebbe anche quello del poliziotto Antonino Agostino e della moglie Ida Castelluccio, assassinati il 5 agosto 1989. Graviano sostiene che dopo il delitto alcuni poliziotti, insieme a Paolo Garofalo, Francesco Spatuzza, Gaetano Mandalà e Gaetano Grado, avrebbero raggiunto il baglio Mandalà a bordo di due automobili, trascorrendovi la notte. Il racconto sarebbe stato diffuso da Saro Mandalà, cugino di Roberto, attraverso confidenze che Graviano attribuisce ad alcuni ambienti mafiosi. “L’omicidio è stato ideato e voluto dagli stessi colleghi del poliziotto Agostino”. Per Graviano, infatti, la morte del poliziotto derivava dal fatto che questi avesse cominciato a fare domande scomode sulla gestione di Contorno e sui fatti del fallito attentato dell’Addaura contro Giovanni Falcone, avvenuto il 21 giugno 1989. Peccato che Grado si trovasse in carcere il giorno di quell’omicidio e infatti per queste accuse Graviano è oggi indagato per calunnia aggravata dall’agevolazione mafiosa, con un avviso di conclusione delle indagini notificato dalla Dda di Reggio Calabria pochi giorni prima che la Procura di Caltanissetta si riservasse dall'ascoltare le sue dichiarazioni spontanee. Peraltro nel 2021 il Gup di Palermo Alfredo Montalto, giudicando il caso Agostino, ha definito la memoria di Graviano un tentativo di depistaggio, in quanto le indagini sull’omicidio hanno infatti individuato una diversa pista mafiosa. In tutto questo Graviano tenta di collegare anche la figura di Giovanni Aiello, il cosiddetto “faccia da mostro”, alla vicenda Agostino e alla strage di via D’Amelio. Per il boss di Brancaccio, infatti, sarebbe stato Francesco Spatuzza l’uomo riconosciuto con le cicatrici sul volto, in quanto provocate dall’esplosione dell’ordigno che uccise Borsellino, mentre Gaetano Mandalà presentava caratteristiche che, secondo Graviano, avrebbero potuto influenzare alcuni riconoscimenti. Per questo suggerisce di mostrare le fotografie dei due a determinati testimoni, ipotizzando che la persona identificata come “faccia da mostro” potesse essere in realtà qualcun altro. “Il depistaggio dell’omicidio Agostino continua con la strage di via D’Amelio”, spiega Graviano. E allora perché tornare oggi su questa memoria? Perché, se sull’omicidio Agostino la versione del boss presenta problemi enormi, sulla gestione di Contorno nel 1989 la Procura di Caltanissetta sta ponendo interrogativi che ricordano alcuni di quelli formulati da Graviano e che a sua volta riprendono le accuse che circolavano già nelle famose lettere del “Corvo”, seguite a una circostanza mai chiarita del tutto.
Contorno, dopo essere rientrato dagli Stati Uniti dal programma di protezione dell’inchiesta americana Pizza Connection nel novembre 1988 e aver ripreso a muoversi in Sicilia, viene arrestato il 26 maggio 1989 a San Nicola l’Arena, in una proprietà riconducibile a Gaetano Grado, suo cugino, all’epoca latitante. Contorno, secondo Graviano, avrebbe potuto contare su una rete di informatori nel quartiere Brancaccio, compresi alcuni commercianti e frequentatori dei bar Letizia e Ambra, mediante i quali avrebbe passato le informazioni agli investigatori. Anche questa è una sua congettura priva di riscontri. Ad ogni modo la vicenda del rientro di Contorno finisce davanti alla Commissione parlamentare antimafia, dove emergono valutazioni contrastanti. Per la maggioranza non ci sono prove sufficienti di una copertura illecita, ma la minoranza ritiene invece che molti aspetti vadano approfonditi. Quanto alle lettere anonime, il magistrato Alberto Di Pisa, accusato di esserne l’autore, verrà definitivamente assolto nel 1993. Insomma, è bene specificare che in questa memoria Graviano non anticipa un mistero sconosciuto alla magistratura che però oggi è tornata su quei temi e in modo anche abbastanza pesante. Nel decreto di perquisizione dell’11 novembre 2026 i magistrati esaminano rapporti di servizio, annotazioni, comunicazioni telefoniche e documenti relativi all’arresto di Contorno. Vengono ricostruiti i contatti con Gianni De Gennaro, all’epoca dirigente del Nucleo centrale anticrimine, e le informazioni di cui gli investigatori avrebbero potuto disporre prima dell’arresto. Si esaminano persino le circostanze del sequestro delle armi e le successive attività balistiche. Il decreto include anche testimonianze e interrogativi sulla gestione del materiale sequestrato, comprese le dichiarazioni di Gioacchino Genchi circa possibili anomalie nelle operazioni di controllo delle armi. Graviano nella memoria sostiene che quelle anomalie costituissero la prova di un sistema di protezione criminale. La Procura, però, non è ancora giunta a questa conclusione anche se il collegamento investigativo fra il ritorno di Contorno, le lettere anonime e l’attentato dell’Addaura è effettivamente uno dei temi che i magistrati intendono approfondire. Non significa, però, che abbiano individuato Contorno come responsabile dell’attentato contro Falcone, né che abbiano accolto la ricostruzione di Graviano sul movente dell’omicidio Agostino.
Il secondo punto di incontro riguarda l’agenda rossa di Paolo Borsellino. Nella memoria il boss racconta che al Teatro Massimo di Palermo sarebbe esistita una bisca clandestina frequentata dalla Palermo bene, magistrati compresi. Uno di questi, il fantomatico e mai individuato “Borotalco”, avrebbe accumulato un debito di 800 milioni di lire – in precedenti dichiarazioni erano 500 i milioni – con il gruppo Bontate-Grado-Contorno. E per estinguerlo avrebbe consegnato proprio l’agenda rossa sottratta dalla borsa di Borsellino dopo la strage di via D’Amelio. “Borotalco quindi doveva restituire tale somma ma alla fine trovò il modo di barattare l’esoso debito consegnando un’agenda, quella rossa, che era di proprietà del Dr. Borsellino”. Guarda caso il magistrato avrebbe recuperato personalmente la borsa sul luogo della strage, trattenendo il diario e consegnando il resto ad Arnaldo La Barbera, dice il boss. E guarda caso in questa agenda vi sarebbero state annotazioni sull’omicidio di suo padre e sugli strani rapporti tra Contorno e Zucchetto. Peccato che di tutta questa storia non siano mai state trovate le prove. Ciò nonostante oggi la Procura di Caltanissetta sta ricostruendo i passaggi effettuati dalla borsa del magistrato dopo la sua morte e l’eventuale occultamento di documentazione da parte di soggetti appartenenti agli apparati. Il 15 maggio 2025, peraltro, Contorno è stato chiamato a rendere dichiarazioni ai pm nisseni, ma non ha risposto alle domande. Secondo gli inquirenti, De Gennaro, Francesco Pacetto e altri soggetti del suo entourage avrebbero svolto un’attività finalizzata a condizionarne il comportamento. Il decreto riporta numerose comunicazioni e incontri che, nell’interpretazione dell’accusa, mostrerebbero la volontà di monitorare l’ex collaboratore e impedire che fornisse informazioni ai magistrati. Ma le richieste di arresto sono state rigettate dal Gip, che non ha ritenuto dimostrata nei termini prospettati l’induzione al silenzio. La Procura ipotizza anche un depistaggio materiale mediante il quale documentazione cartacea e informatica sarebbe stata occultata o distrutta dopo alcune perquisizioni del settembre 2023 nei confronti dei familiari di Arnaldo La Barbera, l’ex capo della Squadra mobile di Palermo protagonista delle prime indagini sulla strage di via D’Amelio. Nel decreto vengono indicati Gianni De Gennaro, Donatella Peruzzi e Massimo Carnicelli come persone alle quali gli inquirenti attribuiscono, a vario titolo, condotte da verificare. Secondo l’ipotesi accusatoria, parte della documentazione sarebbe stata spostata e affidata ad altre persone, mentre altri materiali sarebbero stati eliminati. Tra le carte di interesse investigativo figurerebbero anche documenti relativi proprio a Contorno e al Corvo di Palermo. La Gip Giulia Zappalà, però, ha respinto le richieste cautelari presentate dalla Procura perché non vi sarebbe alcun collegamento penalmente rilevante tra la documentazione asseritamente occultata e la sparizione dell’agenda rossa. Non basta che alcuni documenti parlino di Contorno, del 1989 o delle indagini sulle stragi per provare che siano stati nascosti con lo scopo di depistare proprio quell’inchiesta. La Gip ha comunque riconosciuto la potenziale importanza investigativa della documentazione, rilevando anche la difficoltà di formulare valutazioni conclusive senza averne acquisito integralmente il contenuto. Dunque, Caltanissetta sta dando ragione a Graviano? No, almeno per il momento. Sta indagando su vicende che in parte coincidono con quelle richiamate dal boss, ma che erano già note agli investigatori, ai giudici e alla Commissione antimafia prima che Graviano decidesse di parlarne. Perché nel caso delle stragi del 1992 e 1993 abbiamo già visto cosa succede quando una suggestione diventa una verità processuale senza aver prima superato il vaglio delle prove. È successo con Vincenzo Scarantino. E sono stati necessari anni di processi per ricostruire il depistaggio. D’altronde è proprio Graviano ad aprire così la sua memoria: “I processi devono essere svolti per accertare la verità, non per chiudere un cerchio”. Su questo, almeno, sarebbe difficile dargli torto.