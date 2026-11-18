Secondo Graviano, Contorno avrebbe avuto rapporti con gli ambienti investigativi già prima della collaborazione ufficiale del 1984, attraverso il poliziotto Calogero Zucchetto, assassinato nel novembre del 1982. Rapporti che, sempre a suo dire, gli avrebbero permesso di commettere diversi omicidi senza risponderne. Scrive a pagina 4: “Tale gestione ha consentito al killer Contorno di commettere una serie sconfinata di omicidi per i quali è rimasto impunito”. Graviano fa addirittura i nomi di Falcone e Chinnici, attribuendo ad ambienti giudiziari una presunta scelta di proteggere Contorno proprio come nelle lettere anonime del 1989 del “Corvo di Palermo”. Accuse gravissime e mai dimostrate, seppur Zucchetto avesse effettivamente intrattenuto rapporti investigativi con Contorno. C’è però un’imprecisione nella sua memoria. Graviano parla di Falcone e Chinnici come di un pool della Procura di Palermo, ma all’epoca i due magistrati appartenevano all’Ufficio istruzione del Tribunale. Ad ogni modo il giro di cui parla Graviano avrebbe incluso Gaetano Grado, Francesco Spatuzza, Gaetano Mandalà detto “Tanino a vecchia”, Paolo Garofalo, Michele Di Fresco, Enzo Mele, Rosario D’Agostino e Rosario Lombardo. Secondo il boss, questi uomini avrebbero commesso numerosi delitti con una sostanziale garanzia di impunità. E in questo presunto sistema rientrerebbero persino i rapporti criminali che Antonino Grado, fratello di Gaetano, avrebbe intrattenuto con le famiglie calabresi Piromalli e Mammoliti. Qui il riferimento è al processo ‘Ndrangheta stragista, dove la memoria è stata depositata nel 2020 per difendersi dall’ergastolo che gli sarebbe stato inflitto dieci giorni dopo in primo grado. Per Graviano vi sarebbero collegamenti con la criminalità calabrese che andrebbero ricercati anche fra gli esponenti della fazione Bontate-Contorno-Grado. Ma nella stessa memoria ammette di non essere ancora in possesso dei verbali che, secondo lui, dimostrerebbero compiutamente tali rapporti. Dunque, una congettura.

Tra i delitti attribuiti al gruppo Contorno vi sarebbe anche quello del poliziotto Antonino Agostino e della moglie Ida Castelluccio, assassinati il 5 agosto 1989. Graviano sostiene che dopo il delitto alcuni poliziotti, insieme a Paolo Garofalo, Francesco Spatuzza, Gaetano Mandalà e Gaetano Grado, avrebbero raggiunto il baglio Mandalà a bordo di due automobili, trascorrendovi la notte. Il racconto sarebbe stato diffuso da Saro Mandalà, cugino di Roberto, attraverso confidenze che Graviano attribuisce ad alcuni ambienti mafiosi. “L’omicidio è stato ideato e voluto dagli stessi colleghi del poliziotto Agostino”. Per Graviano, infatti, la morte del poliziotto derivava dal fatto che questi avesse cominciato a fare domande scomode sulla gestione di Contorno e sui fatti del fallito attentato dell’Addaura contro Giovanni Falcone, avvenuto il 21 giugno 1989. Peccato che Grado si trovasse in carcere il giorno di quell’omicidio e infatti per queste accuse Graviano è oggi indagato per calunnia aggravata dall’agevolazione mafiosa, con un avviso di conclusione delle indagini notificato dalla Dda di Reggio Calabria pochi giorni prima che la Procura di Caltanissetta si riservasse dall'ascoltare le sue dichiarazioni spontanee. Peraltro nel 2021 il Gup di Palermo Alfredo Montalto, giudicando il caso Agostino, ha definito la memoria di Graviano un tentativo di depistaggio, in quanto le indagini sull’omicidio hanno infatti individuato una diversa pista mafiosa. In tutto questo Graviano tenta di collegare anche la figura di Giovanni Aiello, il cosiddetto “faccia da mostro”, alla vicenda Agostino e alla strage di via D’Amelio. Per il boss di Brancaccio, infatti, sarebbe stato Francesco Spatuzza l’uomo riconosciuto con le cicatrici sul volto, in quanto provocate dall’esplosione dell’ordigno che uccise Borsellino, mentre Gaetano Mandalà presentava caratteristiche che, secondo Graviano, avrebbero potuto influenzare alcuni riconoscimenti. Per questo suggerisce di mostrare le fotografie dei due a determinati testimoni, ipotizzando che la persona identificata come “faccia da mostro” potesse essere in realtà qualcun altro. “Il depistaggio dell’omicidio Agostino continua con la strage di via D’Amelio”, spiega Graviano. E allora perché tornare oggi su questa memoria? Perché, se sull’omicidio Agostino la versione del boss presenta problemi enormi, sulla gestione di Contorno nel 1989 la Procura di Caltanissetta sta ponendo interrogativi che ricordano alcuni di quelli formulati da Graviano e che a sua volta riprendono le accuse che circolavano già nelle famose lettere del “Corvo”, seguite a una circostanza mai chiarita del tutto.