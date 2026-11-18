C’è un filo rosso che lega la battaglia per portare un neonato tra gli scranni di Montecitorio, e quindi il diritto alla maternità per le lavoratrici, e il riflesso condizionato di chi, di fronte a una donna che alza la voce in Aula, suggerisce di “prendere una camomilla”. È il racconto di Gilda Sportiello, deputata del Movimento 5 Stelle, ospite della terza puntata di Checkpoint, il format di approfondimento politico di MOW condotto da Sara Giudice. Un confronto in cui l’esponente pentastellata smonta la retorica istituzionale e mette a nudo le contraddizioni di una politica ancora profondamente ancorata a dinamiche patriarcali. Il punto di partenza è quel 7 giugno 2023, quando Sportiello è diventata la prima deputata nella storia repubblicana ad allattare il proprio figlio, Federico, durante una seduta della Camera. Un gesto di forte impatto mediatico che fece il giro del mondo ma che per la parlamentare non deve restare una performance isolata. Ai microfoni di Checkpoint, Sportiello ribadisce che quel gesto, e poi quell’immagine, aveva senso solo se inteso come messaggio culturale e se avesse poi stimolato una riflessione e dunque un cambiamento: se è possibile allattare nel luogo delle istituzioni, deve esserlo in ogni ufficio, fabbrica o negozio del Paese, senza che nessuna lavoratrice debba sentirsi costretta a scegliere tra la propria professione e la maternità.