C’è un filo rosso che lega la battaglia per portare un neonato tra gli scranni di Montecitorio, e quindi il diritto alla maternità per le lavoratrici, e il riflesso condizionato di chi, di fronte a una donna che alza la voce in Aula, suggerisce di “prendere una camomilla”. È il racconto di Gilda Sportiello, deputata del Movimento 5 Stelle, ospite della terza puntata di Checkpoint, il format di approfondimento politico di MOW condotto da Sara Giudice. Un confronto in cui l’esponente pentastellata smonta la retorica istituzionale e mette a nudo le contraddizioni di una politica ancora profondamente ancorata a dinamiche patriarcali. Il punto di partenza è quel 7 giugno 2023, quando Sportiello è diventata la prima deputata nella storia repubblicana ad allattare il proprio figlio, Federico, durante una seduta della Camera. Un gesto di forte impatto mediatico che fece il giro del mondo ma che per la parlamentare non deve restare una performance isolata. Ai microfoni di Checkpoint, Sportiello ribadisce che quel gesto, e poi quell’immagine, aveva senso solo se inteso come messaggio culturale e se avesse poi stimolato una riflessione e dunque un cambiamento: se è possibile allattare nel luogo delle istituzioni, deve esserlo in ogni ufficio, fabbrica o negozio del Paese, senza che nessuna lavoratrice debba sentirsi costretta a scegliere tra la propria professione e la maternità.
Ma oltre la reazione degli applausi di quel momento, la realtà quotidiana dentro il Palazzo resta molto più ruvida e oscura. Alla domanda di Sara Giudice sul clima che si respira a Montecitorio, Sportiello racconta un contesto fatto di costante sessismo, subdolo e sottile, fatto di delegittimazione e paternalismo. Quando un uomo si infervora durante un intervento, viene considerato appassionato, combattivo, autorevole. Quando a farlo è una donna, invece, scatta in maniera sistematica il tentativo di ridimensionarla sul piano emotivo fino al classico invito a “prendersi una camomilla”. Un modo grottesco per svuotare di contenuto la rabbia legittima di chi fa opposizione trasformando così una posizione politica in un eccesso di isteria, dove l’isteria però è sempre collegata al genere. Nel confronto non mancano i passaggi più divisivi dell’agenda politica, a partire dalla gestazione per altri (GPA), nota anche come maternità surrogata. Su un terreno spesso ridotto a slogan contrapposti, Sportiello rivendica la necessità di un approccio più lucido, capace di tenere insieme la tutela della dignità e del corpo delle donne con il riconoscimento dei diritti dei bambini già nati, evitando quindi che la propaganda ideologica si faccia sulla pelle delle persone, delle famiglie e che, soprattutto, si sostituisca a una riflessione seria e laica. Gilda Sportiello a Checkpoint conferma che la parità nelle istituzioni comincia soprattutto dalla libertà di esercitare il proprio mandato senza dover chiedere il permesso di essere madri e senza temere le reazioni maschiliste.