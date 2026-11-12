Ma davvero la Meloni vuole spendere 7 miliardi di euro per degli F35 che non arriveranno mai? I cazzi in USA, i ritardi di Crosetto e i conti che non tornano...

Secondo il rapporto il problema riguarda niente meno che 26 milioni di componenti per un valore stimato di 31 miliardi di dollari, distribuiti in oltre 700 strutture governative e industriali sparse per il mondo. Materiali che appartengono al governo americano, ma che vengono gestiti attraverso una gigantesca rete di appaltatori, subappaltatori e strutture militari. Di tutto questo ambaradan il Pentagono non possiede la contabilità completa e affidabile perché i sistemi informatici a quanto pare, scrive il Government Accountability Office nel rapporto ufficiale Gao-27-108713, non comunicano correttamente tra loro, alcune informazioni vengono aggiornate con mesi di ritardo e gli inventari fisici non riescono a stare al passo con i tempi. Ecco, di questi 26 milioni 17mila pezzi da 1,3 miliardi di dollari nel marzo 2026 non risultano registrati nel sistema contabile ufficiale. Secondo alcuni funzionari americani il loro valore potrebbe raggiungere addirittura 2,5 miliardi di dollari. Inoltre il Joint Program Office, l’organismo che gestisce il programma internazionale F-35, secondo il rapporto non avrebbe ancora chiarito la situazione di oltre 85 milioni di dollari di componenti segnalati come perduti negli anni precedenti. Poi diciamo che in Italia le cose vanno a rotoli. Ah giusto, l’Italia. Parliamo dell’Italia. Parliamo un po’ di quel piccolo Paese partner del programma che partecipa al sistema internazionale di supporto logistico e che utilizza un patrimonio condiviso di ricambi. Diciamo che queste inefficienze appena citate potrebbero in qualche modo contribuire ad alimentare la confusione sotto il nostro cielo. Un altro rapporto del Gao, pubblicato a giugno 2026, racconta che il problema della disponibilità operativa di F35 negli Usa è talmente serio che la Casa Bianca ha avviato una strategia di rafforzamento logistico che prevede circa 13,7 miliardi di dollari di investimenti aggiuntivi. E l’Italia? Siamo forse nella stessa situazione oppure la spiegazione è quella che ci da la politica? Ovvero che il periodo così grave di tensioni internazionali necessita di investimenti nella difesa? Massì, giusto per alimentare un po’ di più il dilemma securitario di cui tanto si legge nei manuali di relazioni internazionali il 30 ottobre il ministro della Difesa Guido Crosetto ha trasmesso alle Camere l'Atto del Governo numero 452, relativo al programma Smd 5/2026, per proseguire l'acquisizione degli F35 e potenziare il polo industriale di Cameri, in provincia di Novara. Dicevamo all’inizio che si tratta di 279,6 milioni di euro rispetto al precedente quadro da 13565 milioni, per un totale di 20844,6 milioni. No, non per comprare nuovi F35, ma per aggiornare i requisiti di sicurezza, introdurre nuove tecnologie e munizioni, adeguare gli aerei agli standard internazionali, prolungare il supporto logistico, potenziare le infrastrutture e compensare l'inflazione e le oscillazioni del cambio euro-dollaro. Ecco, ma sarebbe importante capire quanto pesino esattamente queste singole voci sui 7,28 miliardi aggiuntivi? Quanto viene speso per aggiornamenti effettivamente nuovi e quanto semplicemente per mantenere in funzione ciò che abbiamo già comprato? Se la documentazione parlamentare fosse sufficientemente dettagliata da permettere una risposta definitiva, non ci sarebbero problemi. Peccato che dal documento programmatico pluriennale 2025-2027, alla voce F35, risultino finanziamenti per circa 12,337 miliardi di euro, distribuiti dal 2025 fino al 2046 mentre il nuovo decreto presenta invece un valore complessivo di 20,845 miliardi, con una tranche aggiuntiva da spendere fra il 2027 e il 2039. Rivista Italiana Difesa, solitamente tutt’altro che barricadera rispetto al governo, fa notare giustamente che “in base a quanto previsto dalla legge 244/2012, il Documento andrebbe trasmesso alle Camere entro il 30 aprile: a memoria non si ricordano ritardi di questa portata (nel 2020 era stato pubblicato a fine ottobre)”. Ecco, questo documento, il Dpp 2026-2028 è stato presentato 2 giorni fa dal ministro Crosetto con ben sei mesi di ritardo. Peccato che nel frattempo il Parlamento sia stato chiamato a esaminare il nuovo programma F35 facendo riferimento a un documento di programmazione precedente. Insomma, altro che i problemi di contabilità degli Stati Uniti, qui il problema ce l’abbiamo addirittura a monte nell’idea. Come nella peggiore delle reazioni a catena, infatti, il nuovo DPP 2026-2028 riconosce che pure l'ultima legge di bilancio non ha previsto specifici rifinanziamenti per l'ammodernamento e il rinnovamento dello strumento militare proprio per l’assenza di questo documento in cui si prevedono 711,83 milioni nel 2026, 280 milioni nel 2027, 257 nel 2028, 3,645 miliardi fra il 2029 e il 2031 e altri 6,131 miliardi negli anni successivi. In totale, circa 11 miliardi di risorse distribuite lungo il nuovo profilo finanziario, da leggere insieme alla spesa storica già sostenuta. Una piccola svista, no? Be’ più o meno. Non ci si capisce più niente perché sono numeri completamente diversi da quelli riportati nel Dpp precedente che ora impongono un confronto puntuale fra i due documenti e il nuovo decreto e capire attraverso quali stanziamenti e autorizzazioni saranno sostenute le nuove spese. Il programma iniziale del 2009 contemplava 131 F35. Successivamente il numero venne ridotto a 90. Il governo Meloni lo ha riportato a 115 velivoli, di cui 75 F35A e 40 F35B. Quindi meno dei 131 inizialmente previsti, ma con un quadro finanziario significativamente più alto di quello originario. Ecco ora viene il bello, poi vi giuriamo, vi lasciamo in pace. Lo sappiamo che se avete letto fin qui probabilmente avete il mal di testa.