Ancora allarme bomba nelle scuole, ma che effetto fa sui bambini costretti a evacuare? Parla Crepet: “Non diciamo sciocchezze, ecco come reagiscono davvero i nostri bambini”

Un’altra mattina, un’altra mail, un’altra evacuazione. Anche oggi gli allarmi bomba sono tornati a svuotare le scuole, asili ed elementari compresi. Cortili pieni di bambini col cappotto messo di fretta, maestre che contano le teste, di bombe, per fortuna, nemmeno l’ombra. Stessa scena in Irlanda del Nord, Scozia, Ungheria e Serbia, con centinaia di istituti in allarme. Nel Padovano è stato aperto un fascicolo per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio. A salvarsi, secondo quanto si dice, le scuole di Trentino e Alto Adige, che grazie all’autonomia hanno mail diverse da quelle degli altri istituti e quindi non sono state toccate dagli allarmi. Prima i frigoriferi che diventano forni, poi gli allarmi sugli aerei la scorsa settimana, ora le scuole, la firma è quella di un fantomatico “Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan”, partita da un profilo compromesso della Daye University di Taiwan, che fatto scattare l’allarme in 6.300 scuole italiane, e che oggi torna su circa 1.800 istituti. È la guerra ibrida, condotta non con le armi ma con il disordine, la paura instillata nelle menti di tutti. Le piste sono tre: regia unica, emulazione o “false flag”. Nessuno ha una certezza: Reuters non è riuscita a stabilire chi sia il mittente. Molti funzionari europei temono una campagna ibrida, che attribuiscono alla Russia, mentre Mosca nega, ci sono le opzioni Cina, l'Iran. Gli esperti, però, non escludono le azioni di una serie di "lupi solitari". Ma come reagisce a tutto questo un bambino, che effetti ha sulla sua mente, lo abbiamo chiesto a Paolo Crepet. Lo psichiatra taglia corto: “Non diciamo sciocchezze. I bambini sono reattivi”. Due ore fuori da scuola, spiega, non cambiano niente: “È una cosa orrenda, non dovrebbe succedere, ma due ore di uscita dalla scuola non cambiano niente nella mente di un bambino”.