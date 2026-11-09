Attacchi cyber: in Italia è il caos perché Crosetto e Mantovano litigano. Ecco cosa c'è dietro lo scontro alla Camera sul ddl cyber e i servizi segreti

A questa proposta seguono tre disegni di legge. Quello del disegno dell’onorevole Paola Maria Chiesa (Fdi) del 21 maggio 2025. Giorgio Mulé (Fi), propone invece l’estensione delle garanzie funzionali di cui all’art. 17 ai militari ma previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio su richiesta del ministero della Difesa. Antonino Minardo, nel settembre 2025, si spinge ancora oltre e suggerisce l’estensione di queste garanzie ai militari anche in tempo di pace, su territorio nazionale ed estero pur senza la partecipazione di membri dei servizi, ma comunque previa autorizzazione di Palazzo Chigi su richiesta della Difesa. Tutte proposte che cercano di mediare tra il disegno di Crosetto e la posizione di Mantovano. Ne segue il ddl S.2028 governativo dello scorso 10 settembre, depositato proprio da Crosetto che introduce la figura dell’autorità cyber della Difesa, attribuita al Capo di Stato maggiore, istituisce la qualifica di Specialista Cyber Militare e dispone la trasformazione del Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della Difesa nel Comando interforze Cyber-Intel. Fuori ne rimane l’estensione delle garanzie funzionali ai militari che operano autonomamente dai servizi segreti, né va a modificare l’articolo 8, che limita le competenze del Ris alle attività di carattere tecnico-militare e di polizia militare, mantenendolo fuori dal Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. Una settimana fa, però, la Commissione Affari esteri e Difesa del Senato, presieduta da Maurizio Gasparri, ha ulteriormente respinto una serie di emendamenti sui quali avevano espresso parere contrario sia Gasparri sia il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago. Insomma, un punto a favore per Crosetto. L’emendamento 7.2 prevedeva che il governo comunicasse alle commissioni parlamentari i criteri utilizzati per delimitare lo spazio cibernetico di interesse nazionale per la Difesa con una relazione annuale sulle eventuali modifiche. L’emendamento 7.3, invece, chiedeva che le operazioni militari nel cyberspazio, quando coinvolgono infrastrutture informatiche esterne alla Difesa, fossero sottoposte a procedure definite nel rispetto delle competenze delle altre autorità interessate. I 7.4 e 7.5 puntavano, invece, a rafforzare il controllo parlamentare sulle operazioni cibernetiche, prevedendo informative periodiche alle Camere e il coinvolgimento del Copasir. Tutti respinti. Perego ha sostenuto che gli strumenti di informazione al Parlamento esistono già, tra relazioni, audizioni e attività dello stesso Copasir. Bocciato, però, anche l’emendamento 7.0.1, che prevedeva la possibilità per l’Acn e il Nucleo per la sicurezza cibernetica di avvalersi di esperti esterni per attività di sicurezza informatica offensiva con uno stanziamento di due milioni di euro annui. Il vero nodo tra Crosetto e Mantovano, però, non è stato risolto da queste votazioni. Nessuno degli emendamenti respinti ha infatti introdotto quella piena autonomia operativa e quelle garanzie funzionali per i militari, indipendenti dalla partecipazione degli agenti dei servizi, che Crosetto aveva prospettato nel gennaio 2025. E il disegno di legge governativo, al 9 novembre, è ancora in discussione, con ulteriori votazioni previste nei prossimi giorni. Una riforma, quella proposta da Crosetto che definire zoppa sarebbe un eufemismo. Qui, mancano proprio le gambe per camminare. Che la direzione sia quella sbagliata sarà pur vero, ma qualche decisione per sopperire alla carenza di personale e competenze bisognerà pur prenderla. E in fretta.