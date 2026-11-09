Attacchi cyber: in Italia è il caos perché Crosetto e Mantovano litigano. Ecco cosa c'è dietro lo scontro alla Camera sul ddl cyber e i servizi segreti

Il ministro della difesa Guido Crosetto ha parlato al Corriere e ha detto che “tutti i poteri dello stato dovrebbero deporre l’ascia di guerra”. Ecco, ma “I poteri dello Stato” chi? Monica Guerzoni omette di domandarglielo, ma lui parla lo stesso di “attacchi” subiti “da tutte le parti, amici e nemici”. Che il ministro si riferisca al suo attrito con il sottosegretario Alfredo Mantovano, sottosegretario di Giorgia Meloni con delega ai servizi segreti, a proposito del ddl cyber di cui oggi si è parlato diffusamente su La Stampa e Fatto Quotidiano? Quello stesso ddl che vorrebbe estendere le competenze di intelligence della Difesa in un ambito già presidiato dalla presidenza del Consiglio? È pur vero che sono passati quasi vent’anni dall’ultima riforma dei servizi segreti e oggi è siamo arrivati al 9 novembre 2026. Attorno all’intervista di Crosetto sul Corriere, sulla carta e sui social, si parla molto dell’attentato in Polonia, degli allarmi bomba sugli aerei, e per nulla dell’esercitazione militare che si sta svolgendo alle nostre spalle in Polonia da parte di 11 nazioni capeggiate da Regno Unito, Francia, Polonia, Spagna insieme agli agguerriti paesi dell’Est. Un’esercitazione alla quale probabilmente sono dovute le inquietanti offensive di guerra ibrida e terroristiche di questi giorni. Forse è arrivato il momento di agire, dopo le varie inerzie dei due litiganti. Per fare questo Crosetto sa bene che non basterà parlare al Corriere della Sera, ma servirà una profonda riflessione sull’organizzazione dei Servizi Segreti con ripercussioni epocali sul potere profondo dello Stato Italiano. Uno scontro a suon di emendamenti già in onda alla Camera e che proseguirà nei prossimi giorni. Per capire come si stia manifestando questa contesa fra “poteri dello Stato” – quelli che dovrebbero seppellire l’ascia di guerra secondo Crosetto – bisogna approfondire perché il ddl cyber stia avendo vita così difficile e quindi tornare al 2007 per comprendere quali siano i limiti della normativa che regola la nostra intelligence.
Parliamo della famosa legge 124 del 2007, un testo che ha cambiato profondamente il potere profondo italiano. Prima di quella riforma, infatti, il sistema degli apparati di sicurezza era “bicefalo”. C’erano una volta il Sismi (Servizio per le informazioni e la sicurezza militare), dipendente dal ministero della Difesa, e il Sisde (Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica), collocato sotto la sfera di potere del ministero dell’Interno. La riforma promossa dall’ex presidente della Repubblica Cossiga, invece, ha centralizzato quest’architettura riconducendo tutto al Presidente del Consiglio. In questo governo la Premier Giorgia Meloni ha conferito la delega per i servizi segreti al suo sottosegretario particolare, il potentissimo Alfredo Mantovano. A lui risponde il Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza), l’organo centrale che si occupa di coordinare Aise (l’intelligence estera), Aisi (intelligence interna) e l’Acn, il corpo dei servizi dedicato a cybersicurezza. Crosetto, però, sostiene che, dato lo scenario in cui ci troviamo, sia necessario che anche i militari dell’Esercito siano in grado di individuare le minacce prima che si trasformino in attacchi oltre a poter raccogliere informazioni tecniche per preparare le operazioni e operare nel cyberspazio anche in tempo di pace e in totale autonomia. Per Crosetto, infatti, i militari dovrebbero poter operare anche al di fuori dello stato italiano e con specifiche tutele giuridiche. Parliamo delle cosiddette garanzie funzionali che, a dire il vero, nell’attuale legge 124 esistono già, ma con dei limiti. All’articolo 17 comma 7, infatti, prevede che tali garanzie vengano estese a persone estranee ai servizi in circostanze particolari ma soltanto se operano in concorso con loro e a certe condizioni. Crosetto, vorrebbe invece che i militari potessero agire autonomamente. Questo sarebbe dunque il preludio ad una seria riorganizzazione della riforma dei servizi segreti con una logica autonomista che ricorda la precedente riforma del 1977. Lo scontro interno alla maggioranza di governo, infatti, non è uno scontro che è iniziato ieri. Tutto inizia nel gennaio del 2024, quando Alfredo Mantovano in audizione alla Commissione Difesa della Camera ammette che la Difesa deve concorrere alle operazioni cyber, ma non a quelle clandestine fuori dai conflitti armati tradizionali. Queste devono restare sotto la direzione giuridica e operativa del Dis. A questa presa di posizione, un anno dopo, il 23 gennaio 2025 Guido Crosetto, audito dalla Commissione presieduta dall’azzurro Antonino Minardo, propone la riforma in questione, ma vuole l’esatto contrario. Consentire alle Forze armate di contrastare le minacce informatiche anche al di fuori dei conflitti armati. Autorizzare attività di intelligence preparatorie a un attacco cyber, senza dover aspettare che venga dichiarata una situazione di crisi. Attribuire ai militari garanzie funzionali analoghe a quelle degli agenti segreti, anche quando operano senza personale dell’Aise o dell’Aisi. Costituire un’Arma cyber composta da personale civile e militare, attiva continuativamente e infine creare un centro per contrastare le minacce ibride, coordinandosi con gli organismi civili.
A questa proposta seguono tre disegni di legge. Quello del disegno dell’onorevole Paola Maria Chiesa (Fdi) del 21 maggio 2025. Giorgio Mulé (Fi), propone invece l’estensione delle garanzie funzionali di cui all’art. 17 ai militari ma previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio su richiesta del ministero della Difesa. Antonino Minardo, nel settembre 2025, si spinge ancora oltre e suggerisce l’estensione di queste garanzie ai militari anche in tempo di pace, su territorio nazionale ed estero pur senza la partecipazione di membri dei servizi, ma comunque previa autorizzazione di Palazzo Chigi su richiesta della Difesa. Tutte proposte che cercano di mediare tra il disegno di Crosetto e la posizione di Mantovano. Ne segue il ddl S.2028 governativo dello scorso 10 settembre, depositato proprio da Crosetto che introduce la figura dell’autorità cyber della Difesa, attribuita al Capo di Stato maggiore, istituisce la qualifica di Specialista Cyber Militare e dispone la trasformazione del Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della Difesa nel Comando interforze Cyber-Intel. Fuori ne rimane l’estensione delle garanzie funzionali ai militari che operano autonomamente dai servizi segreti, né va a modificare l’articolo 8, che limita le competenze del Ris alle attività di carattere tecnico-militare e di polizia militare, mantenendolo fuori dal Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. Una settimana fa, però, la Commissione Affari esteri e Difesa del Senato, presieduta da Maurizio Gasparri, ha ulteriormente respinto una serie di emendamenti sui quali avevano espresso parere contrario sia Gasparri sia il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago. Insomma, un punto a favore per Crosetto. L’emendamento 7.2 prevedeva che il governo comunicasse alle commissioni parlamentari i criteri utilizzati per delimitare lo spazio cibernetico di interesse nazionale per la Difesa con una relazione annuale sulle eventuali modifiche. L’emendamento 7.3, invece, chiedeva che le operazioni militari nel cyberspazio, quando coinvolgono infrastrutture informatiche esterne alla Difesa, fossero sottoposte a procedure definite nel rispetto delle competenze delle altre autorità interessate. I 7.4 e 7.5 puntavano, invece, a rafforzare il controllo parlamentare sulle operazioni cibernetiche, prevedendo informative periodiche alle Camere e il coinvolgimento del Copasir. Tutti respinti. Perego ha sostenuto che gli strumenti di informazione al Parlamento esistono già, tra relazioni, audizioni e attività dello stesso Copasir. Bocciato, però, anche l’emendamento 7.0.1, che prevedeva la possibilità per l’Acn e il Nucleo per la sicurezza cibernetica di avvalersi di esperti esterni per attività di sicurezza informatica offensiva con uno stanziamento di due milioni di euro annui. Il vero nodo tra Crosetto e Mantovano, però, non è stato risolto da queste votazioni. Nessuno degli emendamenti respinti ha infatti introdotto quella piena autonomia operativa e quelle garanzie funzionali per i militari, indipendenti dalla partecipazione degli agenti dei servizi, che Crosetto aveva prospettato nel gennaio 2025. E il disegno di legge governativo, al 9 novembre, è ancora in discussione, con ulteriori votazioni previste nei prossimi giorni. Una riforma, quella proposta da Crosetto che definire zoppa sarebbe un eufemismo. Qui, mancano proprio le gambe per camminare. Che la direzione sia quella sbagliata sarà pur vero, ma qualche decisione per sopperire alla carenza di personale e competenze bisognerà pur prenderla. E in fretta.