Aprite due giornali differenti. Mettete una a fianco all’altra due pagine che troverete sicuramente: il suicidio (se davvero è stato un suicidio) di De Gennaro e la “scarcerazione” di Schettino. Guardateli quei titoli. Leggeteli uno accanto all'altro quei pezzi. E provate a non farvi andare di traverso il caffè e la brioche di questa colazione domenicale. Venerdì sera Francesco Schettino ha varcato in uscita il cancello del carcere romano di Rebibbia. Dopo poco più di nove anni dietro le sbarre per il naufragio della Costa Concordia al Giglio del 13 gennaio 2012. Più di trenta morti. Una nave da crociera sventrata per un inchino da sbruffoni. Un comandante che scende sulla scialuppa mettendo le chiappe all’asciutto e la vita in salvo mentre i passeggeri crepano. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma gli ha concesso l'affidamento in prova ai servizi sociali e uno sconto di pena per buona condotta che sposta il fine pena dal 2033 al luglio 2030. Qualche ora dopo, ieri mattina, nella sua casa di campagna in Maremma, tra Magliano in Toscana e Fonteblanda, Gianni De Gennaro, settantotto anni, ex capo della Polizia, ex numero uno del DIS, uomo che ha attraversato quarant'anni di storia repubblicana dalla lotta a Cosa Nostra al fianco di Giovanni Falcone fino ai vertici dello Stato, s'è sparato un colpo di pistola. S’è suicidato? L’hanno suicidato? Ha dovuto suicidarsi?

Per ora non importa. E fermiamoci qui. Perché provando a tenere insieme queste due notizie dentro lo stesso Paese c’è da accorgersi che la cronaca nera e giudiziaria, quasi sempre, sono specchio sociale. Antropologico. Psicologico. E quelle due notizie diventano la diagnosi morale dell'Italia che siamo diventati. E, perdonate la berlusconata, pure della magistratura che ci ritroviamo.