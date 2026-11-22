Aprite due giornali differenti. Mettete una a fianco all’altra due pagine che troverete sicuramente: il suicidio (se davvero è stato un suicidio) di De Gennaro e la “scarcerazione” di Schettino. Guardateli quei titoli. Leggeteli uno accanto all'altro quei pezzi. E provate a non farvi andare di traverso il caffè e la brioche di questa colazione domenicale. Venerdì sera Francesco Schettino ha varcato in uscita il cancello del carcere romano di Rebibbia. Dopo poco più di nove anni dietro le sbarre per il naufragio della Costa Concordia al Giglio del 13 gennaio 2012. Più di trenta morti. Una nave da crociera sventrata per un inchino da sbruffoni. Un comandante che scende sulla scialuppa mettendo le chiappe all’asciutto e la vita in salvo mentre i passeggeri crepano. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma gli ha concesso l'affidamento in prova ai servizi sociali e uno sconto di pena per buona condotta che sposta il fine pena dal 2033 al luglio 2030. Qualche ora dopo, ieri mattina, nella sua casa di campagna in Maremma, tra Magliano in Toscana e Fonteblanda, Gianni De Gennaro, settantotto anni, ex capo della Polizia, ex numero uno del DIS, uomo che ha attraversato quarant'anni di storia repubblicana dalla lotta a Cosa Nostra al fianco di Giovanni Falcone fino ai vertici dello Stato, s'è sparato un colpo di pistola. S’è suicidato? L’hanno suicidato? Ha dovuto suicidarsi?
Per ora non importa. E fermiamoci qui. Perché provando a tenere insieme queste due notizie dentro lo stesso Paese c’è da accorgersi che la cronaca nera e giudiziaria, quasi sempre, sono specchio sociale. Antropologico. Psicologico. E quelle due notizie diventano la diagnosi morale dell'Italia che siamo diventati. E, perdonate la berlusconata, pure della magistratura che ci ritroviamo.
Da una parte c’è l'uomo delle istituzioni, il servitore dello Stato, che si ritrova a settantotto anni indagato dalla Procura di Caltanissetta per depistaggio nell'inchiesta sulla strage di via D'Amelio. La casa di Montiano perquisita dai carabinieri del ROS nei giorni scorsi. La richiesta di arresto rigettata dal GIP e il ricorso della Procura al Tribunale del Riesame fissato per il primo dicembre. Le carte della difesa sul tavolo, l'incontro venerdì mattina con il professor Franco Coppi, poi il ritorno da solo in Maremma, una lettera per i familiari, due buste lasciate lì e il ricorso a un'arma regolarmente detenuta come soluzione migliore. Ok, la Procura di Grosseto ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio e disposto l'autopsia. Ma non è questo il punto.
Dall'altra parte c’è l'uomo che il 13 gennaio 2012 aveva la responsabilità diretta, fisica, immediata di oltre quattromila vite umane su uno scafo di centoquattordicimila tonnellate. Condannato in via definitiva dalla Cassazione nel 2017 a sedici anni e un mese di reclusione. Uno che davanti all'evidenza del disastro, alle registrazioni di Gregorio De Falco, alle trentadue bare allineate sul molo, ha passato anni a negare, a giustificarsi, a raccontare che era scivolato su una scialuppa, a scrivere libri e ricorsi per spiegare che in fondo la colpa era sempre un po' degli altri. Dell'equipaggio. Del timoniere. Del destino cinico e baro. E oggi, grazie all'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario e ai quarantacinque giorni di sconto ogni sei mesi previsti dalla legge Gozzini, esce da Rebibbia per finire di scontare la pena fuori. Ai servizi sociali. Col suo bravo percorso rieducativo certificato.
Ora, sia chiaro un punto prima che i soliti coglioni partano a dividere il mondo tra colpevolisti e innocentisti: le indagini della magistratura sulla strage di via D'Amelio sono sacrosante, doverose, necessarie, perché su quel 19 luglio 1992 l'Italia ha un debito di verità che va saldato a ogni costo. E le decisioni del Tribunale di Sorveglianza sull'esecuzione della pena sono altrettanto legittime, perché lo Stato di diritto applica i codici e non la legge degli incivili. L’incazzatura, quindi, non è giuridica. Il punto è antropologico. Sociologico. Psicologico. Insomma, la frattura scomposta e dolorosissima tra chi sente ancora il peso della vergogna e chi la vergogna non sa nemmeno dove stia di casa. In sociologia c'è una distinzione vecchia quanto l'antropologia culturale, formalizzata da Ruth Benedict e poi ripresa da tutto il pensiero novecentesco: quella tra civiltà della vergogna (shame culture) e civiltà della colpa (guilt culture). Nella prima, il valore di un individuo coincide con la sua onorabilità pubblica. Con lo sguardo della comunità. E con il giudizio che ricade sul proprio nome e sulla propria stirpe. Nella seconda, la sanzione è tutta interna alla coscienza individuale e al dispositivo normativo: pagato il debito formale davanti al tribunale, il conto è chiuso, la fedina si ripulisce, la faccia resta intatta.
Un uomo come Gianni De Gennaro – quale che fosse la verità processuale che sarebbe emersa a Caltanissetta e che oggi non conosceremo mai fino in fondo – apparteneva integralmente – radicalmente - a un'epoca e a un'etica in cui l'onore istituzionale e il giudizio sociale pesano più della vita stessa. Chi pensa che un uomo del genere si sia tolto la vita per paura del carcere o perché "scoperto" non ha capito un cazzo della psicologia umana. A settantotto anni, con un GIP che aveva già respinto la richiesta di misura cautelare, non ti spari per fuggire da una cella. O perché pensi che ti sgameranno. Ti spari perché conosci perfettamente la macchina tritacarne della gogna mediatica, che in questo Paese precede, sostituisce e sopravvive a qualsiasi sentenza. Ti spari perché sai che l'onta dell'infamia – essere associato, tu che hai combattuto la mafia accanto a Falcone, al depistaggio sulla morte di Borsellino – non colpisce soltanto te: investe come una cascata di merda i tuoi figli, i tuoi familiari, tutto quello che hai costruito in mezzo secolo di carriera. È un meccanismo psicologico estremo e terribile: la protezione attraverso l'annientamento. Sottrarre se stessi e i propri cari all'esposizione continua, al ludibrio pubblico. Un gesto disperato e tragico? No, un gesto semplicemente definitivo e tranciante. Ma comunque dettato da un senso ipertrofico della vergogna che oggi appare quasi alieno.
E mentre quell'uomo chiude i conti con se stesso in una casa isolata tra gli ulivi della Maremma per non reggere il peso di un'accusa infamante, a pochi chilometri di distanza – perché Grosseto è la provincia del Giglio e della Maremma, e anche la geografia certe volte sembra scrivere sceneggiature bastarde – Francesco Schettino esce dal carcere. L'uomo che ha incarnato agli occhi del pianeta intero la codardia in vita. L'incapacità di assumersi la responsabilità del comando nel momento esatto in cui il comando richiedeva di restare a bordo per ultimo, ha attraversato il carcere senza mai dare l'impressione di aver davvero compreso la pochezza morale della propria condotta. Salvo poi farla risultare impeccabile sul piano formale dei regolamenti penitenziari.
C'è un passaggio negli Annales di Tacito (Libro IV, 34-35) che racconta il processo contro lo storico Cremuzio Cordo sotto Tiberio. Accusato di aver elogiato Bruto e Cassio, Cordo pronuncia davanti al Senato un discorso lucidissimo prima di uscire dall'aula e lasciarsi morire d'inedia, sottraendosi così alla sentenza già scritta e alla confisca infamante dei beni: "Verba mea, patres conscripti, arguuntur: adeo factorum innocens sum" ("Sono le mie parole, senatori, a essere messe sotto accusa: a tal punto sono innocente nei fatti"). Ma è nella chiusa di Tacito che sta il senso intero della vicenda: Cordo comprende che nel clima avvelenato della delazione e del giudizio politico-mediatico di Roma, la difesa giuridica è impotente contro la distruzione della reputazione. E sceglie di uscire di scena prima che altri decidano della sua dignità, mentre intorno a lui gli accusatori e gli opportunisti continuano tranquillamente la loro carriera pubblica. Tacito usa quella morte volontaria per misurare la temperatura morale di una società in cui la pudicitia e il pudor – il pudore, il senso del limite e della vergogna – sono diventati roba che non si trova più, mentre l'impudenza garantisce la sopravvivenza. E a volte persino il premio.
Duemila anni dopo, cristosanto, siamo esattamente lì. In un Paese che amava definirsi di poeti, santi e navigatori, e che oggi si ritrova a essere semplicemente il paradiso delle facce toste. Chi segue un po’ le vicende di Garlasco sa benissimo di cosa stiamo parlando e di come gli eroi a orologeria di un tempo si siano poi rivelati ben altro. Per carità, ogni storia è storia da sola, ma chi sbaglia in modo irreparabile, chi fugge dalle proprie responsabilità (anche davanti a trentadue morti), sa sempre come cavarsela. Come giustificarsi. Come accumulare i suoi bravi giorni di buona condotta fino a tornare a respirare l'aria libera con la coscienza leggera. E chi invece si porta addosso il peso – vero o presunto, innocente o colpevole che fosse – del disonore pubblico, non trova altra via d'uscita che una pistola sul tavolo di una casa vuota.
Non è, sia chiaro, una difesa d'ufficio di De Gennaro e non è una crociata forcaiola contro Schettino. È la constatazione amara, di pancia, e stranita di quanto si siano mescolate in maniera bastarda onorabilità e vergogna. Chi aveva motivi reali per sentire la vergogna oggi passeggia verso i servizi sociali; chi la vergogna l'ha sentita bruciare fino a ritenerla insopportabile, oggi giace su un tavolo anatomico per l'autopsia. Fate voi i conti di che razza di Italia siamo diventati. E, se avete ancora voglia di mangiare, buona colazione!