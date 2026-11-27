Spieghiamo, cos'è esattamente questa storia di questa nuova voce che sarebbe stata isolata? Si parla delle famose audiocassette sequestrate.

Sì, pare che in queste audiocassette sia stata trovata una registrazione, tra le varie telefonate registrate da Mario Meneguzzi, con una voce mai sentita prima. Quindi si cerca di capire come mai avesse questa registrazione.

Spero che non sia un errore del RIS dei carabinieri, perché ormai, dopo la millesima “svolta decisiva”, sono vaccinato, sono un po' scettico. Vediamo, questa voce apparterrebbe a un certo Mario.

Nelle cronache anche l'identificazione di questa voce è abbastanza confusa.

Certo, è venuta fuori solo la notizia di uno che si chiamava, o che si presentava come, Mario. Mi viene in mente che Mario Meneguzzi era il braccio destro di Mario Peruzy, un pezzo grosso della Camera, capo del Servizio amministrazione del patrimonio della Camera dei deputati. La vedova di Mario Peruzy è stata interrogata qualche mese fa, proprio a ridosso del rinvenimento di queste cassette.

L'altra cosa che mi viene in mente è che a Padova conoscevo uno studente di giurisprudenza, Paolo Petta, che diventò responsabile del servizio di verifica dei testi dei disegni di legge: verificava che non fossero in conflitto con testi precedenti e che fossero scritti, burocraticamente, in modo comprensibile. Paolo Petta mi diceva che alla Camera era un casino, nel senso proprio e vero del termine: c'era gente che se ne approfittava, anche sessualmente, di chi aspirava a lavorare alla Camera, o di chi già ci lavorava ma rischiava di essere licenziato. Mi parlò esplicitamente della “banda dei tre Mario”: un Mario era Mario Meneguzzi, l'altro era Mario Peruzy e il terzo, secondo Paolo Petta, era Mario Gulisano, un ex carabiniere che Peruzy aveva fatto diventare responsabile della sicurezza della Camera. Questo ex carabiniere, diventato capo della sicurezza, riuscì a mettere a tacere il fatto che il garagista della Camera aveva preso a botte Mario Peruzy perché insidiava sfacciatamente sua figlia.

Da quella famosa perquisizione a casa di Mario Meneguzzi sono emerse anche delle videocassette giusto?

Sì, ma non è chiarissimo; non voglio andare dietro a spifferi, ipotesi, suggestioni eccetera. Certo, può apparire strano che lui conservasse audiocassette o anche videocassette, ma evidentemente si sentiva al sicuro, specialmente dopo che Giulio Gangi fece l'errore colossale di avvertirlo che la macchina da cui Mario Meneguzzi si era accorto di essere seguito aveva una targa coperta, cioè era della polizia, dei carabinieri o dei servizi segreti. Quindi evidentemente si riteneva più furbo degli altri e può avere commesso un passo falso, come spesso capita a chi si sente troppo sicuro di sé.

Facciamo un punto sui “telefonisti” a casa Orlandi, il primo è stato Pierluigi, poi questa Mario..

Sì, e poi l'”Americano”, che pare fosse in realtà Marco Accetti. Ma anche ammesso che Marco Accetti fosse uno dei telefonisti, l'Americano, o chi per lui, non c'entra nulla col caso Orlandi. Lui è solo uno che è ossessionato dall'idea di apparire più importante di quello che in realtà è. E poi ha sempre avuto la fissa dei misteri vaticani, specialmente del periodo del Rinascimento. Quindi questa storia dei misteri, il suo amore, la sua curiosità per i misteri vaticani, può averlo spinto a fare delle telefonate raccontando delle emerite ca**ate.

Però c'è un fatto che va rilevato. Perché i mitomani, i vari telefonisti, telefonavano a casa degli Orlandi in Vaticano? Perché Mario Meneguzzi, tra le altre cose strane mise sui giornali, il giorno dopo la denuncia di scomparsa fatta da Natalina Orlandi, un annuncio rilasciando notizie che si sono rivelate anche clamorosamente false: che sua nipote era uscita dall'Accademia musicale di Santa Cecilia, che è distante almeno un chilometro dalla scuola di musica realmente frequentata da Emanuela. E i giornali hanno pubblicato il numero di casa degli Orlandi.

Questo in che data?

Dunque, lei è sparita il 22, Natalina è andata a fare la denuncia il 23. Credo di ricordare che Mario Meneguzzi si sia mosso nelle redazioni dei giornali il 23 pomeriggio e poi anche il 24.

Quindi prima delle telefonate di Pierluigi e Mario?

Certo. Questi hanno telefonato a casa Orlandi mica perché si sono sognati il numero di telefono. Sta di fatto che Mario Meneguzzi ha fatto pubblicare il numero di casa degli Orlandi, e i mitomani, gli sciacalli eccetera hanno cominciato a telefonare dicendo quello che gli pareva.

Però nelle prime telefonate ci sono comunque degli elementi verosimili, aderenti alla realtà e a certe abitudini di Emanuela Orlandi.

No, si usa dire così, ma non mi pare proprio. La cosa curiosa è che uno di questi si presenta come Mario; adesso, da queste registrazioni trovate a casa di Meneguzzi, salta fuori che questo signore, del quale prima non si sapeva nulla, si chiamava Mario pure lui. E a me viene in mente la banda dei tre Mario: Meneguzzi, Mario Peruzy e Mario Gulisano, un ex carabiniere che, grazie a Peruzy, è diventato capo della sicurezza della Camera dei deputati. Che siano cose aderenti, simili, non mi convince molto.

Ad esempio come spiega il fatto che sapessero del matrimonio, degli occhiali?

Per il matrimonio c'erano ormai le pubblicazioni; per gli occhiali c'erano le fotografie. Quindi bisogna parlarci chiaro. La cronaca, i fatti storicamente accertati dimostrano che, quando si rapisce una persona a fine di ricatto, si fa avere una fotografia di questa persona con in mano un giornale dei giorni successivi al rapimento, una fotografia che dimostra che l'ostaggio è vivo. È stato così nel caso Moro, è stato così in vari altri casi. Questo è l'unico caso di sequestro a scopo di estorsione nel quale i cosiddetti rapitori non hanno esibito questa prova classica, e neppure altre prove convincenti: nessun indumento della ragazza. Ciò vuol dire, a mio modesto avviso, che Emanuela non è stata rapita per essere scambiata con Ağca. Emanuela, in corso del Rinascimento, è salita sull'auto di qualcuno che evidentemente conosceva bene, e poi è successa la solita storia che purtroppo accade con le giovanissime delle quali si vuole abusare sessualmente.

A chi si riferisce?

Io ho scoperto, e l'ho anche detto nella mia seconda audizione nella Commissione Orlandi, che lo zio, Mario Meneguzzi, usciva dalla Camera, dove gestiva la buvette ma dove aveva anche un contratto da archivista, alle ore 19, che è lo stesso orario in cui Emanuela usciva dalla scuola di musica Ludovico da Victoria. E consultando la mappa, per vedere che strada bisogna fare dalla Camera al km della Salaria, dove lui abitava, si scopre che lo zio deve passare per corso del Rinascimento, dove è sparita Emanuela Orlandi. Ed è strano che questa cosa non sia mai saltata fuori. A me la fece notare il magistrato Margherita Gerunda, messa rapidamente da parte perché aveva puntato la pista familiare. Invece serviva che ci fosse la mongolfiera, l'enorme balla stratosferica dello scambio con Ali Ağca, per dare la colpa ai servizi segreti bulgari e in definitiva all'Unione Sovietica, cioè ai comunisti.

Cos'altro ha raccolto a proposito?

Io sono salito su un taxi e ho fatto una via più normale, cioè la via che passa per corso Vittorio Emanuele II, sul quale finisce corso del Rinascimento, ed è quindi una via che Emanuela poteva fare a piedi o in autobus per tornarsene a casa. Ora, il fatto che lo zio uscisse alla stessa ora e passasse per quella strada rende plausibile che a volte desse a Emanuela dei passaggi verso casa. La cosa strana, che dovrebbe insospettire chiunque, è che questa storia non sia mai saltata fuori: nessuno degli Orlandi e dei Meneguzzi lo ha mai detto.

Ma a mio avviso quello che, non dico inchioda Mario Meneguzzi, ma lo rende il sospettabilissimo numero uno, è che Ercole Orlandi, la sera in cui Emanuela non rientra a casa, verso le otto e mezza, stando alla testimonianza di un figlio di Meneguzzi, telefona sia alla casa romana di Mario Meneguzzi sia a suor Dolores, la direttrice della scuola di musica Ludovico da Victoria. È evidente che ha telefonato a suor Dolores per chiederle se avesse notizie di Emanuela, se sapesse dov'era, se era uscita in ritardo o comunque se sapesse qualcosa. Ed è evidente che ha telefonato a Mario Meneguzzi per chiedergli le stesse cose.

Ha risposto un figlio di Meneguzzi, il quale ha detto: “No, papà è in montagna, è a Torano”. E difatti Ercole Orlandi lo ha trovato al telefono a Torano, ma solo verso mezzanotte. E quindi tra le ore 19 (orario in cui Mario Meneguzzi usciva dalla Camera ed Emanuela Orlandi dalla scuola) e le ore 24 ci sono cinque ore di differenza durante le quali: dov'era Mario Meneguzzi?Ufficialmente, in un'intervista, lui ha dichiarato che era a Torano, in convalescenza perché aveva avuto un'operazione agli occhi. Era la casa dove facevano le vacanze. Era lì con sua moglie, che era sorella di Ercole Orlandi, e con la zia di Emanuela, Anna, che era sorella di Ercole Orlandi e quindi sorella anche della moglie di Mario Meneguzzi. Però queste due donne non sono mai state interrogate per verificare l'alibi. Quindi l'alibi potrebbe essere vero, ma potrebbe anche essere falso. Dove fosse Mario Meneguzzi tra le ore 19 e le ore 24 in realtà non lo sa nessuno. Ed è però strano, ripeto, che Ercole gli telefoni a casa: evidentemente gli telefona a casa perché ignorava che fosse a Torano. E che ignorasse che fosse a Torano è un fatto gravissimo, straordinario, perché rende impossibile che sua sorella fosse a Torano e lui non lo sapesse, visto che Anna abitava con lui nella stessa casa in Vaticano. La matematica non è un'opinione.

'Chi l'ha visto?' parla di un ex agente del Sisde, Claudio Martufi.

La mia prudenza mi sembra sia giustificata. Massimo Giletti sostiene che la voce non sia di Martufi, che poi lo prese a pugni a dicembre in via del Corso perché lo aveva avvicinato per fargli domande sul caso Orlandi. Quindi non sappiamo chi sia questo tizio con la voce registrata. Speriamo che la procura continui con efficacia il proprio lavoro senza essere disturbata, o rallentata, o addirittura sabotata da indiscrezioni che sarebbe meglio non fare. Dare la notizia prima che la procura appuri effettivamente a chi appartenga la voce può solo che nuocere alle indagini, che in effetti in questi anni sono sempre state sabotate e impedite dalle mille piste risolutive con in testa quelle lanciate da Pietro Orlandi. Una tragedia trasformata in uno show di bassa lega. Adesso è cambiata la gestione di 'Chi l'ha visto?', che è stato il principale organo di lancio di tutto quello che dicevano gli Orlandi e che si è rivelato sempre fasullo, speriamo che ci sia più attenzione ai fatti e meno amore per il mistero e le ipotesi internazionali che affascinano il pubblico. La prudenza è d'obbligo, speriamo bene.