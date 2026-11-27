Molti incolpano l'Europa per le crescenti tensioni. Bruxelles ha sicuramente commesso errori rilevanti ma è davvero tutta colpa dell'Ue?

Nel caso specifico della guerra in Ucraina, francamente non saprei quali colpe attribuire all'Europa. Qualcuno potrebbe parlare delle responsabilità della Nato e del suo allargamento verso Est, ma questo è un discorso diverso. In realtà, poi, l'Europa non ha mai fornito tantissime armi all'Ucraina in questi anni, anche perché non ne dispone in quantità sufficienti. Ha sostenuto soprattutto Kiev sul piano economico, attraverso i pacchetti di aiuti e le sanzioni contro la russia che vengono periodicamente rinnovate. Bisognerà vedere quali effetti avranno nel lungo periodo, soprattutto le sanzioni. Quanto all'accusa secondo cui l'Europa avrebbe fornito troppe armi all'Ucraina, mi sembra francamente eccessiva. Gli ucraini, comunque, non direbbero certo di averne ricevute troppe.

Qual è invece la tenuta interna dell'Ucraina? C'è chi sostiene che Zelensky stia diventando sempre meno popolare in alcune fasce della popolazione.

È evidente che il logoramento si faccia sentire. Esiste ormai una percentuale rilevante dell'opinione pubblica ucraina che sarebbe persino favorevole a concedere alla Russia la Crimea e il Donbass pur di mettere fine alla guerra. Parliamo di circa il 25%: all'inizio del conflitto era il 10%, quindi si tratta di un aumento significativo. Ma resta comunque un 75% che non vuole assolutamente concludere la guerra alle condizioni imposte da Mosca. Il gradimento di Zelensky è una questione diversa. Al presidente vengono imputati diversi errori, per esempio alcune scelte relative alla nomina dei comandanti e, più in generale, la gestione del conflitto. Tuttavia, per quanto mi risulta, il sostegno alla prosecuzione della guerra, o almeno al rifiuto di concluderla alle condizioni richieste dalla Russia, rimane ancora solido, anche se è diminuito. Quanto alla presenza di renitenti alla leva e di persone che cercano di fuggire dal Paese, si tratta di un fenomeno in parte fisiologico, considerando che nel 2026 una guerra di questa portata era ormai uscita dall'orizzonte mentale di molti giovani europei. È comprensibile che anche in Ucraina ci sia una quota di ragazzi tra i 20 e i 30 anni che cerchi di sottrarsi al conflitto. Ma parliamo di circa il 20%. In Italia, probabilmente, la percentuale sarebbe molto più alta: secondo i sondaggi, soltanto il 17% degli italiani sarebbe disposto a difendere la patria. In Ucraina, invece, il rapporto sarebbe quasi opposto: il 20% cerca di scappare, mentre l'80% rimane a combattere.

Quindi, secondo lei, che cosa succederà? La guerra andrà avanti fino a quando?

Bisogna sottolineare un fatto importante: qualche giorno fa Zelensky ha proposto un cessate il fuoco, che non equivale ancora a una pace, ma rappresenterebbe una vera tregua. La proposta prevedeva di fermare le operazioni militari sulle posizioni raggiunte dagli eserciti, accompagnando la sospensione dei combattimenti con garanzie di sicurezza fornite da Paesi terzi. Durante la tregua nessuna delle due parti avrebbe dovuto compiere avanzamenti. Putin ha però rifiutato. Il motivo è che la Russia non ha ancora conquistato interamente le quattro regioni che Putin ha annesso nel settembre 2022: Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk. Se si fermasse adesso, dovrebbe ammettere davanti alla propria opinione pubblica di non essere riuscita a raggiungere neppure quell'obiettivo. Kherson, una città importante, è ancora sotto il controllo ucraino; lo stesso vale per Zaporizhzhia e per altre aree dei territori rivendicati da Mosca.

Putin, quindi, non può permettersi politicamente di concludere la guerra in questa situazione?

Esatto. Per questo continua l'attrito sul terreno e spera di vincere il conflitto ottenendo, come dicevamo, il distacco dell'Europa dall'Ucraina.

Ucraina che, tra l'altro, sembrerebbe esser già stata abbandonata da Trump...

Sì, e adesso gli Usa non mandano più nemmeno i missili Patriot che l'Europa ha già comprato. È una decisione discutibile anche dal punto di vista giuridico: quei missili sono stati pagati e Trump non li consegna. Ma il presidente ha i giorni contati. A gennaio si insedierà il nuovo Congresso e bisognerà vedere come riuscirà a gestire la situazione. In un certo senso, sta sparando gli ultimi colpi.