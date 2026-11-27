La corvetta russa colpita a Bengasi è soltanto un tassello di una partita molto più ampia che va oltre l'Ucraina. La presenza di Mosca in Libia, le ambizioni nel Sahel e le tensioni sul fianco orientale della Nato raccontano una strategia, quella di Vladimir Putin, che guarda ben oltre il campo di battaglia ucraino. Ne abbiamo parlato con Gastone Breccia, storico e analista militare, professore di Storia bizantina e Storia militare antica all'Università di Pavia, e autore di Né guerra né pace. L'era dei conflitti ibridi (Il Mulino).
Cosa sta succedendo in Libia, o meglio, davanti alle coste libiche tra russi e ucraini? E soprattutto: c'è il rischio di assistere a un allargamento della guerra in Ucraina?
Il rischio esiste, ma non soltanto per la corvetta russa affondata a Bengasi. Quello è un episodio che si aggiunge ad altri fattori di rischio. Personalmente considero più pericolosa la situazione nei Paesi baltici e la crescente tensione lungo il confine orientale, oltre ovviamente a quanto accade in Ucraina.
Partiamo dalla Libia
Per quanto riguarda la Libia, è comprensibile stupirsi del fatto che gli ucraini abbiano colpito una nave russa nel porto di un altro Paese. Tuttavia, bisogna approfondire il significato di “altro Paese”: parliamo della Libia orientale, una parte sostanzialmente ribelle di una nazione il cui governo riconosciuto dalle Nazioni Unite è quello di Tripoli. C'è dell'altro.
Prego.
Anche ammettendo che il governo di Bengasi abbia una propria legittimità, bisogna considerare che ha accolto in una base militare unità navali russe non semplicemente di passaggio o in cerca di riparazioni, ma destinate a operare come unità militari nel Mediterraneo. L'obiettivo in sé, dunque, cioè la nave russa, è legittimo per gli ucraini. Che sia stata colpita nel porto di Bengasi rappresenta chiaramente una questione molto difficile da risolvere dal punto di vista del diritto internazionale. Ma le ragioni non stanno tutte dalla parte di Haftar, che oggi si dichiara indignato. Le cito un precedente storico.
Quale?
Ricorderei il caso della corazzata tedesca Graf Spee. Alla fine del 1939 fu costretta a entrare nel porto di Montevideo, in Uruguay, un Paese neutrale. Le autorità uruguaiane le concessero soltanto 48 ore per effettuare le riparazioni, dopodiché intimarono ai tedeschi di lasciare il porto. Un Paese neutrale, infatti, non può permettere a un'unità da guerra di uno Stato belligerante di utilizzare il proprio porto come una base militare. Gli uruguaiani concessero quindi ai tedeschi soltanto il tempo necessario per le riparazioni di emergenza, in conformità con il diritto del mare. La nave lasciò il porto e fu poi costretta ad auto affondarsi per non finire nelle mani degli inglesi. Il caso di Bengasi, trasformata di fatto in una base navale russa, è quindi molto complesso. È chiaro che gli ucraini hanno compiuto un atto di guerra con possibili ripercussioni. Il governo di Bengasi ha già dichiarato che intende rispondere con delle rappresaglie. Bisognerà vedere come reagiranno gli ucraini.
Pensa che gli ucraini abbiano agito da soli?
Il caso di Bengasi diventa ancora più complesso perché sembra che gli ucraini siano stati aiutati da qualche servizio segreto occidentale, forse appartenente a un Paese della Nato. Tuttavia, non ho informazioni sufficienti per stabilire se questa ricostruzione sia vera oppure no. Certamente, la situazione è diventata parecchio complicata.
Che cosa vogliono i russi in Libia, e più in generale, nel Nord Africa?
Hanno un interesse strategico. Dopo aver perso la loro base in Siria, che rappresentava un importante punto d'appoggio navale nel Mediterraneo, hanno dovuto cercarne un altro e lo hanno individuato in Libia. L'intero scacchiere mediterraneo sarà molto complesso nei prossimi anni, anche a causa dei fenomeni migratori. Ci saranno flussi molto più intensi di quelli che conosciamo oggi e avere una qualche forma di controllo su questi movimenti sarà importante. La questione riguarda anche la possibilità di utilizzare i flussi migratori come arma ibrida nei confronti di alcuni Paesi europei, come spesso viene detto. Per Mosca, quindi, disporre di un punto d'appoggio nel Mediterraneo è fondamentale. Dopo aver perso quello siriano, la Libia è stata una scelta logica, anche perché i russi sono di fatto alleati di Haftar e di una parte del Paese. Da lì, inoltre, possono sviluppare una penetrazione verso il Sahel, un'area nella quale opera il cosiddetto Africa Corps, formato dai resti del gruppo Wagner. Esiste dunque un tentativo russo di mantenere una posizione forte in Africa subsahariana e lungo la costa mediterranea, attraverso la Libia.
Quindi tanti saluti al Piano Mattei?
Abbastanza...
L'Italia che ruolo ha in Libia?
L'Italia non ha in questo momento una presenza abbastanza forte né in Libia né nel Sahel per contrastare manovre di questo tipo. La scelta di ritirarsi dal Sahel è stata comprensibile, per carità, ma oggi siamo sostanzialmente fuori dai giochi. Lo stesso vale per la Francia, che ha praticamente abbandonato un'area nella quale aveva una presenza molto importante. Adesso noi europei siamo un po' tutti alla finestra. Quella parte dell'Africa è ormai caratterizzata dalla presenza cinese da una parte, russa dall'altra e turca in una porzione della Libia. L'Europa, invece, è rimasta ai margini.
Spostiamoci nella parte settentrionale dell'Europa, tra Kaliningrad e i Paesi baltici. Che cosa sta succedendo?
Ecco, è lì che, secondo me, si gioca la partita vera, molto più che in Libia. Quest'ultima vicenda può essere considerata quasi un diversivo. Naturalmente, da questo momento il discorso si sposta in parte sul terreno delle ipotesi. C'è però una cosa che considero certa: la Russia non sta vincendo la guerra in Ucraina.
In che senso?
Al di là di quello che racconta la propaganda russa basta osservare i movimenti territoriali accertati. La Russia, sul campo, non compie progressi significativi da mesi. Nel corso del 2026 ha conquistato soltanto porzioni minime di territorio, avanzamenti quasi impercettibili sulla carta geografica. Non riesce a ottenere risultati rilevanti, mentre ha subito perdite spaventose. Le notizie degli ultimi giorni parlano di un numero impressionante di militari russi uccisi. Le perdite sono altissime e le conquiste territoriali molto limitate.
Come può quindi la Russia vincere questa guerra?
A mio avviso, può riuscirci soltanto se l'Europa volta le spalle all'Ucraina. Gli Stati Uniti lo hanno già fatto, grazie a Trump. Adesso Mosca deve convincere anche gli europei ad abbandonare Kiev.
Può riuscirci?
Per farlo può ricorrere alla guerra ibrida attraverso attacchi di ogni tipo: operazioni cibernetiche, azioni nel dominio cognitivo e altre forme di pressione. Uno degli strumenti che potrebbe utilizzare è provocare un incidente in uno dei Paesi Baltici, senza però attaccarlo apertamente. Un'aggressione militare diretta metterebbe infatti la Nato nelle condizioni di dover rispondere.
Facciamo qualche ipotesi
La Russia potrebbe ricorrere a strumenti ibridi, per esempio fomentando una sommossa popolare. È quanto accadde nel Donbass nel 2014, quando una minoranza filorussa si ribellò e diede vita a un'area separatista. Mosca potrebbe replicare uno schema simile nei Paesi baltici, sostenendo di non voler dichiarare guerra alla Nato, ma soltanto di voler aiutare i propri concittadini ribelli che chiedono soccorso e che, secondo la propaganda russa, sarebbero vittime di massacri. Mi immagino già la narrazione di un presunto genocidio dei filorussi in Estonia, con qualcuno pronto a sostenere che sia realmente in corso.
L'obiettivo russo potrebbe essere quello di creare un grave problema interno a uno di questi Paesi...
Sì. A quel punto l'Europa si troverebbe in una situazione estremamente difficile. Bisognerebbe immaginare la reazione delle opinioni pubbliche italiana e francese, per esempio, davanti al rischio concreto di essere coinvolte in una guerra con la Russia. Potrebbe verificarsi un fuggi fuggi generale, con il rischio di una spaccatura dell'Unione europea. Mosca otterrebbe così il risultato di impedire all'Europa di continuare a sostenere l'Ucraina, senza necessariamente dover vincere subito una guerra contro i Paesi europei.
Molti incolpano l'Europa per le crescenti tensioni. Bruxelles ha sicuramente commesso errori rilevanti ma è davvero tutta colpa dell'Ue?
Nel caso specifico della guerra in Ucraina, francamente non saprei quali colpe attribuire all'Europa. Qualcuno potrebbe parlare delle responsabilità della Nato e del suo allargamento verso Est, ma questo è un discorso diverso. In realtà, poi, l'Europa non ha mai fornito tantissime armi all'Ucraina in questi anni, anche perché non ne dispone in quantità sufficienti. Ha sostenuto soprattutto Kiev sul piano economico, attraverso i pacchetti di aiuti e le sanzioni contro la russia che vengono periodicamente rinnovate. Bisognerà vedere quali effetti avranno nel lungo periodo, soprattutto le sanzioni. Quanto all'accusa secondo cui l'Europa avrebbe fornito troppe armi all'Ucraina, mi sembra francamente eccessiva. Gli ucraini, comunque, non direbbero certo di averne ricevute troppe.
Qual è invece la tenuta interna dell'Ucraina? C'è chi sostiene che Zelensky stia diventando sempre meno popolare in alcune fasce della popolazione.
È evidente che il logoramento si faccia sentire. Esiste ormai una percentuale rilevante dell'opinione pubblica ucraina che sarebbe persino favorevole a concedere alla Russia la Crimea e il Donbass pur di mettere fine alla guerra. Parliamo di circa il 25%: all'inizio del conflitto era il 10%, quindi si tratta di un aumento significativo. Ma resta comunque un 75% che non vuole assolutamente concludere la guerra alle condizioni imposte da Mosca. Il gradimento di Zelensky è una questione diversa. Al presidente vengono imputati diversi errori, per esempio alcune scelte relative alla nomina dei comandanti e, più in generale, la gestione del conflitto. Tuttavia, per quanto mi risulta, il sostegno alla prosecuzione della guerra, o almeno al rifiuto di concluderla alle condizioni richieste dalla Russia, rimane ancora solido, anche se è diminuito. Quanto alla presenza di renitenti alla leva e di persone che cercano di fuggire dal Paese, si tratta di un fenomeno in parte fisiologico, considerando che nel 2026 una guerra di questa portata era ormai uscita dall'orizzonte mentale di molti giovani europei. È comprensibile che anche in Ucraina ci sia una quota di ragazzi tra i 20 e i 30 anni che cerchi di sottrarsi al conflitto. Ma parliamo di circa il 20%. In Italia, probabilmente, la percentuale sarebbe molto più alta: secondo i sondaggi, soltanto il 17% degli italiani sarebbe disposto a difendere la patria. In Ucraina, invece, il rapporto sarebbe quasi opposto: il 20% cerca di scappare, mentre l'80% rimane a combattere.
Quindi, secondo lei, che cosa succederà? La guerra andrà avanti fino a quando?
Bisogna sottolineare un fatto importante: qualche giorno fa Zelensky ha proposto un cessate il fuoco, che non equivale ancora a una pace, ma rappresenterebbe una vera tregua. La proposta prevedeva di fermare le operazioni militari sulle posizioni raggiunte dagli eserciti, accompagnando la sospensione dei combattimenti con garanzie di sicurezza fornite da Paesi terzi. Durante la tregua nessuna delle due parti avrebbe dovuto compiere avanzamenti. Putin ha però rifiutato. Il motivo è che la Russia non ha ancora conquistato interamente le quattro regioni che Putin ha annesso nel settembre 2022: Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk. Se si fermasse adesso, dovrebbe ammettere davanti alla propria opinione pubblica di non essere riuscita a raggiungere neppure quell'obiettivo. Kherson, una città importante, è ancora sotto il controllo ucraino; lo stesso vale per Zaporizhzhia e per altre aree dei territori rivendicati da Mosca.
Putin, quindi, non può permettersi politicamente di concludere la guerra in questa situazione?
Esatto. Per questo continua l'attrito sul terreno e spera di vincere il conflitto ottenendo, come dicevamo, il distacco dell'Europa dall'Ucraina.
Ucraina che, tra l'altro, sembrerebbe esser già stata abbandonata da Trump...
Sì, e adesso gli Usa non mandano più nemmeno i missili Patriot che l'Europa ha già comprato. È una decisione discutibile anche dal punto di vista giuridico: quei missili sono stati pagati e Trump non li consegna. Ma il presidente ha i giorni contati. A gennaio si insedierà il nuovo Congresso e bisognerà vedere come riuscirà a gestire la situazione. In un certo senso, sta sparando gli ultimi colpi.