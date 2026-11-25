Alessandro Monciotti, presidente nazionale dei Giovani Democratici, è il protagonista della nuova puntata di Checkpoint, il format di approfondimento di MOW condotto dalla giornalista Sara Giudice e disponibile integralmente sul canale YouTube della testata. Un confronto diretto, interessante e necessario per comprendere la volontà della giovanile di ritagliarsi uno spazio autonomo rispetto al Partito Democratico. Negli ultimi anni il Nazareno è chiaramente apparso prigioniero di vecchie logiche di apparato e di una crisi di credibilità che ha allontanato intere fasce di elettorato. Se l’arrivo di Elly Schlein ha segnato un primo punto di svolta e di apertura, per Monciotti questa spinta propulsiva non può fermarsi proprio adesso: serve una radicalità vera, capace di rimettere al centro le battaglie sociali e una visione del mondo chiara. Ma soprattutto una politica interna che ascolti cosa hanno da dire le generazioni che sono in piazza. Il tema su cui c’è una vera e propria distanza tra i Giovani Democratici e una parte consistente del gruppo dirigente del PD è senza dubbio quello della politica estera e della guerra. Di fronte alla corsa al riarmo che attraversa l’Europa e a un contesto internazionale sempre più instabile e complesso, la posizione della giovanile è netta: il pacifismo non può essere trattato come un’ingenuità utopistica, tantomeno ignorato. La richiesta è quella di un impegno diplomatico reale, che sposti le risorse dagli investimenti bellici al welfare, all’istruzione e alla transizione ecologica. Un impegno che si occupi di settori della società che sono stati completamente lasciati senza attenzione per decenni.