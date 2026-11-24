Non possono ovviamente, in questa breve rassegna, mancare i documentari. Cyberwar 2022 (2023) del regista ucraino Pavlo Cherepin porta lo spettatore sul campo per raccontare la difesa cibernetica delle reti elettriche, bancarie e delle telecomunicazioni di Kiev durante l’invasione russa. The Antisocial Network: la macchina della disinformazione (2024), diretto da Arthur Jones e Giorgio Angelini, ricostruisce invece la parabola che ha trasformato comunità nate attorno ai meme su forum anonimi in fucine di teorie cospirative capaci di influenzare la politica americana fino all’assalto a Capitol Hill. Chiude idealmente il cerchio Orwell: 2+2=5 (2025), saggio cinematografico firmato dal pluripremiato Raoul Peck, prodotto dal premio Oscar Alex Gibney e narrato dalla voce di Damian Lewis: un’opera accolta con entusiasmo dalla critica che rilegge la distopia orwelliana alla luce del potere degli algoritmi, della sorveglianza digitale e delle nuove forme di controllo dell’informazione contemporanea. Consiglio per la visione di questi film. Oltre alla pizza e alle patatine, i protocolli di preparazione alle emergenze suggeriscono misure pratiche per garantire un'autonomia minima di settantadue ore in caso di interruzione dei servizi essenziali causata da attacchi informatici o sabotaggi. Sul fronte dell'energia e delle comunicazioni, è consigliabile disporre di power bank ad alta capacità mantenuti carichi, torce a batteria o a dinamo e una radio portatile alimentata a pile o a manovella per ricevere bollettini ufficiali in assenza di rete internet e copertura cellulare. Per quanto riguarda le scorte primarie e la liquidità, i manuali di protezione civile raccomandano una riserva d'acqua potabile pari ad almeno due litri al giorno per persona, alimenti a lunga conservazione consumabili anche senza cottura e un kit di primo soccorso completo dei farmaci di uso regolare. A questi elementi va affiancata una somma di denaro contante in tagli piccoli, utile qualora un attacco al sistema bancario rendesse temporaneamente inutilizzabili bancomat e pagamenti elettronici. Infine, sul versante della sicurezza digitale e documentale, è opportuno proteggere gli account principali con l'autenticazione a due fattori, effettuare backup periodici dei dati importanti su supporti fisici scollegati dalla rete e conservare copie cartacee dei documenti d'identità e dei numeri di emergenza. Durante situazioni di crisi, resta inoltre fondamentale verificare sempre l'attendibilità delle fonti istituzionali prima di condividere informazioni. Lo so, voi magari un po’ potreste diventare ansiosi, ma da vecchio nerd, il compilatore di questa breve lista, trova tutto questo parecchio affascinante. Come disse JFK: “C'è una maledizione cinese che dice: 'Che tu possa vivere in tempi interessanti'. Che ci piaccia o no, noi viviamo in tempi interessanti. Sono tempi di pericolo e incertezza; ma sono anche i più creativi in tutta la storia dell'umanità”.