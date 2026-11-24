Per guerra ibrida, locuzione che sentiremo sempre più spesso, si intende una strategia che combina azioni militari convenzionali o irregolari con cyberattacchi, sabotaggi alle infrastrutture critiche, pressione economica, spionaggio e campagne sistematiche di disinformazione. A differenza dei conflitti tradizionali, l'obiettivo principale non è l'occupazione territoriale, bensì la destabilizzazione interna di uno Stato, la paralisi dei servizi essenziali e la polarizzazione dell'opinione pubblica. Negli ultimi anni, questo modello operativo si è manifestato con crescente frequenza in Europa e nei Paesi occidentali. Gli ambiti più esposti includono le reti energetiche e ferroviarie, i sistemi sanitari, le istituzioni pubbliche e i processi elettorali. Parallelamente, l'impiego di social media, reti di bot e intelligenza artificiale generativa ha ampliato la portata della guerra informativa, rendendo più rapida la diffusione di contenuti manipolati e più complessa la verifica delle fonti. Come andiamo spesso dicendo su queste pagine, la distopia, sistema di lettura del mondo una volta appannaggio della fantascienza, sta, di fatto, diventando (o, meglio, è già diventata) il nuovo realismo, il neoneorealismo. Così, mentre altri cercano di spiegare, giustamente, cosa significhi in termini materiali e quotidiani questa nuova sorta di “guerra fredda”, noi preferiamolo mostrarvelo ricorrendo a quelle narrazioni che hanno affrontato l’argomento prima che, per così dire, diventasse “mainstream”. Dalle grandi produzioni seriali al cinema d’autore, fino al documentario d’inchiesta, sono numerosi i titoli che negli ultimi anni hanno provato a dare un volto a conflitti che si combattono sempre più spesso a colpi di algoritmi, fughe di notizie e manipolazione percettiva. La lista non può essere ovviamente esaustiva, né i problemi da affrontare con l’accelerazione sintetica dell’umano possono ridursi alla sola diotomia pace-guerra (anche se, come dire, scoppiasse la pace, i problemi della singolarità resterebbero intatti, con tutto il loro fascino, verrebbe da dire).
Uno dei titoli più emblematici è Zero Day (2025), miniserie politica che segna il debutto da protagonista sul piccolo schermo del premio Oscar Robert De Niro, affiancato da Jesse Plemons e Angela Bassett (presente anche in Strange Days, oramai un film di culto uscito nel lontano 1995). Nei panni di un ex presidente degli Stati Uniti richiamato a guidare una commissione d'inchiesta dopo un devastante attacco informatico alle infrastrutture nazionali, De Niro dà spessore a un racconto che, pur tra qualche snodo narrativo giudicato complesso dalla critica, fotografa con efficacia il caos istituzionale e il panico alimentato dalle teorie del complotto. Decisamente più asciutto e quasi documentaristico è invece il taglio di The Undeclared War (2022–2026): ambientata nei laboratori segreti dell’intelligence britannica (GCHQ), la serie – forte di interpreti come Simon Pegg, il premio Oscar Mark Rylance e Hannah Khalique-Brown – segue una giovane analista impegnata a sventare un attacco informatico russo volto a sabotare le elezioni nel Regno Unito. Spostandosi sul terreno scivoloso della manipolazione digitale, l’acclamato thriller britannico The Capture (2019–2026), con Holliday Grainger e un Callum Turner candidato ai BAFTA, indaga l’era della sorveglianza di massa e della post-verità, partendo dall’arresto di un ex soldato incastrato da filmati deepfake alterati in tempo reale per condizionare la politica. Da vedere anche Rabbit Hole (2023), in cui Kiefer Sutherland interpreta un maestro dello spionaggio industriale incastrato per omicidio, che offre spunti sull’ingegneria comportamentale e sulla profilazione dei dati. Completano la mappa seriale tre opere ormai imprescindibili. La prima è Tehran (2020–in corso), prima serie israeliana a vincere l’International Emmy Award, che con Niv Sultan, Glenn Close e Hugh Laurie racconta l’integrazione concreta tra operazioni di hacking del Mossad e azioni sul campo in Medio Oriente. La seconda è Homeland – Caccia alla spia (2011–2020), pluripremiata agli Emmy e ai Golden Globe grazie alla monumentale prova di Claire Danes, capace di anticipare l’uso dei social media per la radicalizzazione e le ingerenze straniere nelle democrazie. Infine, resta un cult assoluto Mr. Robot (2015–2019), valso un Emmy a Rami Malek accanto a Christian Slater: una serie celebrata unanimemente per il rigore tecnico con cui esplora il mondo dell’hacktivism e le vulnerabilità dei sistemi finanziari globali.
Nel film Il mondo dietro di te (Leave the World Behind, 2023), il regista Sam Esmail dirige un cast stellare – Julia Roberts, Mahershala Ali ed Ethan Hawke – nel racconto di un improvviso blackout che isola satelliti, telecomunicazioni e trasporti negli Stati Uniti, mettendo a nudo la paralisi cognitiva di una società privata delle informazioni ufficiali. Un’inquietudine che trova il suo epilogo più crudo in Civil War (2024) di Alex Garland: seguendo una veterana fotoreporter interpretata da una straordinaria Kirsten Dunst in viaggio verso Washington, il film mostra le conseguenze estreme della polarizzazione politica e della frammentazione sociale. Sui meccanismi interni della propaganda online si concentra invece il feroce thriller polacco The Hater (2020) di Jan Komasa, premiato al Tribeca Film Festival, che ritrae l’ascesa di un giovane privo di scrupoli all’interno di un’agenzia specializzata in campagne diffamatorie e troll farm. Sul versante puramente informatico, il tedesco Who Am I (2014) di Baran bo Odar, con Tom Schilling, illustra con ritmo incalzante le tecniche di ingegneria sociale, ricordando come il vero punto debole di ogni sistema resti il fattore umano. Non mancano infine lo sguardo sulla cronaca storica e quello sul futuro prossimo: da un lato Official Secrets – Segreto di stato (2019), in cui Keira Knightley, Matt Smith e Ralph Fiennes ricostruiscono la vera storia della whistleblower Katharine Gun e delle pressioni dell’intelligence prima della guerra in Iraq; dall’altro Outside the Wire (2021) con Anthony Mackie e Damson Idris, che pur nei binari di un’azione più convenzionale proietta lo spettatore negli scenari della guerra ibrida del futuro, tra droni autonomi e intelligenza artificiale militare.
Non possono ovviamente, in questa breve rassegna, mancare i documentari. Cyberwar 2022 (2023) del regista ucraino Pavlo Cherepin porta lo spettatore sul campo per raccontare la difesa cibernetica delle reti elettriche, bancarie e delle telecomunicazioni di Kiev durante l’invasione russa. The Antisocial Network: la macchina della disinformazione (2024), diretto da Arthur Jones e Giorgio Angelini, ricostruisce invece la parabola che ha trasformato comunità nate attorno ai meme su forum anonimi in fucine di teorie cospirative capaci di influenzare la politica americana fino all’assalto a Capitol Hill. Chiude idealmente il cerchio Orwell: 2+2=5 (2025), saggio cinematografico firmato dal pluripremiato Raoul Peck, prodotto dal premio Oscar Alex Gibney e narrato dalla voce di Damian Lewis: un’opera accolta con entusiasmo dalla critica che rilegge la distopia orwelliana alla luce del potere degli algoritmi, della sorveglianza digitale e delle nuove forme di controllo dell’informazione contemporanea. Consiglio per la visione di questi film. Oltre alla pizza e alle patatine, i protocolli di preparazione alle emergenze suggeriscono misure pratiche per garantire un'autonomia minima di settantadue ore in caso di interruzione dei servizi essenziali causata da attacchi informatici o sabotaggi. Sul fronte dell'energia e delle comunicazioni, è consigliabile disporre di power bank ad alta capacità mantenuti carichi, torce a batteria o a dinamo e una radio portatile alimentata a pile o a manovella per ricevere bollettini ufficiali in assenza di rete internet e copertura cellulare. Per quanto riguarda le scorte primarie e la liquidità, i manuali di protezione civile raccomandano una riserva d'acqua potabile pari ad almeno due litri al giorno per persona, alimenti a lunga conservazione consumabili anche senza cottura e un kit di primo soccorso completo dei farmaci di uso regolare. A questi elementi va affiancata una somma di denaro contante in tagli piccoli, utile qualora un attacco al sistema bancario rendesse temporaneamente inutilizzabili bancomat e pagamenti elettronici. Infine, sul versante della sicurezza digitale e documentale, è opportuno proteggere gli account principali con l'autenticazione a due fattori, effettuare backup periodici dei dati importanti su supporti fisici scollegati dalla rete e conservare copie cartacee dei documenti d'identità e dei numeri di emergenza. Durante situazioni di crisi, resta inoltre fondamentale verificare sempre l'attendibilità delle fonti istituzionali prima di condividere informazioni. Lo so, voi magari un po’ potreste diventare ansiosi, ma da vecchio nerd, il compilatore di questa breve lista, trova tutto questo parecchio affascinante. Come disse JFK: “C'è una maledizione cinese che dice: 'Che tu possa vivere in tempi interessanti'. Che ci piaccia o no, noi viviamo in tempi interessanti. Sono tempi di pericolo e incertezza; ma sono anche i più creativi in tutta la storia dell'umanità”.