Il 10 marzo 2026, per i magistrati, è il giorno X per l’ex capo della polizia Gianni De Gennaro, quello in cui ha scoperto che anche il quartiere generale che credeva impenetrabile, il Centro Studi Americani, era invaso da microspie. Il giorno in cui i magistrati parlano di un cambiamento “radicale” nell’atteggiamento di De Gennaro, caratterizzato da profonda inquietudine e da una elevata prudenza, tanto che il giorno dopo, incontrando l’ex commissario straordinario per il Covid Domenico Arcuri, gli chiede di lasciare il cellulare fuori. I magistrati descrivono quella giornata così importante, per scovare la presunta talpa: De Gennaro in tarda mattinata chiama la fidata Donatella Peruzzi, dipendente del DIS, poi in un’ora, dalle 16 circa, fa una serie di telefonate “finalizzate ad organizzare incontri nel più breve tempo possibile”, e alle 18 rende noto alla segretaria il suo turbamento. Ma chi chiama in quell’ora? Suo figlio, il fidato collaboratore Francesco Gratteri, l’inviato del Corriere Giovanni Bianconi, e tra gli altri telefona, senza risposta, a Luciano Violante. Ex magistrato, deputato comunista, presidente della Commissione Parlamentare Antimafia e presidente della Camera. Ma perché De Gennaro chiama Luciano Violante?
La risposta sul legame su cui fino ad ora nessuno ha puntato il faro, inaspettatamente, la dà l’“uomo che sussurra ai potenti”, e si lega ad un’altra inchiesta che scuote l’Italia in questi mesi. In una mail rinvenibile sul web la redazione del programma Report scrive a Bisignani per chiedergli conto delle presunte pressioni che avrebbe fatto, secondo un’indagine della Procura di Napoli, per conto di Fabio Vaccarono, al tempo ad del gruppo Multiversity che controlla le principali università online italiane, sulla ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, per mantenere la possibilità per le università telematiche, di effettuare gli esami online. Bisignani, nel rigettare le accuse, svia a modo suo: “Ma con personaggi del calibro di Luciano Violante e Gianni De Gennaro Lei pensa che avessero bisogno di me per fare pressione sul ministro Bernini”.
Ed ecco la risposta. Infatti ben pochi sanno che il presidente onorario di Multiversity, il gruppo di proprietà del fondo inglese CVC Partners proprietario delle università telematiche Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma, è proprio Luciano Violante. Una posizione che un articolo del Foglio interpreta in chiave lobbistica, parlando di un avvicinamento di Violante all’attuale governo, una lettura confermata da un altro articolo de L’Espresso che titola “Luciano Violante, il compagno che sussurra a Meloni”. Violante è entrato nel 2023 nel ruolo di presidente e guida dell’advisory board, mentre dopo il riassetto dello scorso dicembre Vaccarono, prima ad, ha assunto il ruolo di presidente esecutivo (da cui si è dimesso a seguito dell’inchiesta), mentre Violante ha assunto l’attuale ruolo di presidente onorario oltre che presidente della Fondazione Multiversity.
Ma è nell’advisory board che bisogna guardare con attenzione. È un organismo consultivo del gruppo, composto da esperti esterni che forniscono pareri, consulenza strategica e supporto al Consiglio di amministrazione, senza potere decisionale vincolante, e al suo interno siedono, secondo la composizione resa nota nel 2023, dei pezzi grossissimi della politica, dell’economia e delle istituzioni del nostro Paese.
In primis Gianni De Gennaro appunto, ma anche Giovanni Salvi, già Procuratore Generale della Corte di Cassazione e altro esponente storico della sinistra, che secondo il Domani e secondo l’accusa sarebbe un fedelissimo di De Gennaro, che voleva piazzarlo alla presidenza dell’organismo di vigilanza di Eurolink, la società presieduta da De Gennaro che si occupa del Ponte sullo Stretto, incarico che poi non ricoprirà perché assumerà la veste di difensore del magistrato Michele Prestipino, sotto indagine per aver rivelato a De Gennaro informazioni riservatissime riguardanti l’indagine sull’infrastruttura. C’è poi Marta Dassù, ex viceministro degli Affari Esteri e in passato molto vicina a Massimo D’Alema, che è anche vicepresidente vicaria del Centro Studi Americani, di cui De Gennaro è presidente, e di cui fa parte anche Monica Maggioni, altro membro del board, ex presidente della Rai e direttrice del TG1. C’è poi l’economista Pierluigi Ciocca, ex vicedirettore della Banca d’Italia; Luciano Floridi, founding director del Center for Digital Ethics dell’Università di Yale e subentrato a Luciano Violante alla guida della Fondazione Leonardo, nel cui Comitato scientifico siedeva un altro membro del board di Multiversity, l’ex presidente del Consiglio di Stato Alessandro Pajno. E poi ancora il Magnifico rettore dell’università di San Marino Corrado Petrocelli, il capo economista dell’OCSE Stefano Scarpetta, la dirigente dell’ESA Ersilia Vaudo e l’esperta di cybersecurity Lucia Lucchini.
Un consiglio di saggi (e potenti) guidati da Luciano Violante al servizio delle università telematiche. Va detto con chiarezza: nessuno dei nomi citati nell’advisory board risulta indagato nell’inchiesta della Procura di Napoli sulle presunte pressioni per gli esami online delle telematiche, né Violante né gli altri componenti sono coinvolti nelle indagini sulla presunta talpa e sulle microspie. Resta però un dato oggettivo, che tocca due delle inchieste di cui più si parla in queste settimane. Intanto quella telefonata è rimasta senza risposta e, per ora, senza spiegazione.