La risposta sul legame su cui fino ad ora nessuno ha puntato il faro, inaspettatamente, la dà l’“uomo che sussurra ai potenti”, e si lega ad un’altra inchiesta che scuote l’Italia in questi mesi. In una mail rinvenibile sul web la redazione del programma Report scrive a Bisignani per chiedergli conto delle presunte pressioni che avrebbe fatto, secondo un’indagine della Procura di Napoli, per conto di Fabio Vaccarono, al tempo ad del gruppo Multiversity che controlla le principali università online italiane, sulla ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, per mantenere la possibilità per le università telematiche, di effettuare gli esami online. Bisignani, nel rigettare le accuse, svia a modo suo: “Ma con personaggi del calibro di Luciano Violante e Gianni De Gennaro Lei pensa che avessero bisogno di me per fare pressione sul ministro Bernini”.

Ed ecco la risposta. Infatti ben pochi sanno che il presidente onorario di Multiversity, il gruppo di proprietà del fondo inglese CVC Partners proprietario delle università telematiche Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma, è proprio Luciano Violante. Una posizione che un articolo del Foglio interpreta in chiave lobbistica, parlando di un avvicinamento di Violante all’attuale governo, una lettura confermata da un altro articolo de L’Espresso che titola “Luciano Violante, il compagno che sussurra a Meloni”. Violante è entrato nel 2023 nel ruolo di presidente e guida dell’advisory board, mentre dopo il riassetto dello scorso dicembre Vaccarono, prima ad, ha assunto il ruolo di presidente esecutivo (da cui si è dimesso a seguito dell’inchiesta), mentre Violante ha assunto l’attuale ruolo di presidente onorario oltre che presidente della Fondazione Multiversity.