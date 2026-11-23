Francesco Cossiga, uno che di rapporti con gli americani se ne intende, definiva in un'invettiva diventata famosissima in questi giorni Gianni De Gennaro un “losco figuro”, “manutengolo dell'FBI americana” (per poi chiedere scusa, su invito dell'allora ministro dell'Interno Giuliano Amato, che in questa storia ritornerà). E, anche ora che è morto, si continua a parlare della stima che gli apparati americani nutrivano nei suoi confronti. Mario Monti, che lo ha nominato sottosegretario ai servizi, oggi sul Corriere parla del riconoscimento “della comunità americana e internazionale del law enforcement”. Mentre sempre sul Corriere Vincenzo Scotti, ministro dell'Interno all'epoca di Capaci, afferma la necessità di arrivare a una verità su quell'epoca, e aggiunge una circostanza: “Il fatto che gli Stati Uniti allora erano molto interessati a comprendere cosa stesse accadendo. Vi fu un incontro a Palermo con l'ambasciatore Usa in Italia al riguardo nel quale registrai una certa preoccupazione”. E allora, il rapporto tra Gianni De Gennaro e gli Stati Uniti forse meriterebbe di essere approfondito. Così come meriterebbe di essere approfondita l'istituzione attorno a cui ha ruotato fino a pochi giorni fa quel rapporto: il Centro Studi Americani.
Con sede in via Caetani a Roma (dove è stato ritrovato Aldo Moro) in un elegantissimo palazzo nel pieno del centro capitolino, ufficialmente è un'associazione culturale che promuove la conoscenza della cultura americana e lo sviluppo delle relazioni bilaterali tra Italia e Stati Uniti, nei fatti è un “salotto transatlantico” dove si intrecciano relazioni e affari, potenti e poteri, banchieri, uomini dello Stato e agenti segreti. Una struttura in cui siedono, come soci sostenitori, alcune delle maggiori aziende italiane e multinazionali presenti in Italia e nel cui CdA figurano rappresentanti del mondo universitario, manager, ex magistrati e figure istituzionali. Ma andiamo con ordine.
Le origini del Centro Studi Americani risalgono al 1918, quando lo storico Harry Nelson Gay fonda a Roma la Library for American Studies in Italy, una raccolta libraria dedicata alla storia e ai rapporti tra Italia e Stati Uniti. Nello stesso periodo nasce l'Associazione Italo-Americana. Nel 1935 viene fondato a Torino il Centro Italiano di Studi Americani, trasferito successivamente a Roma e riconosciuto ente morale nel 1936, sotto la sorveglianza del Ministero degli Esteri. Nel dopoguerra, infine, assume grossomodo la forma attuale, nasce il Consiglio per gli Studi Americani, al quale partecipano anche l'Università di Roma e l'Ufficio culturale dell'Ambasciata americana, che si costituisce poi come associazione autonoma e nel 1963 ottiene personalità giuridica con decreto del presidente della Repubblica. Nel mezzo della guerra fredda, con l'Italia nel blocco occidentale, diventa uno strumento di diplomazia culturale e un luogo di incontro istituzionale tra italiani e americani.
Il Presidente era appunto, fino alla sua morte, Gianni De Gennaro. Mentre il presidente onorario è Giuliano Amato, ex premier nell'estate calda di via D'Amelio e poi nel 2000, quando nomina De Gennaro capo della Polizia, ministro, giudice e poi Presidente della Corte Costituzionale. Alla poltrona di Vicepresidente vicario siede Marta Dassù, anche lei parte del governo Monti come sottosegretario e poi viceministro agli affari Esteri, nel 2014 è stata nominata dal governo Renzi al Cda di Finmeccanica, generando anche un'interrogazione parlamentare, mentre De Gennaro era presidente. Ma Dassù è soprattutto senior advisor di Aspen Institute, altro pensatoio filoamericano che ha, ancora, come presidente onorario Giuliano Amato (e Gianni Letta), come presidente Giulio Tremonti e un comitato esecutivo che è un elenco di politici, impresari e uomini delle istituzioni: Sabino Cassese, Lucia Annunziata, Paolo Mieli, Marco Tronchetti Provera e tantissimi altri. La vice presidente espressione dei soci benemeriti è invece Laura Galli, Managing Director di 3M Italia e vicepresidente della American Chamber of Commerce in Italy. L'ultima vicepresidente, quella espressione delle Università convenzionate, è invece la rettrice della Sapienza Antonella Polimeni. E, a proposito di Università, il centro può contare su ben 22 università, dipartimenti e istituzioni universitarie convenzionate, dai colossi privati LUISS, LUMSA e Bocconi, passando per i grandi atenei pubblici come la Sapienza (e le altre due big romane) per finire alle telematiche, Link ma anche e soprattutto Mercatorum, parte del gruppo Multiversity in cui sia De Gennaro che Marta Dassù figurano nell'advisory board. Mentre alla Sapienza e alla LUMSA insegna il direttore del centro, il dottor Roberto Sgalla, ex prefetto e Direttore Centrale della Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, che per il suo incarico da direttore del centro percepisce un lordo annuo pari a 60mila euro.
Vanno dalle partecipate statali e locali come Eni, Enel, Poste Italiane, Terna, Ferrovie dello Stato, Fincantieri, Acea e A2A, a banche e assicurazioni come Intesa Sanpaolo, Mediocredito Centrale e Unipol. Ci sono poi aziende di grossi gruppi come Aeroporti di Roma, Fibercop, Fastweb + Vodafone e Lottomatica, e addirittura multinazionali come Google, Meta, Amazon, Airbnb, Accenture, Philip Morris e big della farmaceutica come Roche, Sanofi, Abbvie e Bristol Myers Squibb. E ovviamente Leonardo, che De Gennaro aveva presieduto fino al 2020.
Ed è attorno al Centro che si balla il valzer tra De Gennaro e i vertici del mondo statunitense, in particolare quello dei servizi. Solo pochi giorni prima della morte di De Gennaro il centro aveva ospitato e premiato Mike Pompeo, ex Segretario di Stato e direttore della CIA, in un seminar lunch riservato dove ha dialogato con i presidenti e gli amministratori delegati dei soci più autorevoli del Centro. Il 30 settembre invece aveva ospitato Robert Gorelick, capo della CIA in Italia che ha partecipato negli anni a diversi appuntamenti del Centro, anche insieme a figure di vertice dell'intelligence italiana come l'ex direttore dell'AISE Alberto Manenti. Mentre Leon Panetta, altro direttore della CIA e segretario alla Difesa statunitense era stato ospite nel settembre 2023 in un incontro con Giuliano Amato organizzato, tra gli altri, da Fondazione Leonardo all'epoca presieduta da Luciano Violante, un altro in strettissimi rapporti con De Gennaro. Una solida alleanza, testimoniata dalla presenza negli anni anche di numerosi ambasciatori degli Stati Uniti in Italia. Un'alleanza che, da molti anni a questa parte, ha avuto come collante Gianni De Gennaro, che secondo quanto dichiarato a QN dall'ex membro del Copasir Fabrizio Cicchitto, aveva con l'FBI un “rapporto di ferro”. Rapporto nato e cementato attorno a Pizza Connection, l'indagine sul traffico di droga fra Stati Uniti e Italia per cui il direttore dell'FBI Robert Mueller conferì a De Gennaro la prestigiosa Medal of Meritorious Achievement, la prima assegnata dall'FBI a un partner internazionale. E proprio in Pizza Connection furono cruciali le dichiarazioni del pentito Contorno, che in cambio della sua testimonianza ottenne una nuova identità, la cittadinanza statunitense e la libertà vigilata. Poi violata dal ritorno “opaco” che ha messo Gianni De Gennaro di nuovo nell'occhio del ciclone. E questa storia, finita per De Gennaro nel più tragico dei modi, parte dagli Stati Uniti con il ritorno di Contoeno e arriva a via Caetani, al Centro Studi Americani, il quartiere generale di De Gennaro che lo credeva un fortino impenetrabile. È lì che il 10 marzo, secondo Caltanissetta, ha scoperto di essere intercettato dalle microspie, l'inizio di un turbamento psicologico e di un calvario personale, culminato sabato a Montiano.