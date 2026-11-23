Con sede in via Caetani a Roma (dove è stato ritrovato Aldo Moro) in un elegantissimo palazzo nel pieno del centro capitolino, ufficialmente è un'associazione culturale che promuove la conoscenza della cultura americana e lo sviluppo delle relazioni bilaterali tra Italia e Stati Uniti, nei fatti è un “salotto transatlantico” dove si intrecciano relazioni e affari, potenti e poteri, banchieri, uomini dello Stato e agenti segreti. Una struttura in cui siedono, come soci sostenitori, alcune delle maggiori aziende italiane e multinazionali presenti in Italia e nel cui CdA figurano rappresentanti del mondo universitario, manager, ex magistrati e figure istituzionali. Ma andiamo con ordine.

Le origini del Centro Studi Americani risalgono al 1918, quando lo storico Harry Nelson Gay fonda a Roma la Library for American Studies in Italy, una raccolta libraria dedicata alla storia e ai rapporti tra Italia e Stati Uniti. Nello stesso periodo nasce l'Associazione Italo-Americana. Nel 1935 viene fondato a Torino il Centro Italiano di Studi Americani, trasferito successivamente a Roma e riconosciuto ente morale nel 1936, sotto la sorveglianza del Ministero degli Esteri. Nel dopoguerra, infine, assume grossomodo la forma attuale, nasce il Consiglio per gli Studi Americani, al quale partecipano anche l'Università di Roma e l'Ufficio culturale dell'Ambasciata americana, che si costituisce poi come associazione autonoma e nel 1963 ottiene personalità giuridica con decreto del presidente della Repubblica. Nel mezzo della guerra fredda, con l'Italia nel blocco occidentale, diventa uno strumento di diplomazia culturale e un luogo di incontro istituzionale tra italiani e americani.

Il Presidente era appunto, fino alla sua morte, Gianni De Gennaro. Mentre il presidente onorario è Giuliano Amato, ex premier nell'estate calda di via D'Amelio e poi nel 2000, quando nomina De Gennaro capo della Polizia, ministro, giudice e poi Presidente della Corte Costituzionale. Alla poltrona di Vicepresidente vicario siede Marta Dassù, anche lei parte del governo Monti come sottosegretario e poi viceministro agli affari Esteri, nel 2014 è stata nominata dal governo Renzi al Cda di Finmeccanica, generando anche un'interrogazione parlamentare, mentre De Gennaro era presidente. Ma Dassù è soprattutto senior advisor di Aspen Institute, altro pensatoio filoamericano che ha, ancora, come presidente onorario Giuliano Amato (e Gianni Letta), come presidente Giulio Tremonti e un comitato esecutivo che è un elenco di politici, impresari e uomini delle istituzioni: Sabino Cassese, Lucia Annunziata, Paolo Mieli, Marco Tronchetti Provera e tantissimi altri. La vice presidente espressione dei soci benemeriti è invece Laura Galli, Managing Director di 3M Italia e vicepresidente della American Chamber of Commerce in Italy. L'ultima vicepresidente, quella espressione delle Università convenzionate, è invece la rettrice della Sapienza Antonella Polimeni. E, a proposito di Università, il centro può contare su ben 22 università, dipartimenti e istituzioni universitarie convenzionate, dai colossi privati LUISS, LUMSA e Bocconi, passando per i grandi atenei pubblici come la Sapienza (e le altre due big romane) per finire alle telematiche, Link ma anche e soprattutto Mercatorum, parte del gruppo Multiversity in cui sia De Gennaro che Marta Dassù figurano nell'advisory board. Mentre alla Sapienza e alla LUMSA insegna il direttore del centro, il dottor Roberto Sgalla, ex prefetto e Direttore Centrale della Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, che per il suo incarico da direttore del centro percepisce un lordo annuo pari a 60mila euro.