Dall’aereo in volo sopra il Flaminio agli striscioni e i 15mila cartelloni che promettono voti a FdI e FI per far fuori Lotito: ecco la mappa (e i nomi) dell’incubo vissuto dal presidente della Lazio dal 2025 a oggi

La denuncia di Lotito è del 4 marzo e si riferisce a fatti avvenuti circa dieci giorni prima. Migliaia di manifesti a colori, stampati palesemente in modo professionale e riportanti la scritta “Finché c’è Lotito non avrete il nostro voto!”, spuntano fuori dal nulla il 25 febbraio. La stampa ne dà conto dal giorno successivo. Secondo le ricostruzioni giornalistiche dell’epoca, sarebbero state affisse migliaia di copie, si parla di circa 15 mila manifesti sparsi tra Roma e provincia. Per la distanza tra le aree interessate e la vastità dell’operazione, nonostante il principio della libertà di manifestazione del pensiero sancito dall’articolo 21 della Costituzione, questa storia insospettisce da subito gli investigatori. Anche perché tale “battage”, se così si può definire, viene amplificato il giorno dopo anche da alcune pagine social gestite da membri del tifo ultras. In particolare, a finire sotto la lente degli inquirenti è la pagina Instagram @match_day_sslazio. Poi, ovviamente, arriva la stampa e dunque RomaToday, che però titola in modo abbastanza particolare: “I tifosi della Lazio non votano Forza Italia ‘per colpa’ di Lotito: manifesti a Roma e Provincia”. I manifesti vengono affissi alle fermate degli autobus e dei treni, su edifici e spazi pubblicitari, a Colleferro, all’Eur, a Fiumicino, Guidonia, Tor Lupara, Ostia, Colonna, Centocelle e non solo. RomaToday scrive che un manifesto sarebbe stato affisso persino presso la sede di Forza Italia a Ladispoli. Manifesti poi subito rimossi dai responsabili del partito, come riferito ai Carabinieri locali. La vicenda esplode a livello nazionale, la storia viene ripresa su TikTok da Calcio in Pillole e finisce sulla stampa nazionale. Per gli inquirenti, la portata dell’operazione sarebbe compatibile con la “rinomata organizzazione di tipo militare dei gruppi di tifo ultras ed in particolare con quello dei cosiddetti Ultras Lazio”, eredi degli Irriducibili di Fabrizio Piscitelli, Diabolik. La pagina Match Day è, peraltro, collegata alla fanzine venduta da appartenenti agli Ultras Lazio tra Ponte Milvio e lo Stadio Flaminio. L’ultimo comunicato degli Ultras Lazio è del 5 giugno, alla fine del campionato di Serie A, ed è pubblicato dalla pagina “La voce del nord”, indicata negli atti investigativi come riconducibile all’ultras Paolo Maria Ovidi, già coinvolto nell’inchiesta sugli scontri di Ponte Milvio del 2021, per i quali gli era stato disposto l’obbligo di firma. Il punto più interessante, però, è quello relativo ad altri striscioni e cartelloni, esposti da piazza del Parlamento a via della Scrofa già nel 2025 e ricondotti dagli investigatori a diversi personaggi.