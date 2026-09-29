Nella guerra per la Lazio il nome su cui puntano i pm è quello del giornalista Stefano Greco. Chi è e cosa c’entra lo scoop sulla trattativa da un miliardo per vendere la squadra di Lotito

Greco nasce a Roma nel 1962. Al giugno 2026 ha 64 anni e 44 anni di mestiere alle spalle vissuti da “insider” della Lazio. Per La7 lavora dal 1996 al 2003 e dall’anno seguente è consulente di comunicazione e pubbliche relazioni nel mondo dello sport e dei grandi eventi. Dal suo LinkedIn, infatti si legge che nel 2008, con la società Codisa, prende parte al comitato organizzatore dei mondiali 2010 di pallavolo maschile, mentre nel 2009 si occupa dell’organizzazione del mondiale di baseball. Parallelamente dal novembre 2009 al 2011, lavora all’organizzazione della tappa dell’Fivb Swatch Tour di Beach Volley di Roma e dei Mondiali di Beach Volley occupandosi in particolare dei rapporti con il Comune di Roma. Greco, inoltre scrive di avere “relazioni consolidate in ambito sportivo con i vertici di Coni, Figc, Fip, Fipav, Figh, Agenzia delle Dogane e Monopoli e Comune di Roma”. Greco, però non è solo l’uomo della comunicazione e delle pubbliche relazioni, ma è pure autore di numerosi libri sulla lazio: Una vita da Lazio con Arcadio Spinozzi, Tutti gli uomini e una donna che hanno fatto grande la SS Lazio, Dove osano le aquile, La banda del meno nove, Maledetto nove e infine il suo titolo di punta: Faccetta biancoceleste, il libro in cui racconta “dall’interno” la nascita del movimento ultras laziale negli anni di piombo. Millenovecento, la sua testata online, è diventa negli anni una delle voci più dure, e con più seguito, contro Lotito. Tornando ai contatti di Greco in Figc, la sua conoscenza con il medico sportivo Pino Capua, oggi presidente della Commissione federale antidoping della Figc, almeno pubblicamente emerge già nel 2009 e nel 2010 con le presentazioni dei suoi libri, alle quali Capua partecipa. È proprio lui il 12 luglio 2025, secondo la copia forense riportata dai Carabinieri, a far sapere a Greco che Maiolini vuole incontrarlo. Due giorni dopo Greco lo cerca con urgenza. Ma l’incontro con Maiolini non avverrà mai. Greco non aveva nemmeno il suo numero in rubrica.