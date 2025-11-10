Chiara Colosimo fa anche cose buone, l'intervista a Report, la foto col busto di Mussolini e il suo modo composto di tirare fuori i segreti dalla Trattativa Stato-Mafia

9. È possibile che, quando finalmente si ha una presidente della Commissione Antimafia che fa il suo lavoro con estrema serietà (e anzi glielo rimproverano, la vorrebbero più morbida), tirando fuori ed esplorando i segreti di quella vergogna che fu la trattativa Stato–mafia, ecco che la si attacca con una foto di dieci anni fa? È senz’altro una coincidenza, non diciamo di no. Ma non ho un busto di Mussolini a portata di mano, mi è sempre sembrato troppo mascellone rincoglionito, ma se lo avessi me la farei subito, una foto col busto, per manifestare vicinanza alla Colosimo che, per i siciliani, sta facendo molto più di quanto Sigfrido abbia fatto in tutta la sua pura, ineccepibile vita perfetta.

10. Chiara Colosimo, glielo dico da siciliano che se ne è sempre fottuto della destra e della sinistra (sa, in Sicilia purtroppo tutta l’erba è un fascio, ma non un “fascio”), non si faccia intimorire da queste foto a orologeria e sappia che al mondo ci sono persone normali, che di minchiate nella vita ne hanno fatte e non sono mai state perfette come quella perfezione di uomo irreprensibile che è Sigfrido! Continui così.