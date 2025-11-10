Chiara Colosimo fa anche cose buone, l'intervista a Report, la foto col busto di Mussolini e il suo modo composto di tirare fuori i segreti dalla Trattativa Stato-Mafia

Quindi, secondo Report, di quale peccato si sarebbe macchiata Chiara Colosimo, parlamentare FdI e presidente della Commissione Antimafia? Una foto del 2015 – dieci anni fa – con un busto di Mussolini?
1. Ma Sigfrido Ranucci – con questo nome wagneriano superoministico – non ha mai fatto una cazzata in vita sua? Se fosse così, sai che tristezza?
2. Ma Sigfrido, perché non va dai familiari di Paolo Borsellino a domandargli come mai il magistrato esploso di mafia in gioventù era vicino al FUAN?
3. Si rende conto, Sigfrido, che sta facendo un pessimo “servizio” alla sinistra? Perché, metti che uno di destra volesse passare alla sinistra, di certo non lo farà MAI PIÙ a causa della consapevolezza che potrebbe arrivare un essere perfetto, puro, che non ha mai sbagliato, della trasmissione di estrema destra di Sigfrido, a farti le analisi del sangue del tuo passato e, laddove tu avessi sbagliato, ACHTUNG: sarai estromesso dal consesso civile con estrema vergogna?
4. Grande Chiara Colosimo, che ha detto: “È stata una stronzata”. Siamo umani, di stronzate ne facciamo. Tutti, meno che evidentemente Sigfrido, puro ariano perfetto che è nato senza la macchia di nessun peccato: alto, biondo e con gli occhi azzurri, magro e che si veste bene.
5. Grande Chiara Colosimo che lo ha detto: “Mai avuto simpatia per Benito Mussolini a causa delle sue leggi razziali”, dimostrandosi più progressista e di sinistra di Ranucci e della sua redazione, che di minchiate, nella loro vita, non ne hanno fatte mai, essendo nati “imparati” e puri, in quanto ariani moralmente e forse anche fisicamente superiori.
6. Si rende conto, Sigfrido, che contro la mafia l’azione più efficace fu fatta – e parliamo storicamente – da Mussolini, per il semplice fatto che il Partito Fascista non poteva sopportare altre strutture di potere al di fuori di esso, e Mussolini fu protagonista – storicamente – di una delle più gloriose azioni di contrasto alla mafia grazie alla nomina del prefetto Cesare Mori, il Prefetto di Ferro?
7. Essendo Chiara Colosimo di destra e contro le leggi razziali, si rende conto, Sigfrido, che è la migliore espressione al momento possibile alla presidenza della Commissione Antimafia? Una prefetta di ferro senza la vergogna della discriminazione della razza, di cui si macchiò anche Giorgio Almirante lavorando al vergognoso giornale La Difesa della Razza?
8. Si rende conto, Sigfrido, che a noi siciliani piace – ma piace molto – una fascista non nazista alla presidenza della Commissione Antimafia, anche perché non si possono negare le connessioni che ci sono state anche da parte della sinistra con la mafia (essa è trasversale) e, anzi, se Sigfrido volesse farci una puntatina, gli do volentieri il numero di telefono e ci divertiamo? Dice: Colosimo non è fascista. Ok. Ci piace lo stesso.
9. È possibile che, quando finalmente si ha una presidente della Commissione Antimafia che fa il suo lavoro con estrema serietà (e anzi glielo rimproverano, la vorrebbero più morbida), tirando fuori ed esplorando i segreti di quella vergogna che fu la trattativa Stato–mafia, ecco che la si attacca con una foto di dieci anni fa? È senz’altro una coincidenza, non diciamo di no. Ma non ho un busto di Mussolini a portata di mano, mi è sempre sembrato troppo mascellone rincoglionito, ma se lo avessi me la farei subito, una foto col busto, per manifestare vicinanza alla Colosimo che, per i siciliani, sta facendo molto più di quanto Sigfrido abbia fatto in tutta la sua pura, ineccepibile vita perfetta.
10. Chiara Colosimo, glielo dico da siciliano che se ne è sempre fottuto della destra e della sinistra (sa, in Sicilia purtroppo tutta l’erba è un fascio, ma non un “fascio”), non si faccia intimorire da queste foto a orologeria e sappia che al mondo ci sono persone normali, che di minchiate nella vita ne hanno fatte e non sono mai state perfette come quella perfezione di uomo irreprensibile che è Sigfrido! Continui così.