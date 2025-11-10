Agenzia Nova licenzia il giornalista che ha fatto la domanda su Israele, perché vi indignate? Un’azienda ha il diritto di mandare via chi vuole

Agenzia Nova ha pubblicato un comunicato in cui spiega i motivi della fine del rapporto di lavoro: “La differenza tra le posizioni di Russia ed Israele è stata più volte rappresentata al collaboratore il quale, tuttavia, non ha affatto compreso la sostanziale e formale differenza di situazioni, ed ha anzi insistito nel ritenere corretta la domanda posta, mostrandosi così ignaro dei principi fondamentali del diritto internazionale. […] Quel che è peggio, il video relativo alla sua domanda è stato ripreso e rilanciato da canali Telegram nazionalisti russi e dai media legati all’Islam politico in funzione anti-europea, creando imbarazzo all’agenzia, in quanto fonte primaria attentissima alla propria indipendenza e all’oggettività delle informazioni trasmesse. È evidente che il rapporto di fiducia con il collaboratore, in questo contesto, sia venuto a cessare”. Ora, chi quando parla di “libertà di informazione” si concentra sul termine “informazione” e non sul primo, “libertà”, entrerà nel merito della questione se Israele sia o meno accostabile alla Russia. È quello che hanno fatto più o meno molti leader, giornalisti e l’Ordine, cioè tutti quelli che hanno sostenuto Nunziati in queste ore. In realtà è molto difficile credere che quanto accaduto sia un attacco diretto all’informazione. O, quantomeno, un attacco efficace. L’informazione, infatti, non ha subito perdite. Molto probabilmente, come dimostra l’invito di Ranucci, Nunziati continuerà a fare il giornalista, anzi potrebbe passare da una situazione precaria a una più stabile e persino migliore. Il video non è stato censurato, anzi è diventato virale, e un altro giornalista, Vincenzo Genovese di Euronews, ha posto, come manifestazione di solidarietà con Nunziati, la stessa domanda alla Commissione Europea (e probabilmente, vista anche la reazione al caso di Nunziati, non verrà licenziato).