L'invasione degli ultra-Maga, la commedia nera e tutte le serie tv che dovete vedere da Pluribus a Braindead

Ma la spiegazione dei critici americani sulla cancellazione della serie è forse la cosa più irresistibile ed esilarante. In molti si stavano chiedendo se la “censura” alla serie fosse dovuta a un intervento di Donald Trump. E no: la causa non fu questa. Semplicemente, l’evoluzione della realtà superò il comico e il grottesco e la portata satirica di Braindead – Alieni a Washington; l’estremismo ridicolizzato nella serie era diventato all’improvviso argomento di cronaca politica, in poche parole era inutile continuare a fare satira quando Trump superava la satira a destra, a sinistra, di sopra e di sotto. O, in un’altra lettura – che è quella che preferisco – la satira (e la fantascienza distopica) sono diventate il nuovo neorealismo.