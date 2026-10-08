Valerio Vestoso a MOW: “Oggi la commedia è snobbata: il problema è chi banalizza il pubblico”. Intervista totale al regista di “Peccato”, la serie con Emanuela Fanelli su Hbo Max

Valerio Vestoso. Dal 2 ottobre esce su HBO Max la tua nuova serie mockumentary dal titolo Peccato con Emanuela Fanelli. Ce la presenti?

Questa storia è una sorta di 'mostro a tre teste' (ride, ndr). Una è la mia, un’altra è di Emanuela Fanelli, attrice protagonista, sceneggiatrice e produttrice creativa, la terza è di Giulio Somazzi. Un po' di tempo fa abbiamo iniziato a studiare un'idea per una serie e ci siamo imbattuti nella formula del mockumentary che da spettatori ci aveva sempre affascinato. HBO e Be Water Film hanno creduto in questa storia legata alla carriera ipotetica di Emanuela Fanelli, un 'what if', un futuro ipotetico in cui Emanuela intraprende questo percorso tra alti e bassi. Possiamo definirlo quasi come un romanzo di formazione verso la terza età, perché nel racconto, ambientato nel 2049, la protagonista vive in Valle d’Aosta barricata in uno chalet di montagna. Non vuole più avere a che fare con il mondo dello spettacolo che però, d'un tratto, bussa alla sua porta con il volto di Malcom Pagani che sta facendo un documentario proprio su di lei.

Penso che Emanuela Fanelli in questa serie possa finalmente far vedere al pubblico i suoi tanti talenti. Attrice, produttrice, autrice.

Io me lo auguro. Chiaramente i suoi talenti sono già molto noti, però questa serie, a mio avviso, le offre la possibilità di mostrarli tutti. Innanzitutto, come sceneggiatrice, perché ci tengo sempre a sottolineare, che lei e Giulio Somazzi sono autori formidabili. E, naturalmente, come attrice: la storia le dà l’occasione di mostrarsi “folle” in alcuni momenti, drammatica e profonda in altri. Ci sono delle scene anche molto commoventi.

Ti faccio una domanda simile a quella che avevo rivolto a Diego Abatantuono. Mi interessa sapere il punto di vista di un'altra generazione. Pensi che oggi fare commedia, far ridere, alla luce delle vite e degli eventi che ci coinvolgono, comporti una responsabilità ulteriore rispetto al passato?

Difficilissimo, soprattutto quando cerchi di intraprendere una comicità imparentata con la satira, che oggi è diventata una rarità. Se ci pensiamo, venti, trent'anni fa, Rai, Mediaset, qualsiasi fosse la derivazione politica della satira, perché poi ha sempre avuto frangenti vari, era molto presente. Nel 2026 no, probabilmente perché la satira, penso a questa specifica forma di comicità che mi manca molto da spettatore, ha bisogno di un’interazione tra spettatori e comici, autori, che forse la pigrizia del web ha un po’ affossato. Internet è pieno di momenti comici, ma secondo me spesso manca loro quella profondità che la commedia dovrebbe avere.

Se penso al cinema di commedia, Diego Abatantuono è un attore con cui ho lavorato e che seguo da sempre, dai film ambientati nel profondo Veneto diretti da Carlo Mazzacurati. Ecco, lui possiede delle sfaccettature che fatichi a distinguere tra commedia e dramma e penso sia questa la grande forza. La stessa commedia all’italiana, Scola, Monicelli: non è un caso se molti di quei film, ora etichettati come film di cassetta ma che in realtà vincevano premi prestigiosissimi, erano commedie. Oggi la commedia è molto snobbata perché purtroppo c’è stata una tendenza a banalizzarla e a renderla molto superficiale, perché si è sempre banalizzato il pubblico. Secondo me è questo il vero punto: non si è compreso quanto il pubblico fosse molto più intelligente di come lo si raccontava.